Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:10
Gastarbaiter написав:
В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.
Хлопець з Лондона. Здавалося б: де Лондон, а де Краків за розвитком та можливостями? Але, як каже, в Лондоні усе зароблене йшло на житло та повсякденні витрати. А в Польщі, при нижчіх доходах у абсолютних цифрах, може дозволити собі набагато більше. А ще відмічає, що тут почувається набагато безпечніше.
Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше.
Местная ютубзвезда, Нина из залюбилаРадио, сидит на чемоданах в Мексике и страдает куда ей еще уехать где дешево и безопасно.
Судя по всему на одном ютубе не вытягивает.
Выбрала расслабон и траву в мексиканской деревне вместо НЙка, где хоть какую-то работу можно найти и зарабатывать, хоть и надо вджабывать как папакакрло.
Но, пля, работы все меньше и народ стройными рядами валит из США.
Даже ситизены.Их, конечно, меньше всего, но и они есть. А такой ситуации не было НИКОГДА.
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:14
В Україні рівень життя в усіх цих експатів був би ще вище. Ви ж помічали скільки реклами з усіх прасок про релокацію та візи талантів? Ви гадаєте хтось би спонсорував таку кількість роликів якби це було вигідно для від'їджаючих та невигідно для приймаючих країн?
Будь-яким державам лише прибуток від усіх емігрантів - бо емігу щоб вижити на новому місці треба працювати за двох, оплачувати житло, він ще не вміє обходити податки, не знає як можна зекономити на страховках і комуналці. Кожен еміг це ходячий мішок з грошима - який усім за все щедро платить. А якщо що, то його можна щвидко запроторити в детеншн і вислати обратно. На відміну від нейтіва, який начосує державу на всьому чому можна, ні за що не платить, оскаржує кожний рахунок, а якщо в нього з'являються гроші, то він собі радше чаріті фонд відкриє ніж заплотить хоч копійку податків добровільно
И щож США всех пинком под зад?
Деньги не считают?
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:11
rjkz написав:
И щож США всех пинком под зад?
Деньги не считают?
Ну они забрали то что смогли с тех кого отлавливают. Вы ж не думаете, что они наобум хватают всех цветных? По биллингу телефона отслеживают кто уже не приносит денег или слишком долго на велфере сидит. Какой от них прок?
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:42
News from USA and Ukraine
1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».
Змушені були залишити свою домівку, яку побудували ще мій рідний дядько, в якому я часто - ще школярем - проводив літні канікули та разом з такими самим парубками їздив на ровері на річку.
Все життя - крім основної роботи - займалися бджолами та вуликами.
Самі мед на ринку ніколи не продавали - декілька раз намагалися - але їх швидко «виперли» з ринку, бо намагалися продавати справжній свій мед - а там самі перекупи продавали щось самоварене або «розбодяжене». Вони коли те пробували, то не могли вгадати, з чого це зварене та чим домішане… Доходило до мордобою, то останні років 20 весь мед віддавали тільки оптом. Що з нього далі робили - вони не знають.
Ну ось: за декілька «ходок» перевезли всі вулики із бджолами західніше - підкреслюю: західніше - та стали «ВПО».
Теоретично можуть купити житло - не знають де та як - за Програмою «єОселя» під 7% річних та з кредитним плечем в 2 000 000 гривень…
Поки що отримали по 10 500 гривень та якусь - я теж здивувався - «крупу».
2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.
Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.
Звісно, в іпотеку.
Отримав свіжі новини від наших українців, яких доля закинула далеко... і теж - західніше…
Вже отримали погодження від банку “іn lending, a pre-approval is the pre-qualification for a loan or mortgage of a certain value range»
Відсоток ніби-то непоганий: 5,8% річних.
З цим звернулися до рієлтора (без такого узгодження рієлтору і розмовляти не будуть).
Почали рієлтори надавати варіанти.
Дивляться окремий новий або майже новий двоповерховий будинок за ціною $300К+.
Дивляться варіанти з наміром вирішити питання у квітні - травні.
Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?
Це ще більше цікавіше, бо саме на цій гілці деякі панове наполегливо відстоювали тут точку зору, що краще 20-30 років чекати безкоштовне житло від профспілкового комітету, ніж щось купити в кредит.
В перекладі на більш просту мову:
«Що краще: жити сьогодні і зараз - чи краще потім в потойбічному світі?»
