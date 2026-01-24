Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3138313931403141 Додано: Суб 24 січ, 2026 17:10 Gastarbaiter написав: В Кракові в одному з ресторанів проходять такі собі зустрічі експатів. Збираються люди з різних країн, хтось іноземну мову практикує, хтось просто полялякати.

Інший хлопець. Родом з Одеси, в дитинстві був перевезений у Канаду і має канадське громадянство. Теж відмічає, що в Канаді важко було підтримувати певний рівень життя і що у Польщі безпечніше.

Местная ютубзвезда, Нина из залюбилаРадио, сидит на чемоданах в Мексике и страдает куда ей еще уехать где дешево и безопасно.

Судя по всему на одном ютубе не вытягивает.

Выбрала расслабон и траву в мексиканской деревне вместо НЙка, где хоть какую-то работу можно найти и зарабатывать, хоть и надо вджабывать как папакакрло.

Но, пля, работы все меньше и народ стройными рядами валит из США.

В Україні рівень життя в усіх цих експатів був би ще вище. Ви ж помічали скільки реклами з усіх прасок про релокацію та візи талантів? Ви гадаєте хтось би спонсорував таку кількість роликів якби це було вигідно для від'їджаючих та невигідно для приймаючих країн?

В Україні рівень життя в усіх цих експатів був би ще вище. Ви ж помічали скільки реклами з усіх прасок про релокацію та візи талантів? Ви гадаєте хтось би спонсорував таку кількість роликів якби це було вигідно для від'їджаючих та невигідно для приймаючих країн?



И щож США всех пинком под зад?

News from USA and Ukraine



1. Ну ось, настав цей день - моя двоюрідна сестра з чоловіком стали «ВПО».

Змушені були залишити свою домівку, яку побудували ще мій рідний дядько, в якому я часто - ще школярем - проводив літні канікули та разом з такими самим парубками їздив на ровері на річку.

Все життя - крім основної роботи - займалися бджолами та вуликами.

Самі мед на ринку ніколи не продавали - декілька раз намагалися - але їх швидко «виперли» з ринку, бо намагалися продавати справжній свій мед - а там самі перекупи продавали щось самоварене або «розбодяжене». Вони коли те пробували, то не могли вгадати, з чого це зварене та чим домішане… Доходило до мордобою, то останні років 20 весь мед віддавали тільки оптом. Що з нього далі робили - вони не знають.

Ну ось: за декілька «ходок» перевезли всі вулики із бджолами західніше - підкреслюю: західніше - та стали «ВПО».

Теоретично можуть купити житло - не знають де та як - за Програмою «єОселя» під 7% річних та з кредитним плечем в 2 000 000 гривень…

Поки що отримали по 10 500 гривень та якусь - я теж здивувався - «крупу».



2. В штатах на півночі США в ці дні суворі морози: вчора подекуди було мінус 22..27.

Така погода спонукає наших людей думати про купівлю власного житла.

Звісно, в іпотеку.

Отримав свіжі новини від наших українців, яких доля закинула далеко... і теж - західніше…

Вже отримали погодження від банку “іn lending, a pre-approval is the pre-qualification for a loan or mortgage of a certain value range»

Відсоток ніби-то непоганий: 5,8% річних.

З цим звернулися до рієлтора (без такого узгодження рієлтору і розмовляти не будуть).

Почали рієлтори надавати варіанти.

Дивляться окремий новий або майже новий двоповерховий будинок за ціною $300К+.

Дивляться варіанти з наміром вирішити питання у квітні - травні.



Цікаво, в кого раніше вийде: за п.1 чи за п.2?



Це ще більше цікавіше, бо саме на цій гілці деякі панове наполегливо відстоювали тут точку зору, що краще 20-30 років чекати безкоштовне житло від профспілкового комітету, ніж щось купити в кредит.

В перекладі на більш просту мову:

«Що краще: жити сьогодні і зараз - чи краще потім в потойбічному світі?»

https://youtu.be/rFasdVcwwWA?si=TgdweGZeVlgnC4qO У піндосів маразм міцнішає. З 4.00

Після опитування - та повної перевірки мобільного телефона - може бути тюрма приблизно на 27 років.

Я був знайомий з трьома кримськими татарами - класні роботящі хлопці - років по 35 - встановлювали людям кондиціонери, працювали з деревиною, встановлювали супутникове ТБ - от їх і посадили ще в 2015 році на 27 років кожного.



Так що згаданих вами мешканців СВОЄЇ країни можна і треба зрозуміти.

Задають правильні запитання. Ще й де? На Гавайях, до яких летіти літаком 4,5 години від території США.…



І взагалі я думаю, що точно такий твір на тему «Моя родИна» пишуть і українські учні.

Наприклад для родини мого колишнього підлеглого, який переїхав зі сходу України в Івано-Франківськ, точно сподобалося, якщо б на точно такі запитання вчителя один з його двох синів написав твір з відповідями на те питання: що за родина, звідки переїхала, коли вдало встигла продати квартиру ТАМ, який склад родини та де працює батько.



Приклад: ще в цю середу я був в центрі Рима на величезній знаменитій площі з величними фонтанами - там є лавочки - ми на одну присіли відпочити. Поруч присів явно не італієць - відкрив поліетиленовий пакет - дістав якусь їжу - почав їсти.

Буває, звичайна ситуація. Я й сам, мандруючи, так робив перекус…

Поки я дивився на куполи соборів та на величезні мармурові скульптури, він встав та пішов до найближчої сміттєвої урни - а пакет поліетиленовий залишився там, де він їв.



Чесно: я подумав, що він пішов викидати якесь сміття. Залишки їжі. І зараз повернеться до свого пакета з якимось незрозумілим змістом.

Ні. Сміття він кинув, там де їв - пакет з якимись клаптями паперу, чи з бомбою, чи з отрутою, чи із зміями - потім порився в урні неподалік - витягнув два чи три великих паперово-картонних стакана - щось з одного доїв чи допив - КИНУВ ПОРУЧ З УРНОЮ - на одній із самих знаменитих площ світу - та пішов з площі у вуличку «ВІЧНОГО МІСТА».



Я дивився йому в спину і думав: як він попав в Італію, з якої він країни, де народився, яка його родИна, коли він здавав тест на СНІД, як та навіщо закріпився?

Навіщо він тут живе?



Чи мають право італійці задавати питання саме такі, як у вашому відео - починаючи з 4-оі хвилини? А американці мають право задавати? Ні?



Тому до вас нескромне непристойне питання: якщо у Вас в чудовому місці під назвою «Наварія» (ми обадва знаємо, де це, і як це чудово) будуть - вибачаюсь - срати гидити та красти вихідці - умовно скажемо - щоби нікого не образити - з Монголії або з Марокко, або з Кенії, або Сомалі, або з Ямало-Ненецькоі губернії - то ви будете задавати питання як з 4-оі хвилини та панянка перелічує - чи не будете? Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 січ, 2026 23:29, всього редагувалось 1 раз. akurt

Значит во владивостоке не в курсе что происходит в США.

Да, латиносы в первую очередь попадают под раздачу.

Но.

Я не говорю о всех, но мексы - это трудяги.

Да, не семи звезд во лбу.

Честно отрабатывают на малооплачиваемых работах свои деньги.

И никто не будет вместо них работать на стройках, в сх и раскладывать за минималку овощи в магазах.

От тут как украинцы когда-то в Польше - зарабитчанствуют.

В НЙ сейчас минималка 17 долларов в час, а в мексиканской провиции 3 доллара в час за счастье.

Да, не все латиносы такие как мексы. Так надо разбираться кто есть ху.

Но этого не делается.

Есть план по валу и хватают всех кто не ситизен.

Есть случаи засаживания в детеншн даже гринкардхолдеров и невыпуска даже по решению суда.

Множество случаев усаживания в турму украинцев по Ю4Ю у кого закончился статус, они подали на продление и еще его не получили. НО! Пока их дело рассматривается, они могут ЛЕГАЛЬНО находиться в стране. Работать не могут, но находиться в стране могут.

Эта нервозность достала многих и украинцев и неукраинцев и тех кто подался на ПУ (это дает право легально находиться в стране и работать, но сейчас это не спасает от задержания и депортации) и даже некоторых гринкардхолдеров и ситизенов и они усиленно крутят глобус.

Недавно было интервью с украинцем, ждал продление Ю4Ю, его задержали, забрали украинский паспорт, он решил послать к бениной маме Америку и купил билет в Европу...но не может вылететь, так как нет паспорта.

Адвокат говорит, что может еше все наладиться...тот отвечает, что больше ничего тут не хочет, только чтобы ему вернули паспорт и дали спокойно улететь.

Другой ехал по трассе, остановили, у него действующий ТПС, но просроченное разрешение на работу. Но он и не работал. Засадили в тюрягу, жена с трехмесячным ребенком в слезах.

ВАШИНГТОН — За даними ФБР, перший рік другого терміну президента Дональда Трампа ознаменувався історичним скороченням кількості насильницьких злочинів, тоді як кількість федеральних арештів зросла на 100 відсотків.



Віх 2025 року було досягнуто в результаті «повномасштабного перезавантаження ФБР — операційного, культурного та фінансового», — заявив директор ФБР Каш Патель виданню The Epoch Times.



За даними статистики, опублікованої ФБР 22 січня, рівень вбивств знизився на 20 відсотків по всій країні, що є найбільшим зниженням за всю історію спостережень.

Спільні розслідування призвели до повернення понад 6000 зниклих безвісти дітей по всій країні та арешту близько 1700 дітей-хижаків (в оригіналі: child predators). Майже 4 мільйони облікових записів, якими керували педофіли в Інтернеті, було заблоковано. Агенти розслідували на 900 відсотків більше дітей, які потенційно стали жертвами нігілістичного насильницького екстремізму – нового класу тероризму, який передбачає експлуатацію та заподіяння шкоди дітям. Сумнозвісна «Мережа 764» – слабо організована, нігілістична, насильницька екстремістська група, відома тим, що завдає шкоди тваринам та дітям – стала мішенню, що призвело до на 20 відсотків більшої кількості арештів, ніж у 2024 році, а засновника засудили до понад 80 років позбавлення волі.



Джерело: Epoch newsroom (USA).

