#<1 ... 3143314431453146 Додано: Сер 28 січ, 2026 11:59

https://youtu.be/LR4BS2kwac4?si=xSa0_gq87pIgVwwX Видать в ИТишечке уже полная ж***:

https://youtu.be/rFasdVcwwWA?si=TgdweGZeVlgnC4qO У піндосів маразм міцнішає. З 4.00

І Павлік Марозов жівой

Додано: Сер 28 січ, 2026 12:30 если-бы не Америка rjkz написав: "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"? "если-бы не Америка, тто вы говорили-бы на немецком"?

https://www.youtube.com/shorts/WUk7QWh3Z7o



https://www.youtube.com/shorts/WUk7QWh3Z7o flyman

Додано: Сер 28 січ, 2026 12:31 Bolt написав: Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?



За повідомленнями української діаспори в Анталії - почав прибувати народ і прибувати.

90% - жінки.

Вже лунають питання про те, як купити квартиру ціною орієнтовно 60 000$.



В середині листопада я виставляв тут на форумі повідомлення про чудову - як на мене - акцію української діаспори в Аланіі (трохи більше 100 км від Анталії вздовж моря).

Наші українці організували такий собі «пул» квартир, числом 20, які можуть здати всім бажаючим «на зимові місяці» за ціною в 250€ на місяць.



Я через декілька днів видалив той допис, щоби не отримувати каміння в свою адресу. Типу реклама. Мені не дуже треба.



Але дехто скористався: голова аланійськоі діаспори говорив, що на 1 січня ще було 3 квартири.

Одну з квартир взяла в оренду моя однокласниця.

Мої аргументи були такими:

- Ірино! Ви з чоловіком в Україні здаєте українцям 6 (шість) квартир. Ночами сидите в підвалі.

- Якого масштабу повинно бути жлобство, щоби економити 250€ на місяць із отриманої виручки?



А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎



та фигня

не открывал даже

если там американские айтишники - то да, их замещают в пользу более дешевых локаций, даже Украины

думаю Балканы станут Европейским Бангалором, усилившись притоком украинской крови, в смысле мозгов





Bolt написав: А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎 А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎

та фигня
не открывал даже
если там американские айтишники - то да, их замещают в пользу более дешевых локаций, даже Украины
думаю Балканы станут Европейским Бангалором, усилившись притоком украинской крови, в смысле мозгов

Bolt написав: А де взяти 60 кує, питання не стоїть?! 😎

В украинском ИТ в котором "уже полная ж***" (ну реально хуже чем в 2021) скирдуется за год-полтора, даже без флайменовских самоистязаний

