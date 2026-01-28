|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:18
В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають.
flyman
Повідомлень: 42228
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1626 раз.
- Подякували: 2875 раз.
Профіль
1
4
Додано: Сер 28 січ, 2026 23:22
flyman написав:
бувають сіськи силіконові, а Долина Кремнієва
Гадаю, що це самий важливий за останні 10 років дописів на цьому форумі.
akurt
Повідомлень: 11744
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4140 раз.
- Подякували: 1529 раз.
Профіль
1
2
7
Додано: Чет 29 січ, 2026 00:20
flyman написав:
В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають.
Так чувак в відосів і говорить, що за пів рокуп зі сто інтерв"ю пройшов, без результат но. Хрюші ІБД займаються.
Bolt
Повідомлень: 3828
З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 291 раз.
Профіль
1
