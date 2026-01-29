Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3144314531463147 Додано: Сер 28 січ, 2026 23:18 складається враження що ВТ Bolt написав: Видать в ИТишечке уже полная ж***:

https://youtu.be/LR4BS2kwac4?si=xSa0_gq87pIgVwwX Видать в ИТишечке уже полная ж***:

В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають. В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають. flyman

Повідомлень: 42228 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1626 раз. Подякували: 2876 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 січ, 2026 23:22 flyman написав: бувають сіськи силіконові, а Долина Кремнієва бувають сіськи силіконові, а Долина Кремнієва

Гадаю, що це самий важливий за останні 10 років дописів на цьому форумі. Гадаю, що це самий важливий за останні 10 років дописів на цьому форумі. akurt

Повідомлень: 11744 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4140 раз. Подякували: 1529 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 00:20 flyman написав: Bolt написав: Видать в ИТишечке уже полная ж***:

https://youtu.be/LR4BS2kwac4?si=xSa0_gq87pIgVwwX Видать в ИТишечке уже полная ж***:

В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають. В мене навпаки, складається враження, що основна криза в ІТ була у 2023..2024, у 2025 появились признаки пожвавлення, а після новорічних свят HR як з ланцюга зірвались. Хіба те що в США закрили, на аутсорсі відкривають.

Так чувак в відосів і говорить, що за пів рокуп зі сто інтерв"ю пройшов, без результат но. Хрюші ІБД займаються. Так чувак в відосів і говорить, що за пів рокуп зі сто інтерв"ю пройшов, без результат но. Хрюші ІБД займаються. Bolt Повідомлень: 3828 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 03:04 Gastarbaiter написав: akurt написав: Bolt написав: Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Видать в ИТишечке уже полная ж***:

Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі? Ех, а де її зараз немає? І де її розміри малі?

За останній місяць отримав 3 повідомлення від рекрутерів з пропозиціями вакансій. Шукають FP&A Manager/Supervisor/Senior analyst. Зарплати, звісно, не такі, як в американській айтішешці, але для наших краківських іпєнєй більш-менш пристойні. Не розглядаю, бо усюди хочуть, щоб до офісу принаймі кілька днів на тиждень приїздив. Та й знайти компанію, де будуть зі зрозумінням відноситися до мого вільного графіку, теж може бути не дуже легко. Тож обираю залишитися з меншою з/п, але спокійно спати до 10-ї і потім пити каву до 12-ї. За останній місяць отримав 3 повідомлення від рекрутерів з пропозиціями вакансій. Шукають FP&A Manager/Supervisor/Senior analyst. Зарплати, звісно, не такі, як в американській айтішешці, але для наших краківських іпєнєй більш-менш пристойні. Не розглядаю, бо усюди хочуть, щоб до офісу принаймі кілька днів на тиждень приїздив. Та й знайти компанію, де будуть зі зрозумінням відноситися до мого вільного графіку, теж може бути не дуже легко. Тож обираю залишитися з меншою з/п, але спокійно спати до 10-ї і потім пити каву до 12-ї.



Ну вот чувак приехал когда-то из Беларуси, работал электриком на стройках, закончил школу "дяди Миши" и работает кюэй.

Ну вот чувак приехал когда-то из Беларуси, работал электриком на стройках, закончил школу "дяди Миши" и работает кюэй. rjkz

Повідомлень: 18202 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8835 раз. Подякували: 5583 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 03:07 flyman написав: rjkz написав: BeneFuckTor написав:

ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.



По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.

Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки) ну як мінімум перестануть грати на руку нашим ворогам.По другому пункту, закон як би є, там де його немає, чомусь жити не хочеться. Ось і омерика здає свої гайки потроху, процес вже безповоротний.Питання тільки мої діти будуть вчити китайську чи вже онуки)



Насчет не то чтобы закона, а Закона.

И не просто Закона, а самого главного Закона США, а именно части Конституции США, входящих в 10 поправок, известных как Билль о Правах, в исполнении дяди Миши, простого американского мультимиллионера, владельца и основателя первой в США школы тестировщиков.



Насчет не то чтобы закона, а Закона.И не просто Закона, а самого главного Закона США, а именно части Конституции США, входящих в 10 поправок, известных как Билль о Правах, в исполнении дяди Миши, простого американского мультимиллионера, владельца и основателя первой в США школы тестировщиков.

А хіба не у різних штатах не порізному? А хіба не у різних штатах не порізному?



Есть нюансы от штата к штату, но Конституция одна для всех. Есть нюансы от штата к штату, но Конституция одна для всех. rjkz

Повідомлень: 18202 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8835 раз. Подякували: 5583 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 03:19 Re: Еміграція, заробітчанство Если говорить о рынке труда в целом, тут уже этот аспект несколько раз упоминался, Дюри-Бачи есмнип.

Можете кидать можете не кидать тапки, но "не виноватая я, он сам пришел", я в наушниках был на работе и слушал всякую фигню подряд, когда "притянуло" это.

В общем, это из-за поребрика. Поэтому сорян.

Но со многим я тут согласен, а сам факт такого явления дает пищу для размышлений.

В США это мне кажется не работает - слишком высокая конкуренция на офисные позиции.

Вот на стройках сейчас работать некому.

Честно говоря, повеселился.

В Украине многое из сказанного тоже разделял мнение и даже кое что делал будучи еще наемным работником. Хотя, да, у меня было такое что приходил на маленькие деньги, но если не мог получить шанс зарабатывать или не смог его реализовать, то уходил. Собственно, у меня была одна такая работа откуда я уволился ибо ничего там не мог сделать в пользу увеличения своих доходов.

ЗЫ: Осторожно, контент сожержит ненормативную лексику.

rjkz

Повідомлень: 18202 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8835 раз. Подякували: 5583 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 січ, 2026 08:19 rjkz написав: Я не стал смотреть видео, но периодические вскрики с разных сторон "Я никогда не буду работать!" меня, если честно, забавляют.



Да пожалуйста!



Что, разве кто-то реально заставляет?



Можешь прожить на шее у родителей - в добрый путь. Имеешь склонность к предпринимательству, и не напрягаясь делаешь за пару-тройку часов в неделю больше среднего офисного работника на пятидневке? Ну разве кто-то против? Ну про богатых родителей и наследство и так всё понятно.



Но это же не для всех. И не для большинства, а для статистически не значимого меньшинства. А как собираются "никогда не работать", кто в эту категорию не входит? Я же правильно понимаю, что они не просто собираются "не работать", они собираются освободившееся от работы время потратить на развлечения (а они, в основном, денег стоят), путешествия (вспоминается -- покажите отель, который принимает "кураж" к оплате), походы по магазинам за красивыми вещами, да и есть что-то надо, и жить в тепле и хоть каком-нибудь комфорте? Обеспечить самого себя хотя бы едой и жильём, если не работать, обойдётся в существенно большие трудозатраты, чем работа по найму.



Ну, в Европе выход есть -- социал. И то, наверное, лавочка в основном скоро прикроется. А в Украине?



Единственное, с чем можно согласиться -- это с необходимостью пересмотреть пятидневку по 8 часов в день. Это реально уже пережиток прошлого. Хотя во многих случаях можно себе это устроить самому, даже на наёмной работе, всё равно, пока эта традиция сохраняется, это всё равно плыть против течения, не каждому под силу. Я не стал смотреть видео, но периодические вскрики с разных сторон "Я никогда не буду работать!" меня, если честно, забавляют.Да пожалуйста!Что, разве кто-то реально заставляет?Можешь прожить на шее у родителей - в добрый путь. Имеешь склонность к предпринимательству, и не напрягаясь делаешь за пару-тройку часов в неделю больше среднего офисного работника на пятидневке? Ну разве кто-то против? Ну про богатых родителей и наследство и так всё понятно.Но это же не для всех. И не для большинства, а для статистически не значимого меньшинства. А как собираются "никогда не работать", кто в эту категорию не входит? Я же правильно понимаю, что они не просто собираются "не работать", они собираются освободившееся от работы время потратить на развлечения (а они, в основном, денег стоят), путешествия (вспоминается -- покажите отель, который принимает "кураж" к оплате), походы по магазинам за красивыми вещами, да и есть что-то надо, и жить в тепле и хоть каком-нибудь комфорте? Обеспечить самого себя хотя бы едой и жильём, если не работать, обойдётся в существенно большие трудозатраты, чем работа по найму.Ну, в Европе выход есть -- социал. И то, наверное, лавочка в основном скоро прикроется. А в Украине?Единственное, с чем можно согласиться -- это с необходимостью пересмотреть пятидневку по 8 часов в день. Это реально уже пережиток прошлого. Хотя во многих случаях можно себе это устроить самому, даже на наёмной работе, всё равно, пока эта традиция сохраняется, это всё равно плыть против течения, не каждому под силу. M-Audio Повідомлень: 3621 З нами з: 23.03.11 Подякував: 655 раз. Подякували: 533 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3144314531463147 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор