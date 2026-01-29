RSS
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:23

Re: Еміграція, заробітчанство

В Испании это тоже есть, типа 2 года работаешь, 1 год отдыхаешь (пособие до 50% от предыдущей зп).

Если дом от родителей или уже выплачен, машина есть, то впринципе норм, можно жить. Ну это конечно про всяких продавцов/строителей и тд, которым впринципе пофиг где работать. На них всегда есть спрос, поэтому можно так перепрыгивать с одной работы на другую и отдыхать по году между ними. Для ИТ уже не так интересно.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті, а для цього треба і маму зареєструвати.
Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Щодо еміграції, то тут звернулись до мене знайомі знайомих із дуже дивною проблемою: в їх сина в свідотстві місце народження Рубіжне (Луганська область) і тепер в Чехії їх сина не хочуть брати до школи, бо там якісь санкції. Тепер просять зареєструвати в Закарпатті, а для цього треба і маму зареєструвати.


що зареструвати ?місце народження?
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 11:43

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:Так чувак в відосів і говорить, що за пів рокуп зі сто інтерв"ю пройшов, без результат но. Хрюші ІБД займаються.


дивний пасивно-агресивний чувак, сама манера, "дая да маі трусьі, кніга, цертіфікати, 5звьоздгітхаб ... просто ринок такой",
може в США так прийнято самопіаритися в такому стилі альфамахача, хз.

про відео, як на мене: подача не цікава, не інформативна, не смішна

кратке содєржаніє прєдідущєй сєріі: "камінг аут: ухожу із ІТ нє уходя - работаю дальшє, прахажу собєси"

хоч 1ша серія без тягомотини кота за хвіст

3я сєрія з уже с котє

Так і думав, чувачок теж в мій бізнес подався. Мідяху тирити.😠
К-конкуренція. Шкода що в мене зайвих 5 косарів немає, щоб трак такий купити. 😟
https://youtu.be/EoVmaayfqNI?si=bHwRCp3n9kmb-TZH
Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:що зареструвати ?місце народження?

місце проживання.
Мене здивувало, що санкції ввели проти українців, а не москалів.
В них свідоцтво про народження, паспорти батьків з тризубом, а не двоголовою куркою, а тут якісь санкції...
Після НР повна дупа. Ще трохи на расслабоні, почав прозвонюаати по оголошенням, через 40-50 хв після виходу вже все вигребено.
Але косарь за ту штуку давати, якось дороговато.
https://parsevia.com/?gad_source=1&gad_ ... yqEALw_wcB
  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:що зареструвати ?місце народження?

місце проживання.
Мене здивувало, що санкції ввели проти українців, а не москалів.
В них свідоцтво про народження, паспорти батьків з тризубом, а не двоголовою куркою, а тут якісь санкції...

Вы наверное не попали на массовые баны от Payoneer, еще в 2014-2015 годах, когда банили всех с Крыма/Донецка/Луганска. Кидаешь им укр паспорт, новую прописку из Запорожья, а им пофиг, санкции и все. И месяц долбишься с суппортом, объясняешь что ты в том Луганске последний раз в 2000 был.
Paypal вроде аналогично всех банил. Может еще какие-то сайты/платежки. Так что это не что-то новое.
Повідомлення Додано: Чет 29 січ, 2026 12:39

slonomag
та якось не стикався до 2022 в мене хіба родичі кума переїхали з Донецької області, але вони вже давно отримали мадярський паспорт і жодних санкцій не мають.
В описаносму кейсі я допоміг, зареєстрував до мами в будинок в селі. Після цього пустили малого до школи.
Просто не розумію чому санкції проти власників українських документів, а не москальських?
