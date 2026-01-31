RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:25

  akurt написав:
P.S. Киянам у вівторок стане також легше жити: від них буде новий народний депутат з прізвищем Карабута - він ще раніше став співзасновником і директором туристичної компанії ТОВ "Тропікана тревел". Також він очолював київську філію ТОВ "Компанія Мандри".
Нарешті кияни почнуть жити як «білі люди»…


Ляха муха. Я у нього пару раз купував подорожі років 10 назад. Хто міг подумати, що у скромному офісі на 1му поверсі житлового будинку на Рейтерській сидить такий потужний чоловяга
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:45

Ого, как дядю Мишу торкануло:
https://youtube.com/shorts/LQSOKQx8ies? ... 1jWDe9ToOj
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:08

  Bolt написав:Ого, как дядю Мишу торкануло:
https://youtube.com/shorts/LQSOKQx8ies? ... 1jWDe9ToOj


Обратите внимание на написание заголовка к видео (на Ютубе).
Дядя Миша потихоньку переходит на Мову?
Он в союзе жил на рфии, его жена - киевлянка, но они уехали еще при союзе.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 19:12

Re: Еміграція, заробітчанство

Цікаве відео про стан в США, про сомалійців в дем.штаті і про американську в'язницю.
Повідомлення Додано: Суб 31 січ, 2026 20:49

  rjkz написав:
  Bolt написав:Ого, как дядю Мишу торкануло:
https://youtube.com/shorts/LQSOKQx8ies? ... 1jWDe9ToOj


Обратите внимание на написание заголовка к видео (на Ютубе).
Дядя Миша потихоньку переходит на Мову?
Он в союзе жил на рфии, его жена - киевлянка, но они уехали еще при союзе.

Он иногда в речи вставляет украинские слова и даже фразы.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 07:41

  Bolt написав:Ого, как дядю Мишу торкануло:
https://youtube.com/shorts/LQSOKQx8ies? ... 1jWDe9ToOj

рекламная х.е.а
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 08:30

  Vadim_ написав:
  Bolt написав:Ого, как дядю Мишу торкануло:
https://youtube.com/shorts/LQSOKQx8ies? ... 1jWDe9ToOj

рекламная х.е.а

Коллаборация.
