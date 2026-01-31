|
Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:25
akurt написав:
P.S. Киянам у вівторок стане також легше жити: від них буде новий народний депутат з прізвищем Карабута - він ще раніше став співзасновником і директором туристичної компанії ТОВ "Тропікана тревел". Також він очолював київську філію ТОВ "Компанія Мандри".
Нарешті кияни почнуть жити як «білі люди»…
Ляха муха. Я у нього пару раз купував подорожі років 10 назад. Хто міг подумати, що у скромному офісі на 1му поверсі житлового будинку на Рейтерській сидить такий потужний чоловяга
adeges
Повідомлень: 4603
З нами з: 14.03.06
Подякував: 435 раз.
Подякували: 1075 раз.
Профіль
Додано: П'ят 30 січ, 2026 19:45
Bolt
Повідомлень: 3841
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:08
Обратите внимание на написание заголовка к видео (на Ютубе).
Дядя Миша потихоньку переходит на Мову?
Он в союзе жил на рфии, его жена - киевлянка, но они уехали еще при союзе.
rjkz
Повідомлень: 18207
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8835 раз.
Подякували: 5583 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 19:12
Цікаве відео про стан в США, про сомалійців в дем.штаті і про американську в'язницю.
BIGor
Повідомлень: 10462
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1905 раз.
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 20:49
rjkz написав:
Обратите внимание на написание заголовка к видео (на Ютубе).
Дядя Миша потихоньку переходит на Мову?
Он в союзе жил на рфии, его жена - киевлянка, но они уехали еще при союзе.
Он иногда в речи вставляет украинские слова и даже фразы.
Bolt
Повідомлень: 3841
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 07:41
Vadim_
Повідомлень: 4571
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 08:30
Vadim_ написав:
рекламная х.е.а
Коллаборация.
Bolt
Повідомлень: 3841
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
Профіль
