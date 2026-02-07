Сибарит написав:
Разумеется, Я не знаю все заведения и все блюда, достаточно иметь общее представление.
Для меня самое сложное - провести границу между быстрой и нормальной едой.
Например, Я не понимаю, относить ли к фастфуду дешёвые сетевые буфеты, вроде Golden Corral? (Знаю, что ковид буфеты практически добил, а жалко).
Буфеты, на мой взгляд, это несколько иное нежели фастфуд.
Не знаю сколько их там было, в НЙ показало один Голден коррал, но в Бронксе.
Я туда ни ногой.
Следующий ближайший - на в Пенсильвании на границе с НДж, между Филадельфией и Трентоном (столица штата, один из самых депрессивных городов в штате, ну и Филадельфия - тот еще подарочек). В общем обе локации стремные.
Не очень далеко от нас есть буфет с морепродуктами, несколько лет уже думаем туда зайти да все никак не зайдем.
А общее представление у всех об американском фастфуде - бургеры, френчфрайз и сода. Но это только малая часть всего разнообразия, хоть и самая распространенная.
Есть еще такая вещь - в продуктовом супермаркете можешь купить готовую нормальную еду на вынос и там-же взять одноразовую посуду.
В первый наш год в постоянном статусе приезда мы брали суши в Трейдер Джо напротив Брайант парка в Манхеттене, переходили через дорогу в парк, там фонтаны, столики. Садились за столик и перкусывали. Довольно прикольно получалось и как для Манхеттена очень дешево. Мы первые несколько месяцев дали себе пожить как туристы.