Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:09
akurt написав: Vadim_ написав:
ещё до пенсии, кто оплатит аренду?
Тут теж є відповіді.
1. Про пенсію.
Не все точно, але для "загального розвитку" підійде.
В США людина з віку 18 років отримує право (!) сам собі накопичувати пенсію (крім "державної"). Механізм такий: щомісяця людина САМА та добровільно (!) і з великим задоволенням (!) відкладу собі гроші на власний (!!!!!!!!!) пенсійний рахунок. В розмірі нена більше 6 відсотків. Більше НЕ дозволяють.
Позитив в тому, що ця сума повністю звільняється від податків. А це дуже суттєво, інакше ви могли би з кожних приклад 10 000 доларів віддати в бюджет до 4 000 доларів.
А так всі ваші 10 000 вам попали на власний пенсійний рахунок.
Далі ще цікавіше: ви ці гроші - наприклад ці 10 000 - інвестуєте куди завгодно - наприклад в акції компанії NVIDIA.
Єдина умова: не можна чипати ці гроші готівкою.
Ви отримаєте до них лосуп на власному дні народження у віці 59 років.
Це пояснює те, чому всі (практично всі) американці при виході на пенсію мають на рахунку НЕ менше 500 000 доларів.
На червону ікру, шампанське та мандри світом.
Важливо: в разі смерті людини ("Человек смертен... с этим трудно спорить..." (М.Булгаков) спадкоємці отимують всі гроші до цента (!)....
Звідки?
-
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:15
slonomag написав:
А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?
Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца. Ну так в Европе тоже так просто не съедешь с аренды - надо подгадывать под окончание контракта (обычно каждый год продление) иначе потеря залога 3-4к. Что тоже как бы не приятно.
А шмотки так и так тягать хоть с аренды, хоть со своего.
Тем более что ипотечная квартира продается так же как и обычная - просто часть денег получает банк, а тебе достается остальное. Вот надумаю я завтра переехать в Валенсию, выставлю свой дом на продажу, укажу сразу в объявлении что выезд через 2 месяца после совершения сделки (в Европе это нормально), получу деньги, и возьму ту же ипотеку за эти 2 месяца уже в Валенсии.
Тоесть оно может так кажется что продажа/покупка на порядок сложнее, но на самом деле у нас тут есть знакомые, 4 квартиры поменяли за 7 лет таким образом. Взяли изначально за свои фигню какую-то в ипенях за 50к чисто чтобы закрепиться, через год переехали уже в ипотеку получше. Потом под университет сына еще раз переехали в другой город. И вот сейчас сын уже сам отдельно живет, а они к нам приехали, так сказать на пенсию у моря.
И по финансам я думаю они точно не в минусе так как 7 лет аренды это как минимум 70к евро экономии
+ сыну не надо было ничего снимать пока учился, это еще пускай 20-30к за 4 года. Вот 100к евро в плюс, вообще не плохо как по мне.
це як?
Кеша , вас помоєму понесло
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:37
Vadim_ написав:
це як?
Кеша , вас помоєму понесло
800евро * 84 месяца (7 лет) = 67к. Что не так? Мы ведь про Европу говорим, а не про Украину где за 100евро можно хату снять и радоваться жизни.
Додано: Вів 10 лют, 2026 13:48
slonomag написав: Vadim_ написав:
це як?
Кеша , вас помоєму понесло
800евро * 84 месяца (7 лет) = 67к. Что не так? Мы ведь про Европу говорим, а не про Украину где за 100евро можно хату снять и радоваться жизни.
Саме так. Все вірно.
Зараз спитаю у колишнього підлеглого, чи вже перевіз жінку та сина в евакуацію в Кам"янець-Подільский
- там теща з тестем винайняли 2-к квартиру за 4 000 гривень. Будуть жити разом...
Здається це менше за 100 євро.
