Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:01

Ой, панове, не знаю: в Китаї не бував і не тягне якось.
Одні приятелі до Анталії мешкали саме в Китаї. Регіон не памʼятаю - неподалік від якогось моря - сказали, що весь час воняло так, що вони не витримали та втекли…

Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»
Він, правда, дуже погано жив та погано життя закінчив, незважаючи на надану можливість жити в «Золотій клітині»…

P.S. В мне на подвірʼї зацвів абрикос та слива…
В Китай ну зовсім не тягне…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 лют, 2026 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:02

ССАБ

  Bolt написав:Чувак до успіху йде, скирдуючи по 3-4 кує /міс Доставка На оренді кімнати економить 1, 5кує/міс. Машина обладнана екофлоу з електро плиткою та мініхолодосом.
https://youtu.be/HOiXO0q0c-g?si=PSwogGLshJDhlljO

Свідок секти Алекса Брєжнєва
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:05

  TUR написав:
  Vadim_ написав:
  TUR написав:Vadim_
так засада то в чём? Большинству граждан других стран виза в Китай не нужна. Для наших - тоже не нужна если находиться до 10 дней и с умом составить маршрут

засада в том что визу надо оформлять в третьей стране, лично, а это туда назад без конкретики сроков и расходы Вы представляете?

на десять дней за тридевять земель? , за 10 лет в гости на Родину очень мало :( ...
https://ua.china-embassy.gov.cn/rus/lsf ... 653990.htm

Я все это знаю. И визу не обязательно лично оформлять... Но лично проще. Оформляется она за 3-5дней. Просто раньше на эти дни приехать надо

тоесть , поехать в Польшу на неделю?
я не раз бывал в консульстве в Киеве , сам не сам -гроші.
Я без претензий к Вам
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:35

  akurt написав:Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»

..., но лучше держаться подальше от этого места 😁
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:37

  Сибарит написав:
  akurt написав:Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»

..., но лучше держаться подальше от этого места 😁

Мене сьогодні - Масляна - приємно здивували дві речі:
- реально почали квітнути абрикоси та слива;
- бажання панів відвідати Китай.

Свято є - його не може не бути!
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:44

  akurt написав:
  Сибарит написав:
  akurt написав:Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»

..., но лучше держаться подальше от этого места 😁

Мене сьогодні - Масляна - приємно здивували дві речі:
- реально почали квітнути абрикоси та слива;
- бажання панів відвідати Китай.

Свято є - його не може не бути!

какой вы не внимательный или ши не научили ещё , там же написано - пані

п.с. согласен , весеннее цветение єто шо то , нажаль не всегда заканчивается плодами
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 19:18

  Vadim_ написав:там же написано - пані

А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 19:22

  претоr написав:Знайшли рейс в агрегаторі - Купуйте на офіційному сайті авіакомпанії — так часто дешевше.

Дивлячись яка авіакомпанія, дуже часто на агрегаторі дешевше, АЛЕ наприклад bravofly може запросить додатково кошти, тіпа квиток за 2 години подорожчав. Якщо відмовляєтесь куплять- повернення грошей гемор.
На агрегаторах не купляю.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 10:23

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Не у всіх в Канаді скрутне фінансове становище.
У тих, про кого я написав вище, все закономірно: ні у жінки, ні у чоловіка з родини не було ніякої освіти і ніякої професії. Якось так жили: то там копійка перепаде, то там майже випадково взяли на роботу… Канада все розставляє на свої місця…
І це відбивається вже на дітях: племінниця надіслала відео про те, як доручила молодшому синові (12 років) почистити лопатою сніг на лоджії. Ну видно, що нічого він не чистить: тиняється, аби нічого не робити.

І ось інший приклад.
Ех, швидко по не час: 31 травня 2023 року рейсом San Francisco - Calgary я прибув в велике канадське місто для зустрічі з нашими українцями.
Ми досить багато разом мандрували, вивчаючи цю далеку країну.
Мене вразили не стільки хмарочоси, скільки приватні оселі з безкрайніми полями пшениці канадських фермерів. Відвідали національні парки, каньйони, місця родатшування гірськолидниз центрів.
Разом мацали приватні будинки в місті Калгарі. Дивилися приватні будинки ціною в 450 000…650 000 CAD.

Сьогодні можна розказати, як влаштували своє життя наші люди.
Нижче розповідь без редагування.

«Ми купили дуплекс ~1415 sqft (Моя примітка: близько 140 кв.м) 2023 року, з трьома спальнями, не зробленим «бейсментом» (Моя примітка: так в Північній Америці називають напівпідвальне приміщення, яке може бути в житловим, і технічним) і гаражем на 2 машини в маленькому містечку Chestermere дуже поруч з Калгарі.
https://maps.app.goo.gl/fnVPV4j3ZFbQouyz7?g_st=ic

Ціна нашого будинку 530 000 CAD (Моя примітка: тут і далі - канадські долари. 1 USD$=1,37 CAD$.
Даунпеймент (Моя примітка: «перший внесок») 5% до 500тис і 10% на суму, яка перевищує 500тис, тобто ми заплатили $28тис.
Обов’язкова страховка, бо даунпеймент менше 20%, ~21тис.
Ітого ми беремо в борг у банка 530-28+21=$523тис на 30 років.
Зараз у нас буде фіксований відсоток 3,89% на три роки, далі треба перезаключати договір з банком або міняти банк.
Ми обрали оплату “бівіклі” (кожні два тижні), що вже суттєво зменшило кінечну суму і кількість років до 26. …
З поточними умовами ми маємо виплачувати суто за моргедж ~$1227/бівіклі (це не всі місячні платежі, ще комунальні, страховка, проперті такс і комʼюніті фі).
Ітого виходить, що ми маємо виплатити банку з відсотками біля $800тис за весь час, але ми будемо зменшувати цю суму…”

P.S. Пізніше розкажу про всі витрати на місяць.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:30

Катрусін кінозал, вторая сєрія, запрєщонного мощенніка

Катрусін кінозал, вторая сєрія запрєщонне відео, запрещонного сутєньора і мощенніга

