Ой, панове, не знаю: в Китаї не бував і не тягне якось. Одні приятелі до Анталії мешкали саме в Китаї. Регіон не памʼятаю - неподалік від якогось моря - сказали, що весь час воняло так, що вони не витримали та втекли…
Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!» Він, правда, дуже погано жив та погано життя закінчив, незважаючи на надану можливість жити в «Золотій клітині»…
P.S. В мне на подвірʼї зацвів абрикос та слива… В Китай ну зовсім не тягне…
претоr написав:Знайшли рейс в агрегаторі - Купуйте на офіційному сайті авіакомпанії — так часто дешевше.
Дивлячись яка авіакомпанія, дуже часто на агрегаторі дешевше, АЛЕ наприклад bravofly може запросить додатково кошти, тіпа квиток за 2 години подорожчав. Якщо відмовляєтесь куплять- повернення грошей гемор. На агрегаторах не купляю.
Не у всіх в Канаді скрутне фінансове становище. У тих, про кого я написав вище, все закономірно: ні у жінки, ні у чоловіка з родини не було ніякої освіти і ніякої професії. Якось так жили: то там копійка перепаде, то там майже випадково взяли на роботу… Канада все розставляє на свої місця… І це відбивається вже на дітях: племінниця надіслала відео про те, як доручила молодшому синові (12 років) почистити лопатою сніг на лоджії. Ну видно, що нічого він не чистить: тиняється, аби нічого не робити.
І ось інший приклад. Ех, швидко по не час: 31 травня 2023 року рейсом San Francisco - Calgary я прибув в велике канадське місто для зустрічі з нашими українцями. Ми досить багато разом мандрували, вивчаючи цю далеку країну. Мене вразили не стільки хмарочоси, скільки приватні оселі з безкрайніми полями пшениці канадських фермерів. Відвідали національні парки, каньйони, місця родатшування гірськолидниз центрів. Разом мацали приватні будинки в місті Калгарі. Дивилися приватні будинки ціною в 450 000…650 000 CAD.
Сьогодні можна розказати, як влаштували своє життя наші люди. Нижче розповідь без редагування.
«Ми купили дуплекс ~1415 sqft (Моя примітка: близько 140 кв.м) 2023 року, з трьома спальнями, не зробленим «бейсментом» (Моя примітка: так в Північній Америці називають напівпідвальне приміщення, яке може бути в житловим, і технічним) і гаражем на 2 машини в маленькому містечку Chestermere дуже поруч з Калгарі. https://maps.app.goo.gl/fnVPV4j3ZFbQouyz7?g_st=ic
Ціна нашого будинку 530 000 CAD (Моя примітка: тут і далі - канадські долари. 1 USD$=1,37 CAD$. Даунпеймент (Моя примітка: «перший внесок») 5% до 500тис і 10% на суму, яка перевищує 500тис, тобто ми заплатили $28тис. Обов’язкова страховка, бо даунпеймент менше 20%, ~21тис. Ітого ми беремо в борг у банка 530-28+21=$523тис на 30 років. Зараз у нас буде фіксований відсоток 3,89% на три роки, далі треба перезаключати договір з банком або міняти банк. Ми обрали оплату “бівіклі” (кожні два тижні), що вже суттєво зменшило кінечну суму і кількість років до 26. … З поточними умовами ми маємо виплачувати суто за моргедж ~$1227/бівіклі (це не всі місячні платежі, ще комунальні, страховка, проперті такс і комʼюніті фі). Ітого виходить, що ми маємо виплатити банку з відсотками біля $800тис за весь час, але ми будемо зменшувати цю суму…”