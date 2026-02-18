Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3178317931803181> Додано: Вів 17 лют, 2026 14:01 Ой, панове, не знаю: в Китаї не бував і не тягне якось.

Одні приятелі до Анталії мешкали саме в Китаї. Регіон не памʼятаю - неподалік від якогось моря - сказали, що весь час воняло так, що вони не витримали та втекли…



Але, як говорив один класик: «В жизни всегда есть место подвигам!»

Він, правда, дуже погано жив та погано життя закінчив, незважаючи на надану можливість жити в «Золотій клітині»…



P.S. В мне на подвірʼї зацвів абрикос та слива…

засада в том что визу надо оформлять в третьей стране, лично, а это туда назад без конкретики сроков и расходы Вы представляете?



на десять дней за тридевять земель? , за 10 лет в гости на Родину очень мало ...

Я все это знаю. И визу не обязательно лично оформлять... Но лично проще. Оформляется она за 3-5дней. Просто раньше на эти дни приехать надо Я все это знаю. И визу не обязательно лично оформлять... Но лично проще. Оформляется она за 3-5дней. Просто раньше на эти дни приехать надо

тоесть , поехать в Польшу на неделю?

я не раз бывал в консульстве в Киеве , сам не сам -гроші.

Мене сьогодні - Масляна - приємно здивували дві речі:

- реально почали квітнути абрикоси та слива;

- бажання панів відвідати Китай.



какой вы не внимательный или ши не научили ещё , там же написано - пані



А ти так і будеш за пані питать? Хай зайде на цей форум, чітко задасть питання, ми не кусаємось.

Дивлячись яка авіакомпанія, дуже часто на агрегаторі дешевше, АЛЕ наприклад bravofly може запросить додатково кошти, тіпа квиток за 2 години подорожчав. Якщо відмовляєтесь куплять- повернення грошей гемор.

На агрегаторах не купляю.

News from Canada



Не у всіх в Канаді скрутне фінансове становище.

У тих, про кого я написав вище, все закономірно: ні у жінки, ні у чоловіка з родини не було ніякої освіти і ніякої професії. Якось так жили: то там копійка перепаде, то там майже випадково взяли на роботу… Канада все розставляє на свої місця…

І це відбивається вже на дітях: племінниця надіслала відео про те, як доручила молодшому синові (12 років) почистити лопатою сніг на лоджії. Ну видно, що нічого він не чистить: тиняється, аби нічого не робити.



І ось інший приклад.

Ех, швидко по не час: 31 травня 2023 року рейсом San Francisco - Calgary я прибув в велике канадське місто для зустрічі з нашими українцями.

Ми досить багато разом мандрували, вивчаючи цю далеку країну.

Мене вразили не стільки хмарочоси, скільки приватні оселі з безкрайніми полями пшениці канадських фермерів. Відвідали національні парки, каньйони, місця родатшування гірськолидниз центрів.

Разом мацали приватні будинки в місті Калгарі. Дивилися приватні будинки ціною в 450 000…650 000 CAD.



Сьогодні можна розказати, як влаштували своє життя наші люди.

Нижче розповідь без редагування.



«Ми купили дуплекс ~1415 sqft (Моя примітка: близько 140 кв.м) 2023 року, з трьома спальнями, не зробленим «бейсментом» (Моя примітка: так в Північній Америці називають напівпідвальне приміщення, яке може бути в житловим, і технічним) і гаражем на 2 машини в маленькому містечку Chestermere дуже поруч з Калгарі.

https://maps.app.goo.gl/fnVPV4j3ZFbQouyz7?g_st=ic



Ціна нашого будинку 530 000 CAD (Моя примітка: тут і далі - канадські долари. 1 USD$=1,37 CAD$.

Даунпеймент (Моя примітка: «перший внесок») 5% до 500тис і 10% на суму, яка перевищує 500тис, тобто ми заплатили $28тис.

Обов’язкова страховка, бо даунпеймент менше 20%, ~21тис.

Ітого ми беремо в борг у банка 530-28+21=$523тис на 30 років.

Зараз у нас буде фіксований відсоток 3,89% на три роки, далі треба перезаключати договір з банком або міняти банк.

Ми обрали оплату “бівіклі” (кожні два тижні), що вже суттєво зменшило кінечну суму і кількість років до 26. …

З поточними умовами ми маємо виплачувати суто за моргедж ~$1227/бівіклі (це не всі місячні платежі, ще комунальні, страховка, проперті такс і комʼюніті фі).

Ітого виходить, що ми маємо виплатити банку з відсотками біля $800тис за весь час, але ми будемо зменшувати цю суму…”



P.S. Пізніше розкажу про всі витрати на місяць. Еміграція, заробітчанствоNews from CanadaНе у всіх в Канаді скрутне фінансове становище.У тих, про кого я написав вище, все закономірно: ні у жінки, ні у чоловіка з родини не було ніякої освіти і ніякої професії. Якось так жили: то там копійка перепаде, то там майже випадково взяли на роботу… Канада все розставляє на свої місця…І це відбивається вже на дітях: племінниця надіслала відео про те, як доручила молодшому синові (12 років) почистити лопатою сніг на лоджії. Ну видно, що нічого він не чистить: тиняється, аби нічого не робити.І ось інший приклад.Ех, швидко по не час: 31 травня 2023 року рейсом San Francisco - Calgary я прибув в велике канадське місто для зустрічі з нашими українцями.Ми досить багато разом мандрували, вивчаючи цю далеку країну.Мене вразили не стільки хмарочоси, скільки приватні оселі з безкрайніми полями пшениці канадських фермерів. Відвідали національні парки, каньйони, місця родатшування гірськолидниз центрів.Разом мацали приватні будинки в місті Калгарі. Дивилися приватні будинки ціною в 450 000…650 000 CAD.Сьогодні можна розказати, як влаштували своє життя наші люди.Нижче розповідь без редагування.«Ми купили дуплекс ~1415 sqft (Моя примітка: близько 140 кв.м) 2023 року, з трьома спальнями, не зробленим «бейсментом» (Моя примітка: так в Північній Америці називають напівпідвальне приміщення, яке може бути в житловим, і технічним) і гаражем на 2 машини в маленькому містечку Chestermere дуже поруч з Калгарі.Ціна нашого будинку 530 000 CAD (Моя примітка: тут і далі - канадські долари. 1 USD$=1,37 CAD$.Даунпеймент (Моя примітка: «перший внесок») 5% до 500тис і 10% на суму, яка перевищує 500тис, тобто ми заплатили $28тис.Обов’язкова страховка, бо даунпеймент менше 20%, ~21тис.Ітого ми беремо в борг у банка 530-28+21=$523тис на 30 років.Зараз у нас буде фіксований відсоток 3,89% на три роки, далі треба перезаключати договір з банком або міняти банк.Ми обрали оплату “бівіклі” (кожні два тижні), що вже суттєво зменшило кінечну суму і кількість років до 26. …З поточними умовами ми маємо виплачувати суто за моргедж ~$1227/бівіклі (це не всі місячні платежі, ще комунальні, страховка, проперті такс і комʼюніті фі).Ітого виходить, що ми маємо виплатити банку з відсотками біля $800тис за весь час, але ми будемо зменшувати цю суму…”P.S. Пізніше розкажу про всі витрати на місяць. akurt

