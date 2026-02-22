|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:07
akurt написав:
Як я зрозумів - старшої сестри. ви вже мабуть забагато приватної інформації хочете.
Для чого мені їхня приватна інформація? Мені загальна цікавить. Старша сестра який статус, тимчасовий?
А то ми знаємо зі слів Владівастока, який там жодного разу не був, шо там старі дерев`яні будинки з ароматом. З ваших слів шо ви з Женеви до Тулузи вилетіли біля 15:00 літаком EasyJet за 19 ойро, не показавши квиток.
І ще місцева психологиня виклада відео на 4 години з кабіни машиніста, написавши ось де потрібно жить. Де саме, в кабіні машиніста потяга?
Зустрічне питання: як там ваше буття в Італії?
В Італії я колись був, а саме з Мілану до Генуї, потім на Леворно, Флоренція, Піза і назад через Мілан до озера Комо, де я потрапив на якесь свято, тіпа велика столовка, всі шось готують, італійці готували полєнту з морепродуктами, ось її я перший раз у житті і скуштував. Озеро як озеро, не купався, не залишився бо потрібно було їхать, народу було забагато.
Автобани платні, скільки платив вже не пам`ятаю, але без питань карткою. Були якісь ворота для місцевих та фур, я так зрозумів чи з абонементами, чи шось таке.
Повідомлень: 3976
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 262 раз.
Додано: Нед 22 лют, 2026 18:24
BIGor написав: rjkz написав:
У айти есть свои плюсы.
1. Это отличная работа для интровертов.
2. НЕ требует совсем уж свободного лангуаге, хотя и подразумевает довольно высокий уровень.
3. Не требует высоких коммуникативных способностей на межличностном уровне, например, таких как нужны в продажах/заключении сделок.
4. Отличная работа для работы на высокооплачиваемых рынках труда при проживании в странах/локациях с невысокой стоимостью жизни.
До плюсів можна ще додати:
5. Легка релокація будь-куди. Цей плюс на мою думку один з найважливіших.
rjkz написав:
Минусы:
1. Огромная угроза для профессии со стороны AI и AGI. Собственно, это уже не угроза, а вполне себе факт.
2. При проживании в стране с высокой стоимостью жизни, "Ылитная" профессия становится просто профессией с средним уровнем оплаты как для такого рынка.
Судя по блогам украинских айтишников, привыкших жить в Украине на американску зп с штатом прислуги и прочими финансовыми привычками, после релокации в Штаты, больно ударяются об то, что за ту-же самую зп становятся "простыми смертными" и сами вынуждены собирать носки в пыли под кроватью и сами-же убирать эту пыль.
Загрозу від ШІ мають більшість професій. Он недавно скинув chatGPT pdf з вимірами inBody - за 10 секунд він це все зчитав і приготував дієту - дієтологи тепер потрібні?
Так само лікарі - той самий chatGPT вже може краще
консультувати на рівні phd місцевого лікаря (платного). Я перевіряв на польській платній медицині. А якщо автомеханіки кажуть що вони не під загрозою - то наприклад куди підуть мільони класних ІТ інженерів (з класною освітою) після звільнень? Підуть в автомеханіки, і тут ПТУ-шним автомеханікам треба буде постаратись бути конкурентними.
За катання в маслі з прислугою в Україні ІТ-шниками - я такого не чув, так рівень життя трохи вищий ніж у пересічного, але я не бачу значного просідання мого рівня в Польщі ніж в Україні. Навіть в кращу сторону є: майбутня хороша пенсія, інфрастуктура, громадський транспорт, безпека (набагато менше криміналу, крадіжок, побиття ітд). Хочу признатись що я не бачив в Польщі наркоманів, (алкоголіків бачив пару раз в рік). В Україні в моєму районі жило купа наркоманів і алкоголіків. Тому тема - "катання в маслі ІТ-шників в Україні"
- дуже дискусійна.
С дописанным - согласен.
По мнению Ямпольского, есть немалая вероятность, что после достижения AGI и того, что обещает Маск в плане его проекта по развитию человекоподобных роботов, 99% людей останутся без работы. Включая "сантехников", то есть, людей квалифицированного физического труда.
Есть КьюЭй оставшиеся без работы.
Уже сейчас в США практически невозможно войти на рынок труда бухгалтерам без местного опыта.
Кажется приняли регулирования и заставили разработчиков ИИ это внедрить для использования на территории США, чтобы ИИ не использовался (в какой мере не знаю, потому жпт все еще отвечает (хоть и часто ошибочно)) в вопросах медицинского, юридического и финансового характера, или это пока только хотелка властей. Но реально проблема, старшему уже надо думать на кого учиться, а тут такая засада.
У меня есть предположение, что то что сейчас происходит с развитием и внедрением ИИ, было спрогнозировано несколько лет назад.
И просчитаны последствия.
И что делать?
ИИ - мощнейший технологический прорыв.
На Земле сейчас идет несколько крупных региональных войн (да, да, и в Украине тоже, но она - не единственная хоть и самая масштабная на данный момент) и несколько точек напряжения, которые могут перерасти в еще бОльшие войны, нежели сейчас в Украине. Потенциально самый опасный противник для США - Китай.
Китай вполне может догнать США технологически.
А войны выигрывает тот, кто имеет технологическое превосходство.
Поэтому никто не будет искусственно сдерживать развитие технологий ради того, чтобы граждане не остались без работы.
И что делать с гражданами, которые останутся без работы?
Их надо чем-то кормить.
И одевать и развлекать и жить им где-то надо.
А все может делать ИИ в сочетании с робототехникой.
Какой выход?
Придется платить людям какой-то базовый доход.
А если людей слишком много и они не нужны?
Значит, надо как-то уменьшить их количество на территории той страны, над которой есть власть.
Повідомлень: 18278
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8852 раз.
- Подякували: 5597 раз.
Додано: Нед 22 лют, 2026 19:22
slonomag написав: rjkz написав:
Если можешь сделать работу за час, то надо придумать чем заниматься остальные 7 часов, так чтобы никому не пришло в голову, что тебя можно "оптимизировать".
Так для этого и есть удаленка ) сидишь дома, поработал до обеда, потом занимаешься своими делами и в дежурном режиме посматриваешь в слак или какой там рабочий месенжер в компании. Или мне больше нравится поработать полноценно до обеда четверга (3.5 дня вполне достаточно чтобы закрыть всю работу за неделю), и потом у тебя 3.5 дня выходных. Этого уже достаточно даже чтобы смотаться куда-то, типа в Валенсию на 3 дня, или Мадрид. Или просто в ближайший алл инклузив отель если лень куда-то далеко ехать.
Ну, то что я могу сказать по своим знакомым в айти, то тут такое уже не катит.
У одного 100% удаленку перевели в 100% в офисе.
У другого неделю дома неделю на работе.
Причем, кроме непосредственно работы работы, постоянно какие-то митинги и конференцколлы (или это одно и то-же?), в общем, загруженность на 100%.
Тот, который в офисе сейчас на 100% ,во время ковида работал так, что не всегда успевал поесть. Это дома-то. Закрывался, чтобы дети не мешали.
В общем, ритм работы разный.
Сиесты нет.
Смотрел когда-то видос бывшего киевлянина, работал на американскую компанию из Киева, жил вон так как я писал несколькими постами выше - квартиру купил в центре Киева, работал в таком примерно стиле как Вы описали.
Приехал в США и пошел на свою-же фирму.
Ему дали тогда ...80 куе в год, что для США не то чтобы много, но как для стартовой зарплаты простого иммигранта не так уж и плохо.
И он взвыл.
И что ему не хватает на то на то и на то, что работать приходится на полную катушку, что все деньги уходят, что нафига он вообще выиграл ту гринку.
Если правильно помню что-то типа, что в Киеве он на свою зарплату жил как король, жена не работала, вела гламурный образ жизни, квартиру приходили им убирали и тд и тп.
Тут надо сделать уточнение, что видос этот я смотрел больше 5 лет назад, тогда наверное были несколько другие расклады в Украине.
Повідомлень: 18278
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8852 раз.
- Подякували: 5597 раз.
