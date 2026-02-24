Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3188318931903191> Додано: Пон 23 лют, 2026 18:03 rjkz написав:

И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее. И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее.

Есть проблема серьёзнее незнания истории - это проблема крепости задним умом.

Люди недалёкие всегда находят простое неправильное решение для прошлого, исходя из глупого предположения, что события могли развиваться только одним предопределенным путем.

Также они не понимают, что с военной точки зрения нет ничего глупее, чем упираться прямо на границах при нападении сильной армии.

И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее. И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее.

Есть проблема серьёзнее незнания истории - это проблема крепости задним умом.

Люди недалёкие всегда находят простое неправильное решение для прошлого, исходя из глупого предположения, что события могли развиваться только одним предопределенным путем.

Также они не понимают, что с военной точки зрения нет ничего глупее, чем упираться прямо на границах при нападении сильной армии.

Это вы намекаете, что тот победный марш, которым захватчики прошли через юг Украины, был необходимым тактическим отступлением, а не грандиознейшим провтыком украинских политиков и командования?

Ничего не выйдет. Предполагаемая оборона на Чонгаре была бы не "упираться на границах", а обязательное использование естественных преимуществ. Заминированное побережье Азовского моря от Мариуполя до Бердянска было бы выигрышем так необходимого времени для перегруппировки и организации обороны на более глубоких рубежах. Или окружение Мариуполя -- это такой хитрый тактический ход?

Тогда это было не очевидно, но "Азов" и 36-я бригада на оперативном пространстве, а не в окружении, вполне могли бы воспрепятствовать установлению сухопутного корридора из Крыма в Ростовскую область. И приснопамятному контрнаступу, может быть, не суждено было бы бездарно сточиться об отстроенную оборону Токмака. Я уж не говорю про потери, которые понесли окруженные бойцы, и попавших в плен. Это вы намекаете, что тот победный марш, которым захватчики прошли через юг Украины, был необходимым тактическим отступлением, а не грандиознейшим провтыком украинских политиков и командования?Ничего не выйдет. Предполагаемая оборона на Чонгаре была бы не "упираться на границах", а обязательное использование естественных преимуществ. Заминированное побережье Азовского моря от Мариуполя до Бердянска было бы выигрышем так необходимого времени для перегруппировки и организации обороны на более глубоких рубежах. Или окружение Мариуполя -- это такой хитрый тактический ход?Тогда это было не очевидно, но "Азов" и 36-я бригада на оперативном пространстве, а не в окружении, вполне могли бы воспрепятствовать установлению сухопутного корридора из Крыма в Ростовскую область. И приснопамятному контрнаступу, может быть, не суждено было бы бездарно сточиться об отстроенную оборону Токмака. Я уж не говорю про потери, которые понесли окруженные бойцы, и попавших в плен. M-Audio Повідомлень: 3632 З нами з: 23.03.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 540 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 20:10 rjkz написав: И только отчаянная попытка гитлера нанести УПРЕЖДАЮЩИЙ удар помешала сталину напасть на Германию 2-мя неделями позже. И только отчаянная попытка гитлера нанести УПРЕЖДАЮЩИЙ удар помешала сталину напасть на Германию 2-мя неделями позже.

Солонин утверждает, что упреждающего удара не было. В том смысле, что он не готовился именно как упреждающий. Готовилось просто нападение, а о том, что масштабное нападение готовилось и с противоположной стороны, гитлеровцы не знали. Как и наоборот. Просто так получилось, что они собрались с силами чуть раньше.

Но я даже не знаю, как к нему относится. С одной стороны, рассказывает весьма логично, убедительно, аргументированно и с документами, и как-то не верится, что он документы выдумывает или хотя бы отбрасывает в сторону те, которые его теории не подтверждают.



В ветке про войну обсуждаем эмиграцию, а в ветке про эмиграцию - войну... Сибарит

этот форум навеки сохранен на серверах в истории (надеюсь) и в индексах поисковиков и архивов. в отличие от соцсетей и телеграмма, где все забывается через 3 дня.

то, что мы не в комментах на тиктоке, уже хорошо. нужно беречь этот форум, как один из последних оплотов информации, которую можно найти через гугл



благодаря валютной ветке я не раз смотрел курс валюты на конкретную дату, несколько лет назад

Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.

Не было и нет иного сценария. В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.Не было и нет иного сценария.

Николай, у вас затмение, в США?

Вам чудится, что великий зе- "сделал все, что мог".

Ваш кумир - никчемный актеришка, прыгавший на московской сцене. Человек недоученный, не могущий даже сейчас грамотно сложить 7 слов в одно предложение.

Человек, который открыто презирал Украину и сравнивал ее с порноактриссой!



Подумайте над такими вопросами:

1) почему клоун дал команду разминировать Чонгар?

2) почему он не начал мобилизацию своевременно, в октябре-ноябре?

В январе (начале февраля) русские уже развертывали полевые госпиталя, а клоун с ермаками все "не верили" в скорое начало войны!

3) отсутствие за 7 лет войны собственных баллистических ракет, при наличии денег и квалифицированных кадров - по просьбе Москвы так делалось, вернее, не делалось?

4) открытие границы на выезд молодежи 18-22 года во время войны - это прямая капитуляция от зе- и его команды, всяких "слуг"

5) воровство денег миндичами на ракетах и на защите ТЕЦ от российских ракет - это как понимать?

6) рост коррупции в Украине в 2025 году - это кто виноват, у кого власть?

7) тотальное невежество и всеобщая коррупция украинской власти - кто 7 лет у власти и обязан был бороться с коррупцией? баканов (не служивший ни одного дня в армии или госструктурах)(деструктурировал СБУ за 2 года)????!! Девки-торговки на должностях министров энергетики и премьер-министров???? ребята, как так можно ????

Ветка про заграницу, верно?

Дабы не плодить оффтоп, давайте я отвечу не по пунктам, а в контексте ветки.

Не совсем про эмиграцию и заробитчанство, а, так сказать, как видится ситуация в Украине из-забугорья и не только мной.

Да, в Украине коррупция.

Она была в 1991, когда развалился совок, она была при всех президентах.

При порохе, по которому судя по всему вы тоскуете...ну или яныке...она была в той-же мере что и до него. И при его непосредственном участии и все это задокументировано в том числе в его-жн е-декларации, которую я читал как только она появилась. Вы читали? Да, так вот, я читал и понимал что я читаю.

Если я читаю, что президент страны получил 26 миллионов долларов дохода на валютных операциях при гонтаревских качелях, имея для этого свой личный банк, то я даю этому свою оценку. Про лес на дыры с Роттердам крест, про взорванную только добробатами ЛЭП в Крым, про бизнес с ахметом, про Укроборонпром, про схемы с Богдданом и тп.

Да, при президентстве Зеленского тоже есть коррупция, не сомневаюсь.

Только...кроме дела Мидас, в котором на Западе не усмотрели участия Зеленского, хотя это и произошло очень в близком окружении.

Зато отметили, что с коррупцией в Украине борются даже во врмея войны.

Коррупционные схемы на всем?

Да, я знаю об этом.

Я даже знаю о бывшей кассирше АТБ, которая вечно занимала деньги. Но когда пришла большая беда, она стала "волонтером". И ее жизнь удалась, заиграла новыми красками.

Воровство на закупках всего в армии. На всех уровнях. От самого низа.

Не все конечно, но это явление есть.

Я хочу спросить.

А кто воспитал, вырастил эту кассиршу из АТБ, этих дельцов в погонах?

Неужели Зеленский? Или они все ему дань отправляют как было-бы при овоще?

Не являются-ли эти воры такими-же гражданами Украины как вы или я?

И если это явление такое массовое, то может в обществе есть высокая толерантность к коррупции?

В США тоже есть коррупция.

Не так много как в Украине, но есть.

И с ней тоже борятся.

И сажают конгрессменов и сенаторов.

Исключают из конгресса и сената.

Практически нет коррупции в нижнем уровне полиции.

Нет коррупции в медицине. Там другие проблемы.

Зато есть коррупция в иммигрантской среде, особенно среди выходцев из стран бссср, украинцы в том числе и даже сейчас, во время такой войны, абсолютно нормально "решают вопросы" с ватными русскими. Это я на конкретных примерах сейчас пишу.

Про "нет баллистики" и пр бред - писать уже не хочу.

Вам не доклыдывают, понимаю.

Баба Яга против.

У Зеленского есть недостатки и ошибки.

Но гораздо меньше, чем можно было ожидать.

Про "клоун", "недоучка" и пр - даже отвечать не буду.

Это просто желчь.

Страна под его президентством сопротивляется агрессии, на таком уровне, которого никто не ожидал. Никто в мире. Ни пуйло, ни Байден, ни Трамп ни ЕС.

И уже ровно 4 года.

Повторюсь, война не нападающей стороны невозможна без вхождения агрессора, тем более такого, на его территорию.

Насколько эффективна оборона можно говорить только по прошествию времени.

В традициях украинцев во всех бедах винить руководство. Но иногда полезно поглядывать и в зеркало. Ветка про заграницу, верно?Дабы не плодить оффтоп, давайте я отвечу не по пунктам, а в контексте ветки.Не совсем про эмиграцию и заробитчанство, а, так сказать, как видится ситуация в Украине из-забугорья и не только мной.Да, в Украине коррупция.Она была в 1991, когда развалился совок, она была при всех президентах.При порохе, по которому судя по всему вы тоскуете...ну или яныке...она была в той-же мере что и до него. И при его непосредственном участии и все это задокументировано в том числе в его-жн е-декларации, которую я читал как только она появилась. Вы читали? Да, так вот, я читал и понимал что я читаю.Если я читаю, что президент страны получил 26 миллионов долларов дохода на валютных операциях при гонтаревских качелях, имея для этого свой личный банк, то я даю этому свою оценку. Про лес на дыры с Роттердам крест, про взорванную только добробатами ЛЭП в Крым, про бизнес с ахметом, про Укроборонпром, про схемы с Богдданом и тп.Да, при президентстве Зеленского тоже есть коррупция, не сомневаюсь.Только...кроме дела Мидас, в котором на Западе не усмотрели участия Зеленского, хотя это и произошло очень в близком окружении.Зато отметили, что с коррупцией в Украине борются даже во врмея войны.Коррупционные схемы на всем?Да, я знаю об этом.Я даже знаю о бывшей кассирше АТБ, которая вечно занимала деньги. Но когда пришла большая беда, она стала "волонтером". И ее жизнь удалась, заиграла новыми красками.Воровство на закупках всего в армии. На всех уровнях. От самого низа.Не все конечно, но это явление есть.Я хочу спросить.А кто воспитал, вырастил эту кассиршу из АТБ, этих дельцов в погонах?Неужели Зеленский? Или они все ему дань отправляют как было-бы при овоще?Не являются-ли эти воры такими-же гражданами Украины как вы или я?И если это явление такое массовое, то может в обществе есть высокая толерантность к коррупции?В США тоже есть коррупция.Не так много как в Украине, но есть.И с ней тоже борятся.И сажают конгрессменов и сенаторов.Исключают из конгресса и сената.Практически нет коррупции в нижнем уровне полиции.Нет коррупции в медицине. Там другие проблемы.Зато есть коррупция в иммигрантской среде, особенно среди выходцев из стран бссср, украинцы в том числе и даже сейчас, во время такой войны, абсолютно нормально "решают вопросы" с ватными русскими. Это я на конкретных примерах сейчас пишу.Про "нет баллистики" и пр бред - писать уже не хочу.Вам не доклыдывают, понимаю.Баба Яга против.У Зеленского есть недостатки и ошибки.Но гораздо меньше, чем можно было ожидать.Про "клоун", "недоучка" и пр - даже отвечать не буду.Это просто желчь.Страна под его президентством сопротивляется агрессии, на таком уровне, которого никто не ожидал. Никто в мире. Ни пуйло, ни Байден, ни Трамп ни ЕС.И уже ровно 4 года.Повторюсь, война не нападающей стороны невозможна без вхождения агрессора, тем более такого, на его территорию.Насколько эффективна оборона можно говорить только по прошествию времени.В традициях украинцев во всех бедах винить руководство. Но иногда полезно поглядывать и в зеркало. rjkz

Знаете Николай, почему вы так не любите Сталина?

Вы военнообязанный, и перед самой войной вы удрали из страны. Вы не воюете и не работаете на украинскую оборонку ( в неотапливаемых цехах под ракетными ударами).

Вы любите зе-. Потому что зе- выпустил вас (и еще 200 000 молодых людей 18-22 лет, которые составляют костяк любой армии) из страны, а Сталин мобилизовал бы в армию и погнал бы на передовую. Сталин конфисковал бы недвижимость у бегунцов-ухилянтов, типа вас. И правильно сделал бы.



Где-то я это уже встречал.

А!

Вспомнил!

"сталинанаваснет"(с).

Можете не продолжать.

С вами все ясно.

Я могу дать бесплатный, но ценный совет.

Памятуя и позицию вашу по Евромайдану.

Украина - не для вас.

Вам лучше купить билет до запоребрика.

Там есть новый сталин, он вам понравится.

Мне-же кровавые диктаторы всех мастей не нравятся.

И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее. И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее.

Есть проблема серьёзнее незнания истории - это проблема крепости задним умом.

Люди недалёкие всегда находят простое неправильное решение для прошлого, исходя из глупого предположения, что события могли развиваться только одним предопределенным путем.

Также они не понимают, что с военной точки зрения нет ничего глупее, чем упираться прямо на границах при нападении сильной армии.

Это вы намекаете, что тот победный марш, которым захватчики прошли через юг Украины, был необходимым тактическим отступлением, а не грандиознейшим провтыком украинских политиков и командования?

Ничего не выйдет. Предполагаемая оборона на Чонгаре была бы не "упираться на границах", а обязательное использование естественных преимуществ. Заминированное побережье Азовского моря от Мариуполя до Бердянска было бы выигрышем так необходимого времени для перегруппировки и организации обороны на более глубоких рубежах. Или окружение Мариуполя -- это такой хитрый тактический ход?

С тем контрнаступом было 2 проблемы.

1. Излишняя медийность и это камень в сторону украинского руководства.

2. Саботаж поставок американского вооружения, на которое уже рассчитывали, Джонсоном по указанию сами знаете кого. Это промедление дало возможность во времени создать эшелонированную оборону, которую уже не было смысла пытаться взломать.

Судя по последним событиям, из этого был извлечен урок.



Хочу еще одну вещь написать.

Это не в ответ на Ваш пост.

Я когда-то много раз писал, что Будапештский меморандум, вернее та куча коричневой субстанции, которую гаранторы наложили на эту бумажку аукнется когда диктаторы всех мастей будут пытаться заполучить ЯО и будут понимать, что только обладание им, может в какой-то мере что-то гарантировать.

Солонин утверждает, что упреждающего удара не было. В том смысле, что он не готовился именно как упреждающий. Готовилось просто нападение, а о том, что масштабное нападение готовилось и с противоположной стороны, гитлеровцы не знали. Как и наоборот. Просто так получилось, что они собрались с силами чуть раньше.

Но я даже не знаю, как к нему относится. С одной стороны, рассказывает весьма логично, убедительно, аргументированно и с документами, и как-то не верится, что он документы выдумывает или хотя бы отбрасывает в сторону те, которые его теории не подтверждают.



Насчет Солонина я с Вами во многом соглашусь.

Мое мнение начало формироваться еще в школе, когда я читал очень много про тогда еще ВОВ.

ЧИтал-читал. Сначала для развлечения. Герои, романтика.

"Повесть о настоящем человеке" прочитал еще в первом классе, в полном варианте, в школьной программе он был в сильно сокращенном варианте...ах, да, я читаю с 4-х лет.

СО временем начала накапливаться некая база знаний и понимания. В третьем классе уже читал мемуары советских генералов. Во втором - Бресткая крепость Смирнова и многое другое.

Был сборник коротких мемуаров "Боевые Звезды киевлян", биографические очерки о киевлянах-Героях.

Ну и тд.

Фильмы, естественно.

И вот со временем, стало как-то не совсем понятно, что ссср - такая миролюбивая, как нам вдалбывали, страна, а вооружение фигачили как глухонемые, все ДОВОЕННЫЕ фильмы в той или иной мере говорили о повальной милитаризации.

Посмотрите - даже там где не про войну, везде военные ..."красивые здоровенные".

И эти странные, непонятные мне войны - Халхин гол, Польша, Финляндия, Испания.

Какое-же это в баню миролюбие?

ОСобенно непонятно было почему начало войны застало всех возле границы?

Почему самолеты возле границы?

Почему в довоенных фильмах танки колесные?

Почему вообще так много танков надо было?

Танк - это оружие нападения.

Танк в обороне практически бесполезен.

Где-то к концу школы стало понятно, что что-то непонятно в советской пропаганде.

Уже в институте прочитав Суворова(Резун), все стало на свои места.

То, что вещает Солонин надо пропускать через призму уже имеющихся знаний и своего видения. Если и-то и другое имеется.

Кстати, насчет блокады Ленинграда у меня тоже появились "смутные сомнения" и в общем-то я с Солониным согласен.

Даже в фильмах стандартный сюжет - к голодающим ленинградцам приезжает на один день родственик из обороны города и они устраивают пир из того, что он привез.

Так почему не поделиться с умирающими жителями если так жирно кормят в казармах? А ведь гитлер не просто так пытался блокировать Ленинград. Просто настолько обороняемый город было нереально взять. И насчет того, что "немецкая авиация непрерывно бомбила". Я был в тогда еще Ленинграде. Ни Эрмитаж не разрущили не юсуповский дворец и бесконечные стены дореволюционных домов. Мосты в порядке.

Я знаю советские принципы строительства - снести старое и строить панельки/хрущевки. Не реставрировали в ссср "царское наследие". Не то, чтобы восстанавливать разбомбленное.

Почему нельзя было банально на парашютах сбрасывать продовольствие?

В общем, между советской пропагандой и реальностью была огромная пропасть.

К концу школы я стал убежденным антисоветчиком.

В третьем классе меня первым в классе приняли в пионЭры.

Когда пришло время вступать в комсомол, я категорически отказался.

Что было не очень удобно руководству школы, так как я был одним из лучших учеников. Мне пригрозили, что лишат меня ранее анонсированной награды - путевки в Артек. На что я с легкостью согласился. Ни Артек ни какой-либо другой ...лагерь не были тем местом, где я мечтал оказаться.

В общем, был небольшой шкандаль.

