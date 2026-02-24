|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:11
Frant написав: akurt написав: flyman написав:
трохи номадських історій
Чудовий спосіб убити 40 хвилин свого безцінного життя на відслідковування дурниць про подорожі росіянки з чужими чоловіками.
Ще можна подивитися на чоловічі шорти та маленьких песиків.
Пан Флаймен - заздрить тій росіянці! З свого підвала чи сарая, в якому він живе
Пане Флаймен, ви взагалі море бачили, наяву?
У мене схожих питань до Флаймана чимало і щодо кухні. Скільки на світі всього смачного - їсть як бомж, стільки на світі зручної і гарної одежі - ходить в обносках. Скільки комфортного транспорту - ходить з дитячою коляскою радянської епохи в якості засобу переміщення покупок.
Скільки гарних жінок - рукоблудить, бо на жінок же треба витрачатись, вона в дитячу коляску не поміститься.
6
7
4
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:52
Так вчора ж була відповідь, ви пропустили:
flyman написав: Хомякоид написав: flyman написав:
СуперСус появився
Флай то що з кавалірками
Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло.
Які в тебе подальші плани по життю ?
взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі,
в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
Додано: Вів 24 лют, 2026 18:02
akurt
А що, до Камбоджі з Бучі проклали ШРТ за 30 грн в обидва боки?
З яких пір дорога до Камбоджі стала поміщатись в 140 дол на життя на місяць?
