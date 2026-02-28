RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3193319431953196
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 16:52

  Frant написав:Погані вісті для бігунців-ухилянтів.
Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.
Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.

  BIGor написав:
  akurt написав:припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60

Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність :D . Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.

Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди


То що віденського бігунця попросять взад ?
Хай би там і сидів, а то приїде знов почне нахвалювати рибальський.
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 16:57

  LEXX написав:rjkz

1. НЙ, ЛА и Майами - далеко не вся Америка.
2. Страшилки про экстрадицию уже не заходят.
3. Большинство "неработающих" жен (женщин) имеют "бизнес" - от торговли в интернете до развозки пиццы, и эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пару тысяч в месяц вытаскивают бюджет.

Но из НЙ этого не видно...


1. Что НЙ,ЛА и Майами - далеко не вся Америка? В каком смысле?
Это очевидно, но не понял в каком контексте?
Если про доходы, то полностью согласен. В НЙ зп, которая считается скромной, очень даже в "остальной Америке", но если в каком-то другом плане - то имеет свои минусы. ЛА - не знаю об уровне доходов. Майами...там очень низкие по сравнению с НЙ зп.
Если про задержания, то хз, мне кажется, в больших городах вероятность задержаний ниже, хотя рейды проводят именно там (больше "рыбы" в сети попадает, а они план должны выполнить).
2. Во-первых не экстрадиция, а депортация. Это 2 большие разницы. Хоть и обе предполагают высылку из страны. Но в юридическом плане абсолютно разные.
Кому-то может "страшилки" и не заходят, но те, кто побывал в детеншене с вами не согласятся. Те, у кого нет гражданства и гринкард тоже не согласятся.
У меня гринка и я тоже не соглащусь.
3. Разное есть. Я знаю семьи где жены и в интернетах не работают.
В одном случае зп мужа 200+ куе в год, 2-е детей, выплачиваемый дом. Во втором муж пожаловался работодателю, что ему непросто содержать семью и ему подняли зп на 7 долларов в час и при этом его зп все еше не 30 долларов в час. 3-е детей. Рентуют 2 бдрм за 2,5 куе в месяц.
4. Насчет "из НЙ не видно". Скажите, а откуда вы смотрите? Может посмотрим оттуда все вместе?
