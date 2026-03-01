|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 28 лют, 2026 20:41
Цікавий аналіз витрат української родини, яка мешкає в Філадельфії, від пана rjkz.
Треба йому подякувати за розгорнутий аналіз, який допомагає читачеві уявити як хто де мешкає.
Дві ремарки:
Перша: про «депресивне місто» Філадельфія.
Насправді:
List of the largest U.S. cities by population
New York City. New York. 8,478,072. (2020) 8,804,190.
Los Angeles. California. 3,878,704. (2020) 3,898,747.
Chicago. Illinois. 2,721,308. ...
Houston. Texas. 2,390,125. ...
Phoenix. Arizona. 1,673,164. ...
Philadelphia. Pennsylvania. 1,573,916. ...
San Antonio. Texas. 1,526,656. ...
San Diego. California. 1,404,452.
Важко погодитися з тим, що місто, яке є в рейтингу під номером 6, є «депресивним».
Друга: середня зарплатня в штаті Пенсильванії, де є місто Філадельфія, складає близько 73 000$ на рік. Для США це досить висока цифра. Рейтинг штату за рівнем зарплатні: 19 серед всіх штатів США. Якось на «депресивний» не схожий ну ніяк.
Варто порівняти з НЕ депресивним штатом New York:
In New York, the median income is $58,560, but salaries across the state can differ greatly.
The median wage is $49.1K / yr. $68.2K is the 75th percentile.
Я точно не впевнений, але здається цифра середніх зарплат в штаті New York помітно нижча від такого ж параметру для штату Пенсильванія.
P.S. Матеріал мною надано не для критики, чисто для обʼєктивності. Мені аналіз сподобався.
Всі цифри взято із відкритих джерел - кожен може легко перевірити.
akurt
Повідомлень: 11864
З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4189 раз.
- Подякували: 1548 раз.
2
2
7
Додано: Нед 01 бер, 2026 00:40
Хомякоид написав:
Європа рано чи пізно почне відсилати чоловіків якщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.
Пропоную почекати, доки першого військовозобов'язаного відправлять саме в Україну (а не просто нададуть припис залишити країну) за те, що він військовозобов'язаний, а не за п'яний дебош. Потім вже робити висновки. А то дуже схоже на те, як в російському телевізорі європейські країни ділили захід України. В них там, хто пам'ятає, Польща з Угорщиною вже в перші дні повномасштабного вторгнення "забрали" "свої" землі, поки російські війська були зайняті "звільненням" сходу і півдня.
M-Audio
Повідомлень: 3633
З нами з: 23.03.11
- Подякував: 657 раз.
- Подякували: 541 раз.
1
3
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:37
rjkz написав:
Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.
В юридичесском плане.
Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить"
местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой.
Перепрошую, ви з України тікали через Оркостан? Чи ви вважаєте нинішню зелену владу, за яку ви проголосували, сталіністами?
І ви втекли від зелених сталіністів до американських ковбасників? В Резерві, хоч зареєструвались?
Frant
Повідомлень: 23334
З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2588 раз.
