Еміграція, заробітчанство
  #3199
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 23:13

Молдова!

Дивно, що ніхто навіть не думав про Молдову
flyman
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 07:58

Скоро мабуть, зʼявиться відосик не тільки про Молдову, а й про Монголію.

Недосвідченому мрійнику-романтику можна заздрити: так романтично про Молдову - як написано вище - міг написати тільки недосвідчений мрійник.

Два моїх спогади:
- коли я з колегою вийшов з аеропорту в Кишиневі, ми найняли дуже приємного таксиста, який погодився відвезти нас - є такий модний вираз - «не за всі гроші світу» в необхідне нам місце - то я відверто був здивований тому, які гарні автомобільні дороги в Молдові. Реально!
Реальність і гарні дороги закінчилися як тільки ми проїхали не більше 20 км на північ від Кишинева.
Ні, все було не настільки жахливо, як зараз на трасі «Київ-Одеса», або «Львів-Івано-Франківськ», але дуже-дуже скромно. Я тоді подумав, що даремно Молдова не є частиною Румунії.
Далі по дорозі я помітив, що наш керовець починає засинати (!) за кермом: він признався, що рівно 24 (!) години вже не встає із-за керма. 24 години - я не жартую - молдовський таксист намагався заробити на прожиття. Я навіть пропонував замінити його за кермом (!), бо бачив, що ще 20 км він не проїде і ми будемо лежати десь в яру чи в підʼярʼі…
Довіз. Я сидів поруч та весь час його смикав та розмовляв… коли довіз, ми ж колегою допомогли йому припаркуватися біля АЗС та наполегливо просили поспати хоч 2 години, бо назад в Кишинів не доїде…

- десь 2 роки тому в Катовицях (Польщя) випадково в нашій компанії виявився хлопець - справжній молдаванин. Десь 25-ти років. Погодьтеся: не кожного дня в Польщі - в робітничому гуральському центрі - побачиш справжнього молдаванина. Тому я - вивчаючи такий феномен - спитав, яка мета його візиту з Молдови в Польщу: можливо огляд замків польських королів, чи дегустація безкінечного вибору знаменитого польського пива?
Відповідь була прозаїчною: легінь сказав, що він прибув намагатися знайти хоч якусь роботу, бо - цитую - «Ви не уявляєте, яке жебрацьке життя в Молдові»…
В принципі, я з ним не дуже погодився, бо перед цією розмовою був черговий раз в Кишиневі на авто (заїхав з Румунії) і все виглядало не так вже і погано, хоча і «по-колгоспному»…
Але саме так мені сказав молдаванин в Катовицях…

P.S. Справедливості заради: в останні 2-3 роки аеропорт Кишинев перетоворився на справжнє велике вікно в Європу для українців: авіакомпанії виконують рейси по всій Європі, а також на курорти Єгипту та Туреччини.
Також в Кишинев прибувають прямі поїзди з Києва, та купа автобусних перевізників майже з усіх міст України. На сьогодні маршрут «Будь-яке місто України до Кишинева - далі літак» є самим зручним способом дістатися курортної Анталії. А великі українські туристичні оператори, які - що цікаво - мешкають в Анталії (!) саме такий маршрут пропонують українцям для відвідування Шарм-ель-Шейха…

Ну що ж, вчора пролунала епохальна фраза: «В наш час справжньою валютою є тільки безпека».
То можливо комусь і Молдова підійде…
akurt
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 20:54

  Water написав:Ще якісь "пацани" спершу пробували мені продать квиток на метрополітен за 1 ойро, тіпа я зараз дістану гаманець і...
і що?
Розрахувався безконтактно телефоном.
Із ким?
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 21:14

  flyman написав:Дивно, що ніхто навіть не думав про Молдову

Звісно ніхто не думав та ніхто не буде тобі радить, бо дорого.
Оренда хати- 300 ойро, газ 220 ойро в місяць.

Пам`ятаю були персики дешеві, продавці брали усіляку валюту, яка є. Перший ящик за гривні був по 12 гривень кіло, в нас такіж самісінькі тоді були по 40, я й не торгувався. Тільки завантажив ящик, не думав брать більше, але продавчиня сказала шо наступний ящик буде по 8 гривень кіло, ну взяв ще один, а третій ящик буде по 6 гривень кіло. Ну шож, давайте і третій.
Питаю у продавчині, а мене на кордоні не піймають з трішечки, тільки для себе? Якраз я коли туди їхав, румуни трусили якійсь молдавський мікроавтобус, який був доверху завантажений персиками.
Сказала- ні, наші не чіпають. Та ваші то можливо і не чіпають, а наші з усілякими лабораторіями та сертифікатами? Нічого не сказала, подумав якщо шо, подарую прикордонникам 3 ящика персиків. По ітогу, на обох кордонах нікого ті персики не цікавили.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 21:17

  M-Audio написав:
  Water написав:Ще якісь "пацани" спершу пробували мені продать квиток на метрополітен за 1 ойро, тіпа я зараз дістану гаманець і...
і що?

В них є щіпач, який витягне шо завгодно, тільки він повинен точно знать звідки тянуть. А там вже деталі, переповнений вагон метро, тебе штовхають... ага, щаз.
Розрахувався безконтактно телефоном.
Із ким?

Прямо на турникеті, аналогічний принцип у київському метро.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 21:19

  Water написав:
  flyman написав:Дивно, що ніхто навіть не думав про Молдову

Звісно ніхто не думав та ніхто не буде тобі радить, бо дорого.
Оренда хати- 300 ойро, газ 220 ойро в місяць.

Пам`ятаю були персики дешеві, продавці брали усіляку валюту, яка є. Перший ящик за гривні був по 12 гривень кіло, в нас такіж самісінькі тоді були по 40, я й не торгувався. Тільки завантажив ящик, не думав брать більше, але продавчиня сказала шо наступний ящик буде по 8 гривень кіло, ну взяв ще один, а третій ящик буде по 6 гривень кіло. Ну шож, давайте і третій.
Питаю у продавчині, а мене на кордоні не піймають з трішечки, тільки для себе? Якраз я коли туди їхав, румуни трусили якійсь молдавський мікроавтобус, який був доверху завантажений персиками.
Сказала- ні, наші не чіпають. Та ваші то можливо і не чіпають, а наші з усілякими лабораторіями та сертифікатами? Нічого не сказала, подумав якщо шо, подарую прикордонникам 3 ящика персиків. По ітогу, на обох кордонах нікого ті персики не цікавили.


Зараз також автобус з Кишинева не трусять на вʼїзд в Україну. Ні ті, ні інші.
А от з літака в RMO вибірково відправлять на X-ray. У кого більший чумадан. Я теж був на це потрапив, і там півчумадана манго/ананасів/авокадо було, але вони там захопились попереднім, що на мій не звернули уваги на просвітці
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 21:33

в Катрусіному кінозалі знову Робінзона

флешбек про США
flyman
  #3199
