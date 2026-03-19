BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: flyman короче букайте фліксбас Київ-Краків і переліт Krakow -> Lamezia на травень-початок червня (зараз можна дешевше 100 зл ухватити квиток) і з вас потім фото звіт про Калабрію.

https://youtube.com/shorts/_dRnnizf0nI? ... sG7-peGBjb Такі курятники?.

107 м2? Там тільки меблів і антикваріату на 20 кіло Євро.

Тому нічого дивного в тому відео немає. Звичайна для Європи практика.

Люди РЕТЕЛЬНО зберігають будинки, побудовані з натуральних матеріалів ще припустимо в 1665 році

Об"єкт 1.

Об"єкт 2:

бо то стіна ще 1665 року

стіну зберегли

Так ось вона вся наповнена старовинними меблями як у відео вище.

Це саме так і може бути.Саме такі меблі я бачу у квартирах та приватних будинках наших українців у Франції. Як правило вони виглядають, наче як з Версалю та реально зроблені з натурального дерева, але:- купити такі меблі можна за ціною в 30-60 євро - без жартів. Купити можна в спеціальних "Комісійних магазинах" - є в кожному місті та не один. Щоби привезти таку шафу або ліжко - треба заплатити десь 1 євро за 1 км - як правило ціна доставки складає близько 45 євро.- щоби продати такі меблі - їх треба самому доставити в магазин. Це витрати на авто та вантажників. Тому на практиці викликають доставку з магазину та віддають БЕЗКОШТОВНО - тобто даром.Зараз здалеку споглядаю за двома об"єктами із цікавості - це на тему саме цього відео про стареньке приміщення на Сицилії.В це важко повірити, але я вже звик: у Франції практично неможливо побачити нове будівництво та баштові крани. На відстані в 50 км я знаю не більше трьох об"єктів - і то максиммум 2 поверхи. Приватні будинки. Що цікаво: Звбудовники з Албанії.(без жартів). Зовні зберігається старовинне, яке не можна змінювати. Наприклад, родина наших українців хоче пробити замість вікна двері на тому місці, де 150 років там були вже раніше двері (хочуть 1/2 будинку в 2 поверхи здавати) - так тільки через Рішення мерії. З проєктом. Узгодженнями, Не так просто.Так ось все на тему відео та про те, що наші люди відкритими очами дивляться - завдячуючи цій гілці на світ.Квартира в два/чотири поверхи в старовинному містечку, яке виникло ще в 1200 році. Досить популярне серед мандрівників та велосипедистів. Бабуся мешкала і горя не знала - але як тут прийнято - всі живуть по 90 років (без жартів) - онуки вирішили її забрати до себе. Виставили ту квартиру - а фактично будинок в 2 поверхи, затиснутий з обох боків іншими будинками - за 125 000 євро + комісійні рієлтора.Я в середині не був, але у наших питав, то сказали: ну жила бабуся одна останні 50 років із своїх 90 - жила та жила - всередині треба робити ремонт - але будинок/квартира цікаві: з вулиці 2 поверхи, а з тильного боку - 4 (чотити!!!) з чудовим балконом та таким видом на гори та лани, що "мама не горюй".Ну в продажу вже десь 3 місяця - ще не купили. Як у відео вище: на "любителя". Але хтось як дачу мабуть купить, бо в містечку собор 17 сторіччя та залишки фортеці. Ну і велосипедні маршрути... Олені реально бігають, зайці та фазани лінуються авто пропускати на дорозі...Приватний величезний будинок - кам"яниця на 2 квартири з одним входом в коридор (ліворуч - перша 2-о рівнева квартира), праворуч - друга дворівнева квартира. Є з тильного боку приватний дворик та спуск в гараж на 2 авто. Знову: з вулиці 2 поверхи, а з тильного боку - всі 4 (!).Загальну площу я точно не знаю - думаю не менше 300 кв. м.Місяць тоиму завершили перебудову кухні - я запрошений був подивитися, бо вставляв свої "5 копійок" - я радив будь-що зберегти 1 стіну незайманою,- і я сказав, що вартує величезних грошей те зробити в наш час. Де такого майстра знайти та те натуральне каміння - Зберегли!!!. Ось на фото фрагмент справжньої стіни десь 1665 року - це фрагмент кухні - ремонт вийшов більше, ніж в 3000 євро (на фото стіл та стільці - куплені досить дешево, але як на мене то вписалися добре) - там все замінили - все все все - але- там ніша є для квітів - то було вікно колись. Років 500 тому...Кахлі уклали нові (30 євро за кв. м. Ціну кахлів не питав):На днях хочуть викликати рієлтора для оцінки можливого продажу.Самі купували в 2021 році в іпотеку за 140 000 євро з кредитною ставкою в 2% річних.Подивимося, що скаже рієлтор - я гадаю цифра будеP.S. Ту дворівневу квартиру, що від входу праворуч я сам орендував за 70 євро за добу.Спеціально питав невже зберіглоса з часів короля Людовика - "Ні: все куплено по 30 євро в магазині комісійному"...