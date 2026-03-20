Додано: П'ят 20 бер, 2026 08:53

За великим рахунком якщо мріяти отримувати в США навіть доволі високу суму в 100 000$, то не варто взагалі туди їхати.



Це означає, що ти маєш НЕ ТУ професію та НЕ ТУ спеціальність.



Наприклад, сусідом rjkz в місті New York є мій у минулому підлеглий, який реально випадково (!) там опинився, він вийшов на рівень річного заробітку в 69 000$ і з гордістю звітував мені, що він перейшов у «нижній середній клас».

Він живе трохи краще за rjkz в матеріальному плані:

- має власне авто;

- щорічно відпочиває на Гавайях або в горах.



Але таке життя та робота не за високооплачуваною професію призводить до того, що є звичайним в США, де йде реальна боротьба за виживання:

- так само живе в орендованій квартирі найбільшого міста світу;

- працює одночасно та щоденно на двох роботах: стандартний робочий день за основним місцем роботи та ще підробляє в залежності від самопочуття ще 2-4 години на «доставці».



Слава Богу додатковий заробіток має його жінка: нігті, волосся, брови і все таке жіноче…

Але починала перший період з миття підлоги у панів з New York…



Тобто в цілому достойний рівень життя, але і не «жирують».

Правда, реально шикарна перспектива для їхнього сина…

Тобто є світло в кінці тунеля…



P.S. As per recent data by the Bureau of Labour and Statistics, the average salary in the US per month is $6,228 or $74,738 per year. When we speak of 2026, the gross minimum pay in the US comes to $27.77 per hour.