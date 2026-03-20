Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.
Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго). Що тут цікавого? Неймовірно цікаво: - він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65. - він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в
будинку наших українців на правах «почесного гостя». - перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак. - місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$. - дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри. - дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко». - ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?» Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США. Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці. https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI
Якесь зовсім поспішне рішення. Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит. По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD