#<1 ... 3222322332243225> Додано: П'ят 20 бер, 2026 22:18 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.



Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).

Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:

- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.

- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в







будинку наших українців на правах «почесного гостя».

- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.

- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.

- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.

- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».

- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»

Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.

Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.

https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI Еміграція, заробітчанствоNews from USAЯкщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати вбудинку наших українців на правах «почесного гостя».- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.





Якесь зовсім поспішне рішення.

Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.

Якесь зовсім поспішне рішення.

Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.

По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD



News from USA



Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.



Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).

Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:

- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.

- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в







будинку наших українців на правах «почесного гостя».

- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.

- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.

- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.

- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».

- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»

Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.

Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.

https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI Еміграція, заробітчанствоNews from USAЯкщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати вбудинку наших українців на правах «почесного гостя».- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.





Якесь зовсім поспішне рішення.

Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.

По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD Якесь зовсім поспішне рішення.Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD

Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁

Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.



Ну, это как раз не вопрос.

Тут к долгому комьюту относятся нормально.

У меня есть знакомый, который на старте своей инженерной карьеры в США ездил в другой штат 90 миль утром и возвращался вечером. 180 миль в день.

Потом он много лет работал в Лонг Айленде, проживая на Шипсхедбее. Это тоже не близко, говорил, что 50 миль. Причем не это его напрягало, а то, что утром едет в сторону восхода, а вечером в сторону заката.

Уволился после того как надолго начался ремонт Белта.

Есть такой городок в НДЖ, Рингвуд, там отличные школы, недорогая недвига (на момент рассмотрения вопроса о целесообразности переезда в НДж, офигенны й по местным понятиям дом, можно было купить за 325 тысяч), красивая природа. Там живет нижний средний класс. Только до Манхеттена в 2 рраза дольше, чем из тех городков, которые я рассматривал. То есть, на машине минут 40-60.

Ну, это как раз не вопрос.Тут к долгому комьюту относятся нормально.У меня есть знакомый, который на старте своей инженерной карьеры в США ездил в другой штат 90 миль утром и возвращался вечером. 180 миль в день.Потом он много лет работал в Лонг Айленде, проживая на Шипсхедбее. Это тоже не близко, говорил, что 50 миль. Причем не это его напрягало, а то, что утром едет в сторону восхода, а вечером в сторону заката.Уволился после того как надолго начался ремонт Белта.Есть такой городок в НДЖ, Рингвуд, там отличные школы, недорогая недвига (на момент рассмотрения вопроса о целесообразности переезда в НДж, офигенны й по местным понятиям дом, можно было купить за 325 тысяч), красивая природа. Там живет нижний средний класс. Только до Манхеттена в 2 рраза дольше, чем из тех городков, которые я рассматривал. То есть, на машине минут 40-60.Но 325 на тот момент в Рингвуде и 590 в, скажем, Фейр Лоне или 470 в Хоуторне или 900 куе в Глен Роке, 1+млн в Риджвуде.

Повідомлень: 18339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8868 раз. Подякували: 5621 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 06:18

- має власне авто;

Він живе трохи краще за rjkz в матеріальному плані:- має власне авто;- щорічно відпочиває на Гавайях або в горах.

Он живёт даже лучше, чем Ингвар Кампрад. Наверняка не ездит 20 лет на одной и той же старой маленькой машинке 😁

Он живёт даже лучше, чем Ингвар Кампрад. Наверняка не ездит 20 лет на одной и той же старой маленькой машинке 😁Да и отдыхает наверняка чаще 😁



Интересный клинический случай, определять как живет rjkz.

Интересный клинический случай, определять как живет rjkz.С таким-же успехом турЫст может глянуть в телескоб на альфуцентавру или вытащить что-то из левой ноздри и там что-то рассмотреть.

Повідомлень: 18339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8868 раз. Подякували: 5621 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 06:28

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.



По данным Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics) на начало 2026 года

https://www.bls.gov/news.release/pdf/wkyeng.pdf



Медианная зарплата в неделю 1204

Медианная зарплата в месяц 5160

Медианный годовой доход 61 920



Если брать по штатам - будет еще печальнее.



По данным Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics) на начало 2026 года

Медианная зарплата в неделю 1204

Медианная зарплата в месяц 5160

Медианный годовой доход 61 920

Если брать по штатам - будет еще печальнее.

Про 100 000 В США нам вещают инфоцыгане, у которых в голове каша из Флориды и голливудских холмов ЛА...



В целом, не в ЗП дело.

Да, есть турЫсты, которые расчитывают зп по количеству поездок на Гавайи чувака с довольно низкой как для НЙ зп, но зп в НЙ намного выше, чем в условной Южной Кэролайне, где какие-то недоумки, пребывающие в США без статуса решили купить дом за 250 куе.

Дело в том, что чувак примерно правильно расписал расходы.

Единственное что, или в той части Флориды, где он живет, или намного ниже цены на продукты или мы сильно много кушайт, в смысле "зажрались". У нас выходит примерно на 500 + долларов больше минимальные месячные расходы на едьбу сейчас.

Хотя, со стыдом признаюсь, мы несколько распустились в своих кулинарных изысках.

В целом, не в ЗП дело.Да, есть турЫсты, которые расчитывают зп по количеству поездок на Гавайи чувака с довольно низкой как для НЙ зп, но зп в НЙ намного выше, чем в условной Южной Кэролайне, где какие-то недоумки, пребывающие в США без статуса решили купить дом за 250 куе.Дело в том, что чувак примерно правильно расписал расходы.Единственное что, или в той части Флориды, где он живет, или намного ниже цены на продукты или мы сильно много кушайт, в смысле "зажрались". У нас выходит примерно на 500 + долларов больше минимальные месячные расходы на едьбу сейчас.Хотя, со стыдом признаюсь, мы несколько распустились в своих кулинарных изысках.Но зато такая значительная статья расходов как транспорт у нас очень скромная так как нет расходов связанных с авто.

Повідомлень: 18339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8868 раз. Подякували: 5621 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 06:35

Звісно цікаво як він 3 роки взад виїхав з Франківська.



Так-же как и большинство других - коррупция на границе.

Я знаю только несколько М18-60, которые по ю4ю приехали в США - те, кто на 24.2.22 не был в Украине и те, у кого 3-е детей. Остальные даже не парятся что-то придумать - "дали денег". Ну и еще один вывез ребенка, мама выехала раньше, но все равно "денег дал".

Так-же как и большинство других - коррупция на границе.Я знаю только несколько М18-60, которые по ю4ю приехали в США - те, кто на 24.2.22 не был в Украине и те, у кого 3-е детей. Остальные даже не парятся что-то придумать - "дали денег". Ну и еще один вывез ребенка, мама выехала раньше, но все равно "денег дал".Вопрос в другом, он там как и некоторые из недалеких ю4юшников что-то из недвиго взял. Что он с этим будет делать, когда не продлят ю4ю?

Повідомлень: 18339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8868 раз. Подякували: 5621 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 06:38



News from USA



Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.



Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).

Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:

- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.

- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в







будинку наших українців на правах «почесного гостя».

- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.

- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.

- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.

- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».

- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»

Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.

Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.

https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI Еміграція, заробітчанствоNews from USAЯкщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати вбудинку наших українців на правах «почесного гостя».- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.





Якесь зовсім поспішне рішення.

Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.

По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD Якесь зовсім поспішне рішення.Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD



Не мешайте акурту восхищаться недалекими персонажами.

Конкретно-образное мышление не предусматривает таких сложных анализов.

Не мешайте акурту восхищаться недалекими персонажами.Конкретно-образное мышление не предусматривает таких сложных анализов.

Повідомлень: 18339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8868 раз. Подякували: 5621 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 06:41 Bolt написав: Хомякоид написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.



Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).

Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:

- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.

- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в







будинку наших українців на правах «почесного гостя».

- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.

- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.

- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.

- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».

- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»

Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.

Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.

https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI Еміграція, заробітчанствоNews from USAЯкщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати вбудинку наших українців на правах «почесного гостя».- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.





Якесь зовсім поспішне рішення.

Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.

По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD Якесь зовсім поспішне рішення.Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD

Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго. Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.



Это приколы аннуитета.

А самое веселое начнется, когда он узнает что быстро не продаст, что цены сейчас снижаются практически по всем штатам, что продать - это дофига денег по расходам. И вся эта авантюра вытянет из него несколько десятков куе только на расходах, связанных с куплей и продажей.

Это приколы аннуитета.А самое веселое начнется, когда он узнает что быстро не продаст, что цены сейчас снижаются практически по всем штатам, что продать - это дофига денег по расходам. И вся эта авантюра вытянет из него несколько десятков куе только на расходах, связанных с куплей и продажей.Каукуулятором умеют пользоваться не только лишь все.

Повідомлень: 18339 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8868 раз. Подякували: 5621 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 06:51

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁

Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени. Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.



Ну, это как раз не вопрос.

Тут к долгому комьюту относятся нормально.

У меня есть знакомый, который на старте своей инженерной карьеры в США ездил в другой штат 90 миль утром и возвращался вечером. 180 миль в день.

Потом он много лет работал в Лонг Айленде, проживая на Шипсхедбее. Это тоже не близко, говорил, что 50 миль. Причем не это его напрягало, а то, что утром едет в сторону восхода, а вечером в сторону заката.

Уволился после того как надолго начался ремонт Белта.

Есть такой городок в НДЖ, Рингвуд, там отличные школы, недорогая недвига (на момент рассмотрения вопроса о целесообразности переезда в НДж, офигенны й по местным понятиям дом, можно было купить за 325 тысяч), красивая природа. Там живет нижний средний класс. Только до Манхеттена в 2 рраза дольше, чем из тех городков, которые я рассматривал. То есть, на машине минут 40-60.

Но 325 на тот момент в Рингвуде и 590 в, скажем, Фейр Лоне или 470 в Хоуторне или 900 куе в Глен Роке, 1+млн в Риджвуде. Ну, это как раз не вопрос.Тут к долгому комьюту относятся нормально.У меня есть знакомый, который на старте своей инженерной карьеры в США ездил в другой штат 90 миль утром и возвращался вечером. 180 миль в день.Потом он много лет работал в Лонг Айленде, проживая на Шипсхедбее. Это тоже не близко, говорил, что 50 миль. Причем не это его напрягало, а то, что утром едет в сторону восхода, а вечером в сторону заката.Уволился после того как надолго начался ремонт Белта.Есть такой городок в НДЖ, Рингвуд, там отличные школы, недорогая недвига (на момент рассмотрения вопроса о целесообразности переезда в НДж, офигенны й по местным понятиям дом, можно было купить за 325 тысяч), красивая природа. Там живет нижний средний класс. Только до Манхеттена в 2 рраза дольше, чем из тех городков, которые я рассматривал. То есть, на машине минут 40-60.Но 325 на тот момент в Рингвуде и 590 в, скажем, Фейр Лоне или 470 в Хоуторне или 900 куе в Глен Роке, 1+млн в Риджвуде.

Я знаю о таком отношении, но калькулятор, зараза, протестует.

Отсюда и берутся среднестатистические затраты более штуки баксов в месяц. У тех, кто ездит далеко, сумма легко перевалит за 2 штуки.

Просто очень многие люди попадают в ловушку, учитывая в цене своих поездок только стоимость бензина. У нас цену поездки нужно множить на 2, у вас - минимум на 3.

Я знаю о таком отношении, но калькулятор, зараза, протестует.Отсюда и берутся среднестатистические затраты более штуки баксов в месяц. У тех, кто ездит далеко, сумма легко перевалит за 2 штуки.Просто очень многие люди попадают в ловушку, учитывая в цене своих поездок только стоимость бензина. У нас цену поездки нужно множить на 2, у вас - минимум на 3.180 миль в день - вообще за гранью добра и зла. Современного автомобиля хватит на 3 года. А уж сколько за проведенное в дороге время можно было бы натаксовать 😁

Форумчанин року Повідомлень: 9408 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6523 раз. Подякували: 21756 раз. Профіль 136 84 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 06:57

Признавайтесь в этом с гордостью.

Такая распущенность говорит о том, что Вы освоились, прошли период выживания и начали жить.

Признавайтесь в этом с гордостью.Такая распущенность говорит о том, что Вы освоились, прошли период выживания и начали жить.Экономить на еде - последнее дело.

Форумчанин року Повідомлень: 9408 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6523 раз. Подякували: 21756 раз. Профіль 136 84 39 2 ВідповістиЦитата

