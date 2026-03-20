Еміграція, заробітчанство

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 22:18

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.

Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).
Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:
- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.
- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в



будинку наших українців на правах «почесного гостя».
- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.
- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.
- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.
- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».
- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»
Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.
Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.
https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI



Якесь зовсім поспішне рішення.
Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит. :shock:
По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 02:20

Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 06:14

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Примерно правда.

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁
Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.


Ну, это как раз не вопрос.
Тут к долгому комьюту относятся нормально.
У меня есть знакомый, который на старте своей инженерной карьеры в США ездил в другой штат 90 миль утром и возвращался вечером. 180 миль в день.
Потом он много лет работал в Лонг Айленде, проживая на Шипсхедбее. Это тоже не близко, говорил, что 50 миль. Причем не это его напрягало, а то, что утром едет в сторону восхода, а вечером в сторону заката.
Уволился после того как надолго начался ремонт Белта.
Есть такой городок в НДЖ, Рингвуд, там отличные школы, недорогая недвига (на момент рассмотрения вопроса о целесообразности переезда в НДж, офигенны й по местным понятиям дом, можно было купить за 325 тысяч), красивая природа. Там живет нижний средний класс. Только до Манхеттена в 2 рраза дольше, чем из тех городков, которые я рассматривал. То есть, на машине минут 40-60.
Но 325 на тот момент в Рингвуде и 590 в, скажем, Фейр Лоне или 470 в Хоуторне или 900 куе в Глен Роке, 1+млн в Риджвуде.
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 06:18

  Сибарит написав:
  akurt написав:Він живе трохи краще за rjkz в матеріальному плані:
- має власне авто;
- щорічно відпочиває на Гавайях або в горах.

Он живёт даже лучше, чем Ингвар Кампрад. Наверняка не ездит 20 лет на одной и той же старой маленькой машинке 😁
Да и отдыхает наверняка чаще 😁


Интересный клинический случай, определять как живет rjkz.
С таким-же успехом турЫст может глянуть в телескоб на альфуцентавру или вытащить что-то из левой ноздри и там что-то рассмотреть.
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 06:28

  LEXX написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:Примерно правда.

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁
Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.


По данным Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics) на начало 2026 года
https://www.bls.gov/news.release/pdf/wkyeng.pdf

Медианная зарплата в неделю 1204
Медианная зарплата в месяц 5160
Медианный годовой доход 61 920

Если брать по штатам - будет еще печальнее.

Про 100 000 В США нам вещают инфоцыгане, у которых в голове каша из Флориды и голливудских холмов ЛА...


В целом, не в ЗП дело.
Да, есть турЫсты, которые расчитывают зп по количеству поездок на Гавайи чувака с довольно низкой как для НЙ зп, но зп в НЙ намного выше, чем в условной Южной Кэролайне, где какие-то недоумки, пребывающие в США без статуса решили купить дом за 250 куе.
Дело в том, что чувак примерно правильно расписал расходы.
Единственное что, или в той части Флориды, где он живет, или намного ниже цены на продукты или мы сильно много кушайт, в смысле "зажрались". У нас выходит примерно на 500 + долларов больше минимальные месячные расходы на едьбу сейчас.
Хотя, со стыдом признаюсь, мы несколько распустились в своих кулинарных изысках.
Но зато такая значительная статья расходов как транспорт у нас очень скромная так как нет расходов связанных с авто.
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 06:35

  Water написав:
  akurt написав:від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США, він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U

Звісно цікаво як він 3 роки взад виїхав з Франківська.


Так-же как и большинство других - коррупция на границе.
Я знаю только несколько М18-60, которые по ю4ю приехали в США - те, кто на 24.2.22 не был в Украине и те, у кого 3-е детей. Остальные даже не парятся что-то придумать - "дали денег". Ну и еще один вывез ребенка, мама выехала раньше, но все равно "денег дал".
Вопрос в другом, он там как и некоторые из недалеких ю4юшников что-то из недвиго взял. Что он с этим будет делать, когда не продлят ю4ю?
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 06:38

Не мешайте акурту восхищаться недалекими персонажами.
Конкретно-образное мышление не предусматривает таких сложных анализов.
:mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 06:41

Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.


Это приколы аннуитета.
А самое веселое начнется, когда он узнает что быстро не продаст, что цены сейчас снижаются практически по всем штатам, что продать - это дофига денег по расходам. И вся эта авантюра вытянет из него несколько десятков куе только на расходах, связанных с куплей и продажей.
Каукуулятором умеют пользоваться не только лишь все.
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 06:51

Я знаю о таком отношении, но калькулятор, зараза, протестует.
Отсюда и берутся среднестатистические затраты более штуки баксов в месяц. У тех, кто ездит далеко, сумма легко перевалит за 2 штуки.
Просто очень многие люди попадают в ловушку, учитывая в цене своих поездок только стоимость бензина. У нас цену поездки нужно множить на 2, у вас - минимум на 3.
180 миль в день - вообще за гранью добра и зла. Современного автомобиля хватит на 3 года. А уж сколько за проведенное в дороге время можно было бы натаксовать 😁
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 06:57

  rjkz написав:Хотя, со стыдом признаюсь, мы несколько распустились в своих кулинарных изысках.

Признавайтесь в этом с гордостью.
Такая распущенность говорит о том, что Вы освоились, прошли период выживания и начали жить.
Экономить на еде - последнее дело.
