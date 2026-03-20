Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.
Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго). Що тут цікавого? Неймовірно цікаво: - він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65. - він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в
будинку наших українців на правах «почесного гостя». - перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак. - місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$. - дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри. - дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко». - ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?» Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США. Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці. https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI
Якесь зовсім поспішне рішення. Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит. По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD
Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.
Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго). Що тут цікавого? Неймовірно цікаво: - він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65. - він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в
будинку наших українців на правах «почесного гостя». - перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак. - місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$. - дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри. - дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко». - ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?» Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США. Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці. https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI
Якесь зовсім поспішне рішення. Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит. По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD
Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.
Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁 Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.
Ну, это как раз не вопрос. Тут к долгому комьюту относятся нормально. У меня есть знакомый, который на старте своей инженерной карьеры в США ездил в другой штат 90 миль утром и возвращался вечером. 180 миль в день. Потом он много лет работал в Лонг Айленде, проживая на Шипсхедбее. Это тоже не близко, говорил, что 50 миль. Причем не это его напрягало, а то, что утром едет в сторону восхода, а вечером в сторону заката. Уволился после того как надолго начался ремонт Белта. Есть такой городок в НДЖ, Рингвуд, там отличные школы, недорогая недвига (на момент рассмотрения вопроса о целесообразности переезда в НДж, офигенны й по местным понятиям дом, можно было купить за 325 тысяч), красивая природа. Там живет нижний средний класс. Только до Манхеттена в 2 рраза дольше, чем из тех городков, которые я рассматривал. То есть, на машине минут 40-60. Но 325 на тот момент в Рингвуде и 590 в, скажем, Фейр Лоне или 470 в Хоуторне или 900 куе в Глен Роке, 1+млн в Риджвуде.
Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁 Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.
Медианная зарплата в неделю 1204 Медианная зарплата в месяц 5160 Медианный годовой доход 61 920
Если брать по штатам - будет еще печальнее.
Про 100 000 В США нам вещают инфоцыгане, у которых в голове каша из Флориды и голливудских холмов ЛА...
В целом, не в ЗП дело. Да, есть турЫсты, которые расчитывают зп по количеству поездок на Гавайи чувака с довольно низкой как для НЙ зп, но зп в НЙ намного выше, чем в условной Южной Кэролайне, где какие-то недоумки, пребывающие в США без статуса решили купить дом за 250 куе. Дело в том, что чувак примерно правильно расписал расходы. Единственное что, или в той части Флориды, где он живет, или намного ниже цены на продукты или мы сильно много кушайт, в смысле "зажрались". У нас выходит примерно на 500 + долларов больше минимальные месячные расходы на едьбу сейчас. Хотя, со стыдом признаюсь, мы несколько распустились в своих кулинарных изысках. Но зато такая значительная статья расходов как транспорт у нас очень скромная так как нет расходов связанных с авто.
akurt написав:від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США, він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U
Звісно цікаво як він 3 роки взад виїхав з Франківська.
Так-же как и большинство других - коррупция на границе. Я знаю только несколько М18-60, которые по ю4ю приехали в США - те, кто на 24.2.22 не был в Украине и те, у кого 3-е детей. Остальные даже не парятся что-то придумать - "дали денег". Ну и еще один вывез ребенка, мама выехала раньше, но все равно "денег дал". Вопрос в другом, он там как и некоторые из недалеких ю4юшников что-то из недвиго взял. Что он с этим будет делать, когда не продлят ю4ю?
Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.
Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго). Що тут цікавого? Неймовірно цікаво: - він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65. - він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в
будинку наших українців на правах «почесного гостя». - перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак. - місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$. - дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри. - дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко». - ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?» Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США. Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці. https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI
Якесь зовсім поспішне рішення. Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит. По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD
Не мешайте акурту восхищаться недалекими персонажами. Конкретно-образное мышление не предусматривает таких сложных анализов.
Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.
Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго). Що тут цікавого? Неймовірно цікаво: - він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65. - він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в
будинку наших українців на правах «почесного гостя». - перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак. - місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$. - дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри. - дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко». - ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?» Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США. Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці. https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI
Якесь зовсім поспішне рішення. Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит. По дурості я б порівняв з персонажами які брали в 2007, 2008 роках хрущі в кредит па 100 тис. USD
Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.
Это приколы аннуитета. А самое веселое начнется, когда он узнает что быстро не продаст, что цены сейчас снижаются практически по всем штатам, что продать - это дофига денег по расходам. И вся эта авантюра вытянет из него несколько десятков куе только на расходах, связанных с куплей и продажей. Каукуулятором умеют пользоваться не только лишь все.
Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁 Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.
Ну, это как раз не вопрос. Тут к долгому комьюту относятся нормально. У меня есть знакомый, который на старте своей инженерной карьеры в США ездил в другой штат 90 миль утром и возвращался вечером. 180 миль в день. Потом он много лет работал в Лонг Айленде, проживая на Шипсхедбее. Это тоже не близко, говорил, что 50 миль. Причем не это его напрягало, а то, что утром едет в сторону восхода, а вечером в сторону заката. Уволился после того как надолго начался ремонт Белта. Есть такой городок в НДЖ, Рингвуд, там отличные школы, недорогая недвига (на момент рассмотрения вопроса о целесообразности переезда в НДж, офигенны й по местным понятиям дом, можно было купить за 325 тысяч), красивая природа. Там живет нижний средний класс. Только до Манхеттена в 2 рраза дольше, чем из тех городков, которые я рассматривал. То есть, на машине минут 40-60. Но 325 на тот момент в Рингвуде и 590 в, скажем, Фейр Лоне или 470 в Хоуторне или 900 куе в Глен Роке, 1+млн в Риджвуде.
Я знаю о таком отношении, но калькулятор, зараза, протестует. Отсюда и берутся среднестатистические затраты более штуки баксов в месяц. У тех, кто ездит далеко, сумма легко перевалит за 2 штуки. Просто очень многие люди попадают в ловушку, учитывая в цене своих поездок только стоимость бензина. У нас цену поездки нужно множить на 2, у вас - минимум на 3. 180 миль в день - вообще за гранью добра и зла. Современного автомобиля хватит на 3 года. А уж сколько за проведенное в дороге время можно было бы натаксовать 😁