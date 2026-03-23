він ще трошки зробив ремонт, тіпа протер пилюку та потріпав хідники, а таки так, "невеличка добавка до пенсії", якщо не терміновий продаж буде якщо випихатимуть з штатів
Якщо буде терміновий продаж - існують декілька легальних способів продажу іншому власнику іпотечного будинку
, навіть коли є борги!
Серед української (російської, релігійної) спільноти ця "тєма" вже не нова.
І нашому "герою", я впевнений, про це добре відомо
Subject to.
Не знаю или в Иллинойс это разрешено.
Не во всех штатах это можно делать.
Кроме того, те, кто покупает по сабжект ту ищут либо низкий интерес либо уже имеющуюся эквити.
Что в его доме, купленном в прошлом году (скорей всего под конский 7+% годовых) с аннуитетом при нулевом даунпейменте есть? Да ничего!.
И очень долго ничего не будет. Его якобы эквити за счет якобы роста недвиги?
Да не было за это время никакого роста почти нигде. Очень точечные локации в местах с близостью к все еще активным рынкам труда (например НЙ). При этом с хорошими показателями безопасности и школами. Это дорогие локации.
Почему в дорогих локациях есть рост цен, а в дешевых падение?
Я объясню.
Потому что с таким конским интерес рейтом надо иметь довольно высокий доход, чтобы квалифицироваться на обычный конвеншнл лон. А на ЭфЭйчЭй, что вроде как для бедных, там только даунпеймент должен быть низкий (до 3,5%) и кредитскор.
Но вот ежемесячные выплаты выше. И к ним еще прикручена 200 баксов в месяц PMI.
Вот и получается парадокс, что бедным надо больше платить в месяц. Поэтому сейчас очень малый процент может квалифицироваться.
А это - низкий спрос порождает снижение цены, а не рост.
Может он нашел какой-то супердешевый вариант на тот момент сушественно ниже рынка. Ну ок, с трудом, но могу поверить в такую удачу.
Как он купил дом под ремонт под эФэйчЭй - хз.
Флипперы берут хард мани именно потому что банки не дают кредиты под проблемные дома.Еще и с нулевым даунпейментом. Нафига банку убитый дом в залоге, в котором вообще нет эквити?