Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 13:27

Особливості купівлі житла в багатоквартирному будинку в Швейцарії. Спочатку вода, десь з 7 45.
https://youtu.be/t1Xvi93VS6g?si=ZUFWEIVN64DcKE7p
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 30 бер, 2026 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Bolt
 
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 14:20



Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 16:59

  akurt написав:- мені здалося, що будинки доволі як би сказати - "прісні". Немає "шарму" чи любові. Не знаю: чим віє більше - суворістю чи холодом.

Після війни перестали заморочуватись архітектурою, якщо за це не доплачують. Не заштампували всю ділянку одним типовим будинком - і то добре.

  akurt написав:Тут я дуже підтримую вашу турботу про те, щоби людина не витрачала багато часу на дорогу. Тільки в запаленому мозку могла народитися думка, що люди купують будинок в Уельсі, щоби їздити на роботу в Лондон.

Така ситуація склалась тому що вартість житла в Лондоні і найближчих околицях перевершує можливости пересічних англйців навіть з іпотекою, більше ніж 5-6 річних доходів і здається платіж в 30% від місячного доходу не дадуть. Плюс в ковід багато хто повірив що віддалена робота тепер назавжди

  akurt написав:"Всі вони ціною в 350 000 британських фунтів?" Відповіли, що є і дешевше за 300 000, але в гру вступає "ЛЛЛ": там же, але біля озера та на 4 спальні - вже 600 000...

Дешевше 300 тис це схоже останнє фото, там забудовник не зробив з даху мансарду, щоб збільшити загальну площу та ціну не збільшивши площу ділянки.

  akurt написав:А ви в яких умовах проживаєте? Який маєте "задній" двір?
Поділіться, скільки часу добираєте ся роботу: ми бачимо, що для вас це болюча тема.

Ваша наполеглива цікавість до локації та умов мого проживання, враховуючи тональність деяких Ваших повідомлень досить кріпова, прямо як початок якогось трилеру.
IgA
 
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 17:33

  IgA написав:
  akurt написав:- мені здалося, що будинки доволі як би сказати - "прісні". Немає "шарму" чи любові. Не знаю: чим віє більше - суворістю чи холодом.

Після війни перестали заморочуватись архітектурою, якщо за це не доплачують. Не заштампували всю ділянку одним типовим будинком - і то добре.

  akurt написав:Тут я дуже підтримую вашу турботу про те, щоби людина не витрачала багато часу на дорогу. Тільки в запаленому мозку могла народитися думка, що люди купують будинок в Уельсі, щоби їздити на роботу в Лондон.

Така ситуація склалась тому що вартість житла в Лондоні і найближчих околицях перевершує можливости пересічних англйців навіть з іпотекою, більше ніж 5-6 річних доходів і здається платіж в 30% від місячного доходу не дадуть. Плюс в ковід багато хто повірив що віддалена робота тепер назавжди

  akurt написав:"Всі вони ціною в 350 000 британських фунтів?" Відповіли, що є і дешевше за 300 000, але в гру вступає "ЛЛЛ": там же, але біля озера та на 4 спальні - вже 600 000...

Дешевше 300 тис це схоже останнє фото, там забудовник не зробив з даху мансарду, щоб збільшити загальну площу та ціну не збільшивши площу ділянки.

  akurt написав:А ви в яких умовах проживаєте? Який маєте "задній" двір?
Поділіться, скільки часу добираєте ся роботу: ми бачимо, що для вас це болюча тема.

Ваша наполеглива цікавість до локації та умов мого проживання, враховуючи тональність деяких Ваших повідомлень досить кріпова, прямо як початок якогось трилеру.


Дякую за розгорнуту відповідь - логічний, заснований на практиці аналіз ситуації цього разу - можна погодитися з усіма пунктами.

Про кріпова - НЕ я неуважно читав мій текст, НЕ я невірно його інтерпритував, та НЕ я виставляв простирадла фотокопій маршрутів/квитків, які НЕ мали відношення до справи. НЕ я в сьогоднішньому повідомлення розміщував речення із знаком :D в кінці. НЕ я говоров, що люди купили будинок в Уельсі для того, щоби на роботу іздити в Лондон.

Якщо ви розказуєте, що десь люди невірно інвестували - невірно купили - заплатили ціну неправильну - переплатили - з будинками "не все гаразд" - то варто навести свій/споріднений приклад того, як вірно інвестували.
Я завжди наводив вірну точну цифрову інформацію про всі інвестиції.
Інколи навіть занадто багато надавав подробиць.
Критикуєте - то вкажіть як слід або як варто зробити на власному прикладі.

Трилерів тут немає - тут обговорення того, як наші люди можуть/могли або мріяли облаштуватися за кордоном. Я наводив не перший раз РЕАЛЬНІ кейси з реальними фото та реальними цифрами.
А то всі все роблять/зробили/купили/інвестували невірно.
Ну погодьтеся: саме так все виглядає з ваших дописів.
akurt
