Додано: Пон 30 бер, 2026 13:27
Особливості купівлі житла в багатоквартирному будинку в Швейцарії. Спочатку вода, десь з 7 45.
Востаннє редагувалось Bolt в Пон 30 бер, 2026 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 бер, 2026 14:20
Додано: Пон 30 бер, 2026 16:59
Після війни перестали заморочуватись архітектурою, якщо за це не доплачують. Не заштампували всю ділянку одним типовим будинком - і то добре.
Така ситуація склалась тому що вартість житла в Лондоні і найближчих околицях перевершує можливости пересічних англйців навіть з іпотекою, більше ніж 5-6 річних доходів і здається платіж в 30% від місячного доходу не дадуть. Плюс в ковід багато хто повірив що віддалена робота тепер назавжди
Дешевше 300 тис це схоже останнє фото, там забудовник не зробив з даху мансарду, щоб збільшити загальну площу та ціну не збільшивши площу ділянки.
Ваша наполеглива цікавість до локації та умов мого проживання, враховуючи тональність деяких Ваших повідомлень досить кріпова, прямо як початок якогось трилеру.
Додано: Пон 30 бер, 2026 17:33
Трилерів тут немає - тут обговорення того, як наші люди можуть/могли або мріяли облаштуватися за кордоном. В кого та як получилося/як вдалося - з цифрами точними і варіантами реальними.
Для того, щоби інші наші люди змогли повторити, або зробити краще.
А то всі - за вашими дописами - все роблять/зробили/купили/інвестували/їздять/працюють невірно.
Ціни невірні, парковки невірні, дворів немає, з будинками "щось не так".
Аллес капут. Даз іст антракт. (с)
Додано: Пон 30 бер, 2026 19:57
Моєю метою було додати сірих реалій до райдужної картини британії де будинки дорожчають в 3 рази за 10 років, роботу знаходять за 3 дні а з половини англії до лондону можна доїхати за годину поїздом.
І в думках не було критикувати покупку ваших знайомих з Уельсу, той будинок коштує рівно стільки скільки за нього запросили плюс мінус 5-10 тис. І вам не раджу переживати за їх покупку. Банк робить оцінку будинку, десь в половині випадків вона менша ніж ціна продажу по зрозумілим причинам. Але якщо різниця більша ніж перший внесок то іпотеку не дадуть або запропонують збільшити внесок. Так що сильно задрати ціну для перших покупців не дадуть. Тут свіжий приклад дискусії на данну тему -
Додано: Пон 30 бер, 2026 21:07
Бо цей нешановний пан, який в ігнорі в доброї половини активних форумчан - якийсь сучасний Мюнхгаузен на пенсії: придумує балачки, і затягує в бесіди з собою тих, хто ще не в курсі. Багато хто лише вимушено випадково натрапляє на цитати з цього пана - коли хтось інший його цитує. Так що персона "відома".
Востаннє редагувалось won в Пон 30 бер, 2026 21:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 30 бер, 2026 21:07
Мета реалізована успішно: не всі можуть правильно та успішно планувати своє життя, не всі мають професію та спеціальність, яка може забезпечити успіх (ви так збудилися минулого тижня, що НЕ звернули увагу на заголовок мого тексту, а він був такий:
Ось це головне ви прогавили, придумаюучи маячню, що люди купили будинок в Уельсі, щоби їздити на роботу в Лондон. Я не думаю, що на Земній кулі є ще хтось - крім вас, щоби це придумати.
Не всім вдається не тільки за три дні знайти роботу (а це реально було саме так в наведеному мною прикладі про нашу українку, яку "руками схопили" для роботи. І чомусь ви не звернули увагу про те, що з її чоловіком сталося навпаки: з його професією не брали ніде на роботу. Я про це там же писав. Ось за три дні ви зачепилися), а й за три місці - якщо шукати роботу вантажника - працівника на складі.
А є люди такі - як вище в моєму заголовку про кваліфікацію та спеціальність - і саме на це я намагався звернути увагу.
Вам НЕ повезло: ви не звернули увагу на головне, а зачепилися за мою розмовну фразу щодо того, що до Лондона "якась година електричкою".
Ну не година, а година 48 хвилин - так що... Вам там не жити, і вам там не їздити. І не працювати. А людина має можливість, бажання та кваліфікацію поїхати в Лондон за великими грошима. Ну не всім то дано.
Не всі можуть в UK знайти роботу на 80 000 фунтів в рік - як в тому прикладі про Лінкольн - це зарплатні чоловіка - і явам псиав посаду займажє наш українець таку, яка ні вам, на мені не насниться. Не всі можуть купити в січні цього року новенький Лексус як власник того будинку в Лінкольні, який ви оцінили в 200 000 фунтів. В такому він жив приблизно до 2019 року - продав та купив значно кращій.
Не всі можуть зрозуміти, чому варто змінити будинок і район проживання, якщо твій статус та твоя посада і дозволяє, і зобов"язує.
Ну не всі. Так ми ж все це аналізуємо і шукаємо раціональне зерно.
Я дивлюся, що вам це все не вдалося - тому така надривна увага до 1 години електричкою в Лондон.
Рахуйте хвилини електрички далі. Додасть впевненості. Про "задні" двори.
