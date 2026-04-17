akurt написав:За підсумками року 2025 за кількістю туристів: Місце 1 - Франція. Більше 102 мільйонів туристів. Абсолютний рекорд. Виручка від туристів перевищила всі прогнози. Місце 2 - Іспанія: трохи менше 100 мільйонів туристів. … Місце 6 - Туреччина - рекорд останніх десятиріч: більше 62 мільйонів туристів. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.
Так і є, Філіпін чогось немає Найбільш відвідуваних у світі:
Франція Іспанія; США; Італія; Туреччина; Мексика; Гонконг; Велика Британія; Греція; Японія.
flyman написав:мільони туристів не можуть помилятись ...
Точно?
Місце 190 - Філіппіни: трохи більше 6 мільйонів туристів. Просто статистика. Безперечний факт тільки один: людина жила хибними ілюзіями і продовжує жити хибними ілюзіями.
о.Боракай. Відео про ціни оренди на цьому туристичному острові. Частина 2.
Для порівняння, хочте, беріть улюблену долярчикову Затоку, а хочте, Тенеріфе.
@Чікібімбоні: в нас зараз база відпочинку типу будиночок біля річки від 50 долярів за добу
Саме на Тенеріфе я не був, був на сусідньому острові. Невеличке місто, готель 3 зірки, було нормально, але на вихідні приїздили якісь іспаномовні і шось святкували. Цікаве те, що недалеко від пляжу, на лавці, жив якійсь чоловік, просто жив, нікого не турбував, АЛЕ одного разу у мене попросив грошей, сказав шо хоче придбать воду, або просив купить йому бутиль води. Я дав йому 2 ойро, він дуже дякував, я не зрозумів звідки він, схоже франкомовний, точно не москаль, бо спитав звідки я і як буде по-українські Merci. Я сказав- Слава Україні і він це дуже чітко запам`ятав. Потім я ходив поруч, він завжди мене вітав Слава Україні, грошей більше не просив. Більше я з ним не спілкувався, скільки він так живе на острові, хто він і шо він я не знаю. Тобто, якщо поставить собі за мету, можна жить ось так, зовсім безкоштовно, трішечки не голитись і не стригтись, митись в океані. Кожен сходить з розуму по-своєму.
Поки умовляють вас зробити «Чікібімбоні», потім «Хрю-хрю» і на останок «Кукен-квакен», наші люди освоюються в місті Калгарі, куди переїхали після Болгарії. Питали в мене, де я примудрився орендувати авто під час перебування в цьому місті, всього за 26$ на добу. Порадив де - можна і дешевше… Ось ціна на добу і на тиждень з податками та платежами.
P.S. Цікаво, що на згаданому вище Тенеріфе є варіанти і дешевше: по 4 (чотири) € за добу. Тобто по ціні 4*7=28 €. За тиждень. В таку ціну зрозуміло не входить страховка (приблизно 6…8€ за добу).
Я орендував десь за 30 ойро на добу, у вартість входила страховка і нульова франшиза. Дешеві ціни бачив, але там умови так собі були зі страховкою, вирішив не ризикувать з франшизами та іншою фігнею.
Час летить швидко: вже майже рік як вчиться в одному з університетів Франції звичайна дівчина з Чернігова. Я про вступ розказував перед Новим роком. Дівчина звичайна, але і не звичайна: в Чернігові закінчила школу з поглибленим вивченням французької мови. Вчителі школи надали інформацію про умови вступу в університети Франції. Приїхала з мамою, оформила «Тимчасовий захист» та стала студенткою. Якщо українець вступає в університет саме з таким статусом, то навчання безкоштовне з отриманням стипендії. Стипендія 700€. З них 300€ платить за оренду кімнати (в гуртожиток не попала, проґавила терміни). А тут ще така приємна новина:
Починаючи з 4 травня, обід за 1 євро буде доступний для всіх студентів у всіх ресторанах CROUS (Регіональні центри університетських та шкільних послуг) по всій Франції. По можливості, цей обід також пропонуватиметься в інших закладах, що управляються мережею CROUS (їдальні тощо). Обід за 1 євро буде доступний для: - власників студентських квитків; - власників студентських квитків професійних навчальних закладів (стажерів та тих, хто бере участь у програмах навчання за програмою Work-Study); докторантів. Окрім обіду, обід за 1 євро також пропонуватиметься на вечерю в ресторанах CROUS, що працюють увечері. Кожен студент може придбати лише один обід за 1 євро на один комплексний обід.
Для довідки щодо цін: в супермаркетах можна придбати нормальний перекус - коробка з готовою їжею приблизно за 3,5…4,5€. Це будуть макарони з шматком мʼяса, сиром, салатом та соусом. В кожну коробку вкладено виделку. Голодним не будеш. Я один раз брав для перекусу в авто: нормально і смачно. Бачив неодноразово, як в супермаркеті чоловіки - видно що працюють на будові чи на ремонті - купують такий бокс плюс пляшка томатного соку. Обід готовий. Кава в автоматі продається за 0,40…0,60€. Основні блюда в кафе/ресторанах: від 17€. Так що для студента за 1€ - суперова пропозиція.
Майже готова піца продається в супермаркетах за ціною від 2,5 до 4,5€. Її треба приготувати в духовій шафі при температурі 210 градусів за 5-7 хвилин. Я не любитель піци але теж купував декілька разів: доволі смачно та поживно.
Блюда в кафе/ресторанах вартують від 17€.
Супер умови для студентів. В Німеччині такого близько не має. Продвинуті країни давно зрозуміли, хто завойовує талановиту або працелюбну молодь виграє значно довгостроково.
До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі. Наприклад іноземний легіон. Складається з іноземних громадян. Відбір за найсуварішими фізичними і психологічними критеріями. Кожного року випускає в відставку приблизно 2 тисячі солдат екстра класу з наданням громадянства які можуть в разі мобілізації зайняти сержантські та офіцерські посади. Це крім того що сам Легіон це майже 10 тис. солдат найвищого гатунку які в постійній бойовій готовності. Саме головне що це відбірний людський матеріал зі всього світу який Франція може використовувати в своїх цілях.
В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100. Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.
Ну так, легіон більше 100 років, стипендія для українців в університетах та харчування тільки впроваджується. В легіоні пятирічний контракт з отриманням громадянства через 3 роки. Непогана перспектива для людей з міцним здоровям і нервами.