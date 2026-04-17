RSS
Finance.UA
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3253325432553256
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 12:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:За підсумками року 2025 за кількістю туристів:
Місце 1 - Франція. Більше 102 мільйонів туристів. Абсолютний рекорд. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.
Місце 2 - Іспанія: трохи менше 100 мільйонів туристів.

Місце 6 - Туреччина - рекорд останніх десятиріч: більше 62 мільйонів туристів. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.

Так і є, Філіпін чогось немає
Найбільш відвідуваних у світі:

Франція
Іспанія;
США;
Італія;
Туреччина;
Мексика;
Гонконг;
Велика Британія;
Греція;
Японія.

https://24tv.ua/zakordon24/naypopulyarn ... v_n3015032
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10632
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1512 раз.
Подякували: 1931 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 14:51

о.Боракай. Частина 2.

  akurt написав:
  flyman написав:мільони туристів не можуть помилятись ...

Точно?
За підсумками року 2025 за кількістю туристів:
Місце 1 - Франція. Більше 102 мільйонів туристів. Абсолютний рекорд. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.
Місце 2 - Іспанія: трохи менше 100 мільйонів туристів.

Місце 6 - Туреччина - рекорд останніх десятиріч: більше 62 мільйонів туристів. Виручка від туристів перевищила всі прогнози.


Місце 190 - Філіппіни: трохи більше 6 мільйонів туристів.
Просто статистика.
Безперечний факт тільки один: людина жила хибними ілюзіями і продовжує жити хибними ілюзіями.

о.Боракай.
Відео про ціни оренди на цьому туристичному острові.
Частина 2.

Для порівняння, хочте, беріть улюблену долярчикову Затоку, а хочте, Тенеріфе.

@Чікібімбоні:
в нас зараз база відпочинку типу будиночок біля річки від 50 долярів за добу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42773
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 18:20

  flyman написав:Для порівняння, хочте, беріть улюблену долярчикову Затоку, а хочте, Тенеріфе.

Саме на Тенеріфе я не був, був на сусідньому острові.
Невеличке місто, готель 3 зірки, було нормально, але на вихідні приїздили якісь іспаномовні і шось святкували.
Цікаве те, що недалеко від пляжу, на лавці, жив якійсь чоловік, просто жив, нікого не турбував, АЛЕ одного разу у мене попросив грошей, сказав шо хоче придбать воду, або просив купить йому бутиль води. Я дав йому 2 ойро, він дуже дякував, я не зрозумів звідки він, схоже франкомовний, точно не москаль, бо спитав звідки я і як буде по-українські Merci. Я сказав- Слава Україні і він це дуже чітко запам`ятав. Потім я ходив поруч, він завжди мене вітав Слава Україні, грошей більше не просив. Більше я з ним не спілкувався, скільки він так живе на острові, хто він і шо він я не знаю.
Тобто, якщо поставить собі за мету, можна жить ось так, зовсім безкоштовно, трішечки не голитись і не стригтись, митись в океані. Кожен сходить з розуму по-своєму.
Water
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 06.03.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 20:19

Поки умовляють вас зробити «Чікібімбоні», потім «Хрю-хрю» і на останок «Кукен-квакен», наші люди освоюються в місті Калгарі, куди переїхали після Болгарії.
Питали в мене, де я примудрився орендувати авто під час перебування в цьому місті, всього за 26$ на добу.
Порадив де - можна і дешевше…
Ось ціна на добу і на тиждень з податками та платежами.
Зображення

P.S. Цікаво, що на згаданому вище Тенеріфе є варіанти і дешевше: по 4 (чотири) € за добу.
Тобто по ціні 4*7=28 €. За тиждень.
В таку ціну зрозуміло не входить страховка (приблизно 6…8€ за добу).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11998
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 20:46

  akurt написав:P.S. Цікаво, що на згаданому вище Тенеріфе є варіанти і дешевше: по 4 (чотири) € за добу.
Тобто по ціні 4*7=28 €. За тиждень.
В таку ціну зрозуміло не входить страховка (приблизно 6…8€ за добу).

Я орендував десь за 30 ойро на добу, у вартість входила страховка і нульова франшиза. Дешеві ціни бачив, але там умови так собі були зі страховкою, вирішив не ризикувать з франшизами та іншою фігнею.
Water
 
Повідомлень: 4144
З нами з: 06.03.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 23:09

Мудро. Я так само не став ризикувати та доплатив за повну страховку.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11998
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 09:39

Еміграція, заробітчанство

News from France

Час летить швидко: вже майже рік як вчиться в одному з університетів Франції звичайна дівчина з Чернігова. Я про вступ розказував перед Новим роком.
Дівчина звичайна, але і не звичайна: в Чернігові закінчила школу з поглибленим вивченням французької мови.
Вчителі школи надали інформацію про умови вступу в університети Франції.
Приїхала з мамою, оформила «Тимчасовий захист» та стала студенткою.
Якщо українець вступає в університет саме з таким статусом, то навчання безкоштовне з отриманням стипендії.
Стипендія 700€. З них 300€ платить за оренду кімнати (в гуртожиток не попала, проґавила терміни).
А тут ще така приємна новина:

Починаючи з 4 травня, обід за 1 євро буде доступний для всіх студентів у всіх ресторанах CROUS (Регіональні центри університетських та шкільних послуг) по всій Франції. По можливості, цей обід також пропонуватиметься в інших закладах, що управляються мережею CROUS (їдальні тощо).
Обід за 1 євро буде доступний для:
- власників студентських квитків;
- власників студентських квитків професійних навчальних закладів (стажерів та тих, хто бере участь у програмах навчання за програмою Work-Study);
докторантів.
Окрім обіду, обід за 1 євро також пропонуватиметься на вечерю в ресторанах CROUS, що працюють увечері.
Кожен студент може придбати лише один обід за 1 євро на один комплексний обід.

Для довідки щодо цін: в супермаркетах можна придбати нормальний перекус - коробка з готовою їжею приблизно за 3,5…4,5€. Це будуть макарони з шматком мʼяса, сиром, салатом та соусом. В кожну коробку вкладено виделку. Голодним не будеш. Я один раз брав для перекусу в авто: нормально і смачно.
Бачив неодноразово, як в супермаркеті чоловіки - видно що працюють на будові чи на ремонті - купують такий бокс плюс пляшка томатного соку. Обід готовий.
Кава в автоматі продається за 0,40…0,60€.
Основні блюда в кафе/ресторанах: від 17€.
Так що для студента за 1€ - суперова пропозиція.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11998
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 1555 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:28

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from France

Час летить швидко: вже майже рік як вчиться в одному з університетів Франції звичайна дівчина з Чернігова. Я про вступ розказував перед Новим роком.
Дівчина звичайна, але і не звичайна: в Чернігові закінчила школу з поглибленим вивченням французької мови.
Вчителі школи надали інформацію про умови вступу в університети Франції.
Приїхала з мамою, оформила «Тимчасовий захист» та стала студенткою.
Якщо українець вступає в університет саме з таким статусом, то навчання безкоштовне з отриманням стипендії.
Стипендія 700€. З них 300€ платить за оренду кімнати (в гуртожиток не попала, проґавила терміни).
А тут ще така приємна новина:

Починаючи з 4 травня, обід за 1 євро буде доступний для всіх студентів у всіх ресторанах CROUS (Регіональні центри університетських та шкільних послуг) по всій Франції. По можливості, цей обід також пропонуватиметься в інших закладах, що управляються мережею CROUS (їдальні тощо).
Обід за 1 євро буде доступний для:
- власників студентських квитків;
- власників студентських квитків професійних навчальних закладів (стажерів та тих, хто бере участь у програмах навчання за програмою Work-Study);
докторантів.
Усі повинні пред'явити активний обліковий запис Izly, щоб підтвердити свій статус.
Окрім обіду, обід за 1 євро також пропонуватиметься на вечерю в ресторанах CROUS, що працюють увечері.
Кожен студент може придбати лише один обід за 1 євро на один комплексний обід.

Для довідки щодо цін: в супермаркетах можна придбати нормальний перекус - коробка з готовою їжею приблизно за 3,5…4,5€. Це будуть макарони з шматком мʼяса, сиром, салатом та соусом. В кожну коробку вкладено виделку. Голодним не будеш. Я один раз брав для перекусу в авто: нормально і смачно.
Бачив неодноразово, як в супермаркеті чоловіки - видно що працюють на будові чи на ремонті - купують такий бокс плюс пляшка томатного соку. Обід готовий.
Кава в автоматі продається за 0,40…0,60€.

Майже готова піца продається в супермаркетах за ціною від 2,5 до 4,5€.
Її треба приготувати в духовій шафі при температурі 210 градусів за 5-7 хвилин.
Я не любитель піци але теж купував декілька разів: доволі смачно та поживно.

Блюда в кафе/ресторанах вартують від 17€.



Супер умови для студентів.
В Німеччині такого близько не має.
Продвинуті країни давно зрозуміли, хто завойовує талановиту або працелюбну молодь виграє значно довгостроково.

До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.
Наприклад іноземний легіон.
Складається з іноземних громадян.
Відбір за найсуварішими фізичними і психологічними критеріями.
Кожного року випускає в відставку приблизно 2 тисячі солдат екстра класу з наданням громадянства які можуть в разі мобілізації зайняти сержантські та офіцерські посади.
Це крім того що сам Легіон це майже 10 тис. солдат найвищого гатунку які в постійній бойовій готовності.
Саме головне що це відбірний людський матеріал зі всього світу який Франція може використовувати в своїх цілях.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3225 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Хомякоид написав:До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.
Наприклад іноземний легіон.

В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100.
Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37584
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 8309 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:50

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:До речі я помітив що Франція впроваджує доволі прогресивні речі.
Наприклад іноземний легіон.

В сенсі впроваджує. Французькому іноземному легіону мабуть років 100.
Але там не все так просто, це не гурток за інтересами. там надзвичайно жорсткі умови і якщо туди вже пішов, то кілька років шляху назад немає.


Ну так, легіон більше 100 років, стипендія для українців в університетах та харчування тільки впроваджується.
В легіоні пятирічний контракт з отриманням громадянства через 3 роки.
Непогана перспектива для людей з міцним здоровям і нервами.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3225 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3253325432553256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1142)
17.04.2026 12:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.