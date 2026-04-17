У Франціі з 9 квітня по 20 травня - сезон подачі Податкових декларацій.
Подавати повинні абсолютно всі - навіть якщо людина взагалі не отримувала ніяких доходів/прибутків.
Сьогодні всі отримали такі повідомлення:
Сервіс онлайн-декларації податків тепер відкритий: ви можете подати свою податкову декларацію за 2025 рік.
Подання онлайн є обов'язковим для всіх користувачів з доступом до Інтернету, крім тих, хто не може подати декларацію онлайн.
Подаючи свою податкову декларацію онлайн, ви також отримуєте такі переваги:
Ви отримуєте інструкції протягом усього онлайн-процесу, з виділенням поширених помилок та упущень, щоб ви могли їх уникнути;
Наприкінці процесу подання ви побачите оцінку вашого податку на прибуток та суму, яку ви повинні сплатити або отримати відшкодування.
У будь-якому випадку, починаючи з літа 2026 року, ви отримуватимете повідомлення про оцінку податку, в якому будуть викладені процедури оплати або відшкодування.
Ви можете змінювати свою онлайн-декларацію та виправляти будь-які помилки чи упущення скільки завгодно разів, навіть після її подання.