#<1 ... 3262326332643265 Додано: Вів 21 кві, 2026 08:03 LEXX написав: Прохожий написав: akurt написав: Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk) - колишній мешканець Одеси.

Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США.

Це штат Південна Кароліна.

За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки.

Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України.

Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.



Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U?

Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта.

Часто слышу:

«Им пора домой»

Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам.

Сколько уходит на рент?



Южная Каролина сейчас:

— Дом: $1800–2100/мес

— Дуплекс: ~$1600/мес

Берём базу:

👉 $1800 × 12 = $21,600 в год

👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум)

Эти деньги просто исчезают. Без возврата.



Мой реальный пример:

Я в США не жил в ренте ни дня.

👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K с чужой ипотекой 150к

👉 Сейчас продаю примерно за $290K

Ипотека:

— была ~150K

— сейчас ~130K

Что получилось по факту:

✔ Рост цены: +110K

✔ Долг уменьшился: –20K

✔ Капитал: около $130,000

Это не теория. Это реальность.



🔥 Главное

За те же 4–5 лет:

❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду

✅ Кто-то создал $100K+ капитала

Разница — огромная.



Но да, есть риски

— статус временный

— политика может измениться

— нет гарантий на 10 лет

Но давай честно:

👉 ты уже здесь 2–4 года

👉 ты уже платишь деньги

💥 Суть не в том, останешься ты или нет



Суть в том:

👉 ты просто платишь или строишь актив

Покупка дома в статусе TPS / U4U —

это не про “навсегда”



Это про:

✔ контроль над деньгами

✔ стратегию

✔ возможность не выйти с нулём



Самая дорогая ошибка —

прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.



ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к

вот когда продаст тогда математика и сложится



и "вишенка на торт")))

оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд" , бинго!



где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?



Самая большая ошибка всех писятелей про США - брать за исходную точку 2019-2020 гг. и ранее. Всё. Мир изменился и прошлое уже не вернется



Мир действительно изменился.

Нет фетиша у более молодого поколения покупать недвигу.

Старики постепенно уходят и уносят с собой свое мировоззрение.

К тому-же если еще лет 15 назад иметь брокерский счет и делать на нем операции можено было только через лицензированного брокера, то сейчас это может делать (и делает) любая домохозяйка со своего смартфона, покупая продавая акции за секуды.

Накопить 50 куе в США новоприбывшему эмигранту (ньюкамеру) несложно.

Для этого надо иметь 2 вещи.

1. Достаточный доход.

2. Быть дисциплинорованным с расходами.

Если в п2 вести себя как некоторые тут пропагандируют, то этого можно никогда не достичь.

Есть и более продвинутые сценарии.

1. Достаточный доход.

2. Умеренные расходы.

3. разница между доходом и расходами инвестируется.

В США не имеет значения - в своей или арендной.



В США не имеет значения - в своей или арендной.

Физические драгметаллы имеет смысл хранить только в банковской ячейке.

закопать в частном доме в подвале ?



Чтобы потомки с металлодетекторами искали?

Повідомлень: 18399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8880 раз. Подякували: 5631 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2026 08:12 Hotab написав: rjkz написав: [

Но не все меряется квартирами.

Які інструменти інвестування европейському понаєху без права подачі голосу (максимум ВНЖ) можна розглянути , якщо не нерухомість?

Залазити в крипту? Щось мені здається там стільки рифів..

Я не знаю раскладов в Европе.

На американском стокмаркете можно открыть по ССН и, насколько я слышал, там есть другая форма документа вместо ССН для нерезидентов, но вы обязаны будете отчитываться в американской налоговой.

Повідомлень: 18399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8880 раз. Подякували: 5631 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2026 08:15 Frant написав: rjkz написав: Почему дендрофекальные дома в США стоят намного дороже, чем кирпичные добротные дома в Украине?

Потому что в США есть возможность зарабатывать.

А тут ситуация при которой этого не будет на протяжении многих лет.И это потянет за собой цепочку изменений, которая превратит жизнь в США в не такое уж и приятное занятие.

Миколай, повертайтесь в Україну! Роботу вам знайдемо, з відстрочкою. Сантехніком, електриком чи газовщиком. Взнаєте, що таке в мороз -20 градусів без електроенергії працювати на вулиці або в неопалюваному цеху, капіталити бронетехніку. Ви артилерист за воєнною спеціальністю? Підшукаємо вам хорошу артбригаду.



Рассматривалась умозрительная ситуация.

Насчет возвращения.

1. Я - НЕ артиллерист.

2. У меня ПОКА есть работа в США.

3. Меня больше интересует моя семья нежели квартиры в Киеве.

Миколай, хто повинен воювати за ваших 4 (чотири) квартири в Києві? Чи вони вам вже не потрібні, і ви не протим конфіскації майна ухилянтів? Тому що цей момент настане, і скоро. "Кляті сталіністи" (за яких ви проголосували) змушені будуть провести ревізію майна тих, хто кинув свою нерухомість і втік за кордон, подалі від війни



Скупая мужская слеза скатилась по моей небритой щеке.

Повідомлень: 18399 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8880 раз. Подякували: 5631 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2026 08:25 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Накопить 50 куе в США новоприбывшему эмигранту (ньюкамеру) несложно.

Для этого надо иметь 2 вещи.

1. Достаточный доход.

ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к

вот когда продаст тогда математика и сложится



и "вишенка на торт")))

оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд" , бинго!



где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?



У акурта странные "знакомства" с блогерами из ЮТуба.

Или он думает, что никто другой не смотрит ютуб?

Это риелтор из Каролины.

Он может что угодно говорить о недвиге, я могу привести пример другого риелтора из Флориды, который говорит абсолютно противоположное.

Слушать можно всех, только надо и свою голову иметь на плечах и уметь ей пользоваться. А с этим, судя по всему не у всех складывается.

Роман купил по сабжект ту себе недвигу еще будучи в Украине.

Не вопрос - его выбор.

Я сам еще с 2016 года смотрел блогера который только и делал бизнес на сабжект ту. Он покупал дома у тех, кто оказался в безвыходном положении и кроме как переуступить свой мортгидж, который останется до конца на ЕГО ССН!!!!! не имел другого выхода.Только я помимо большого объема полезной инфы еще и вынес уроки как не стать "клиентом" такого человека.

Что касается выплаченных за 8 лет арендой объектов?

Такое наверняка есть.

Например, один скупает в обоих Кэролайнах мобильные дома по 20-40 куе, которые сдаются по 1000-1200 в месяц.

Есть варианты покупок на аукционах в зажопьях, где куча гемора за относительно небольшие деньги. Оно имеет интересные %% но не очень интересные цифры.

Что касается таких локаций как НЙ, ближнее к НЙ НДж, то ту очень высокая конкуренция за интересные объекты и фактически трудно выцепить что-то финансово интересное. Особенно под аренду. Я отслеживал один дом, он продавался за 425 куе. Никто не брал, дом требовал еще около 150 куе вложений, а за эти деньги можно было уже брать дом без проблем. Рынок тогда стоял, это был ковид. Но потом рынок попер и буквально перед этим хозяйка дома умерла. Дом так и не выщел опять на маркет. Сразу как только наследники вступили в права, дом был продан за кэш местным перекупам-флипперам за 375 куе.

Дом был снесен и построен новый, который был продан за 1,2 млн.

Еще один дом в том городке внезапно появился за ...саупадения...тоже 375 куе, но за 2 дня было около 200 просмотров и было получено 56 офферов. Был продан за 550 куе кэшем. Я уже не интересовался что было дальше, но скорей всего тоже под снос.

Тут вот так зарабатывают. Не на аренде. Время - деньги.

Теперь давайте подумаем что такое 100 аренд?

100 аренд - это, учитывая простои на ремонт и пересдачи примерно 9 лет.

Примерно 11% годовых.

Это очень круто на недвиге, но американская дендрофекальная недвига требует много денег на поддержание технического состояния (мейнтаненс) и налоги (до 2% в год от стоимости объекта)

Принято считать, что доходность в среднем по стране -4-5% годовых, учитывая все затраты.

У меня менее чем через месяц заканчивается депозит в самом крупном и надежном банке США, в долларах ессесено и под гарантиями FDIC (местный ФГВФЛ). 4% годовых. И это он снизился. Я долго держал под 5% годовых и потом он плавал 4.8, 4.7,4.5. Но еще есть стоки. Один из самых консервативных СП500 в прошлом году вырос на 18 % и еще принес около 2% годовых дивидендами. Есть стоки, которые выросли в разы (МИкрон), есть которые я поздно заметил, но за несколько месяцев все таки они выросли на примерно 80% Сандиск и 40+% Вестерн Диджитал.

Есть широкие индексные фонды, которые растут на порядка 30% в год.

Для того, чтобы это иметь, достаточно иметь комп и ССН. Легко купить, легко продать и никакого гемора. Не течет крыша, нет проблем с арендаторами, есть формы аккаунтов, открывая которые можно получить несколько куе налоговых возвратов. А есть аккаунты, кэпитэл гейн по которым не облагается налогами.

Владение арендной недвигой - это анахронизм в американском инвестиционном пространстве.

Есть формы ведения арендного бизнеса с очень высокой ...."прибылью".

Это уже крупный бизнес.

Почему слово "прибыль" в кавычках?

Потому что это не совсем прибыль.

Это получение кэщфлоу с бесконечным оттягиванием выплаты налогов, перефинансированием и дальше передачей этой модели по наследству.

Но это бизнес. Это не пассивный доход. И в общем-то это устаревшая модель.

На моих глазах из бизнеса вышла очень крупная и старая компания.

Кингз энд Квинс. У них были десятки доходных билдингов в 2-х боро НЙ.

В Бруклине (Кингз каунти) и Квинсе.

Почти все они были проданы другой компании, с офисом в небоскребе в центре Манхеттена. Я там был.

В СШа деньги могут делать деньги без какого-либо физического процесса.

И это доступно как крупным компаниям так и простым обывателям.

Кстати, вопрос, я там выше выкладывал квартиру за 199 куе.

Если нормальній район, нет автобана под окнами, нормальніе соседи я б брал.

Мне квартира понравилась.

Что с квартплатой непонятно.



Чтобы потомки с металлодетекторами искали? Чтобы потомки с металлодетекторами искали?



Как способ сбережения.

Как способ сбережения.

От тільки в дамках не будете. Будете у збіднілій країні з шаленою кризою, ось і все. Робити на це ставку - це яскраво характеризує людину

