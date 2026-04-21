Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:03

  LEXX написав:
  Прохожий написав:
  akurt написав:Пан Роман Сидюк (Roman Sydіuk) - колишній мешканець Одеси.
Переїхав з Одеси на прожиття в один із штатів США, який скоро стане столицею українців за кордоном - в США.
Це штат Південна Кароліна.
За природою дуже нагадує нашу Житомирщину: ліси, озера, річки.
Ось шо він написав після того, як прочитав дописи на Фінансовому форумі України.
Текст наведено мовою оригіналу без редагування та вставок. Все як є.

Покупать или не покупать дом в статусе TPS / U4U?
Вокруг этой темы много страха, разговоров и даже хейта.
Часто слышу:
«Им пора домой»
Но давайте уберём эмоции и посмотрим по фактам и цифрам.
Сколько уходит на рент?

Южная Каролина сейчас:
— Дом: $1800–2100/мес
— Дуплекс: ~$1600/мес
Берём базу:
👉 $1800 × 12 = $21,600 в год
👉 За 4 года = $86,400 (и это средний минимум)
Эти деньги просто исчезают. Без возврата.

Мой реальный пример:
Я в США не жил в ренте ни дня.
👉 5 лет назад купил дом за в общей сложности за $180K с чужой ипотекой 150к
👉 Сейчас продаю примерно за $290K
Ипотека:
— была ~150K
— сейчас ~130K
Что получилось по факту:
✔ Рост цены: +110K
✔ Долг уменьшился: –20K
✔ Капитал: около $130,000
Это не теория. Это реальность.

🔥 Главное
За те же 4–5 лет:
❌ Кто-то отдал $80–100K в аренду
✅ Кто-то создал $100K+ капитала
Разница — огромная.

Но да, есть риски
— статус временный
— политика может измениться
— нет гарантий на 10 лет
Но давай честно:
👉 ты уже здесь 2–4 года
👉 ты уже платишь деньги
💥 Суть не в том, останешься ты или нет

Суть в том:
👉 ты просто платишь или строишь актив
Покупка дома в статусе TPS / U4U —
это не про “навсегда”

Это про:
✔ контроль над деньгами
✔ стратегию
✔ возможность не выйти с нулём

Самая дорогая ошибка —
прожить здесь несколько лет и просто всё отдать за аренду.

(Кінець оригінального тексту)

ПРОДАВАТЬ можно хоть за 999к
вот когда продаст тогда математика и сложится :shock:

и "вишенка на торт")))
оказывается в Омерике работает "правило 100 аренд", бинго! :mrgreen:

где массовые кейсы "арендаторы оплатили полную стоимость дома за ВОСЕМЬ лет"?

где Коля из НЮ????????


Самая большая ошибка всех писятелей про США - брать за исходную точку 2019-2020 гг. и ранее. Всё. Мир изменился и прошлое уже не вернется :cry:

А о тех, кто свалил в 2022-м, два года пахал в серую, накопил 50 тыс на первый взнос - прочитать не получается (кроме одного сомнительного кейса)...


Мир действительно изменился.
Нет фетиша у более молодого поколения покупать недвигу.
Старики постепенно уходят и уносят с собой свое мировоззрение.
К тому-же если еще лет 15 назад иметь брокерский счет и делать на нем операции можено было только через лицензированного брокера, то сейчас это может делать (и делает) любая домохозяйка со своего смартфона, покупая продавая акции за секуды.
Накопить 50 куе в США новоприбывшему эмигранту (ньюкамеру) несложно.
Для этого надо иметь 2 вещи.
1. Достаточный доход.
2. Быть дисциплинорованным с расходами.
Если в п2 вести себя как некоторые тут пропагандируют, то этого можно никогда не достичь.
Есть и более продвинутые сценарии.
1. Достаточный доход.
2. Умеренные расходы.
3. разница между доходом и расходами инвестируется.
4. Сочетание доходов от работы и инвестиций акселерирует рост капитала.
rjkz
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:05

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
  Faceless написав:... на орендованій хаті - знахідка для крадіїв і шахраїв


В США не имеет значения - в своей или арендной.
Физические драгметаллы имеет смысл хранить только в банковской ячейке.
Вопрос или будет к ней доступ.


закопать в частном доме в подвале ?


Чтобы потомки с металлодетекторами искали?
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:12

  Hotab написав:
  rjkz написав:[
Но не все меряется квартирами.
Надо отходить от этих догм.


Які інструменти інвестування европейському понаєху без права подачі голосу (максимум ВНЖ) можна розглянути , якщо не нерухомість?
Залазити в крипту? Щось мені здається там стільки рифів..
Я трохи погрався з Бінанс , вивід 10-15к USDT мій Аліор (Польща) ще стерпів. Але збудився на значно скромніший переказ від приятеля з Португалії . І перевіряти далі мені якось не хочеться. Надто важливий для мене європейський евровий рахунок..


Я не знаю раскладов в Европе.
На американском стокмаркете можно открыть по ССН и, насколько я слышал, там есть другая форма документа вместо ССН для нерезидентов, но вы обязаны будете отчитываться в американской налоговой.
Я не очень углублялся в этот вопрос, так как попростому провел процесс открытия онлайн аккаунта имея ССН. Заняло это у меня минут 15 ввода инфы. Там есть еше куча инфы соглашений, я что-то читал урывками, но особого смысла вникать нет - она типовая. Не согласишься - аккаунт не откроют, согласишься - открывабт. Если есть желание почитать - можно скопировать и почитать на досуге.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:15

  Frant написав:
  rjkz написав:Почему дендрофекальные дома в США стоят намного дороже, чем кирпичные добротные дома в Украине?
Потому что в США есть возможность зарабатывать.
А тут ситуация при которой этого не будет на протяжении многих лет.И это потянет за собой цепочку изменений, которая превратит жизнь в США в не такое уж и приятное занятие.
И тогда у многих возникнет желание жить в какой-то другой локации.

Миколай, повертайтесь в Україну! Роботу вам знайдемо, з відстрочкою. Сантехніком, електриком чи газовщиком. Взнаєте, що таке в мороз -20 градусів без електроенергії працювати на вулиці або в неопалюваному цеху, капіталити бронетехніку. Ви артилерист за воєнною спеціальністю? Підшукаємо вам хорошу артбригаду.

Миколай! Хтось же повинен воювати за ваші 4 квартири в Києві! Чи вони вам не потрібні, і ви не проти конфіскації майна бігунців-ухилянтів?


Рассматривалась умозрительная ситуация.
Насчет возвращения.
1. Я - НЕ артиллерист.
2. У меня ПОКА есть работа в США.
3. Меня больше интересует моя семья нежели квартиры в Киеве.
4. Что делает проффесор-сталинец на этой ветке?
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:18

  Frant написав:rjkz Миколай, хто повинен воювати за ваших 4 (чотири) квартири в Києві? Чи вони вам вже не потрібні, і ви не протим конфіскації майна ухилянтів? Тому що цей момент настане, і скоро. "Кляті сталіністи" (за яких ви проголосували) змушені будуть провести ревізію майна тих, хто кинув свою нерухомість і втік за кордон, подалі від війни :|


Скупая мужская слеза скатилась по моей небритой щеке.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Накопить 50 куе в США новоприбывшему эмигранту (ньюкамеру) несложно.
Для этого надо иметь 2 вещи.
1. Достаточный доход.
2. Быть дисциплинорованным с расходами.

Так это воркает не ток для США. Эт воркает везде. Бед только тоже две на эти 2 простые вещи - не все готовы к дисциплине и ж*** ворочать на нормальный доход.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:35

У акурта странные "знакомства" с блогерами из ЮТуба.
Или он думает, что никто другой не смотрит ютуб?
Это риелтор из Каролины.
Он может что угодно говорить о недвиге, я могу привести пример другого риелтора из Флориды, который говорит абсолютно противоположное.
Слушать можно всех, только надо и свою голову иметь на плечах и уметь ей пользоваться. А с этим, судя по всему не у всех складывается.
Роман купил по сабжект ту себе недвигу еще будучи в Украине.
Не вопрос - его выбор.
Я сам еще с 2016 года смотрел блогера который только и делал бизнес на сабжект ту. Он покупал дома у тех, кто оказался в безвыходном положении и кроме как переуступить свой мортгидж, который останется до конца на ЕГО ССН!!!!! не имел другого выхода.Только я помимо большого объема полезной инфы еще и вынес уроки как не стать "клиентом" такого человека.
Что касается выплаченных за 8 лет арендой объектов?
Такое наверняка есть.
Например, один скупает в обоих Кэролайнах мобильные дома по 20-40 куе, которые сдаются по 1000-1200 в месяц.
Есть варианты покупок на аукционах в зажопьях, где куча гемора за относительно небольшие деньги. Оно имеет интересные %% но не очень интересные цифры.
Что касается таких локаций как НЙ, ближнее к НЙ НДж, то ту очень высокая конкуренция за интересные объекты и фактически трудно выцепить что-то финансово интересное. Особенно под аренду. Я отслеживал один дом, он продавался за 425 куе. Никто не брал, дом требовал еще около 150 куе вложений, а за эти деньги можно было уже брать дом без проблем. Рынок тогда стоял, это был ковид. Но потом рынок попер и буквально перед этим хозяйка дома умерла. Дом так и не выщел опять на маркет. Сразу как только наследники вступили в права, дом был продан за кэш местным перекупам-флипперам за 375 куе.
Дом был снесен и построен новый, который был продан за 1,2 млн.
Еще один дом в том городке внезапно появился за ...саупадения...тоже 375 куе, но за 2 дня было около 200 просмотров и было получено 56 офферов. Был продан за 550 куе кэшем. Я уже не интересовался что было дальше, но скорей всего тоже под снос.
Тут вот так зарабатывают. Не на аренде. Время - деньги.
Теперь давайте подумаем что такое 100 аренд?
100 аренд - это, учитывая простои на ремонт и пересдачи примерно 9 лет.
Примерно 11% годовых.
Это очень круто на недвиге, но американская дендрофекальная недвига требует много денег на поддержание технического состояния (мейнтаненс) и налоги (до 2% в год от стоимости объекта)
Принято считать, что доходность в среднем по стране -4-5% годовых, учитывая все затраты.
У меня менее чем через месяц заканчивается депозит в самом крупном и надежном банке США, в долларах ессесено и под гарантиями FDIC (местный ФГВФЛ). 4% годовых. И это он снизился. Я долго держал под 5% годовых и потом он плавал 4.8, 4.7,4.5. Но еще есть стоки. Один из самых консервативных СП500 в прошлом году вырос на 18 % и еще принес около 2% годовых дивидендами. Есть стоки, которые выросли в разы (МИкрон), есть которые я поздно заметил, но за несколько месяцев все таки они выросли на примерно 80% Сандиск и 40+% Вестерн Диджитал.
Есть широкие индексные фонды, которые растут на порядка 30% в год.
Для того, чтобы это иметь, достаточно иметь комп и ССН. Легко купить, легко продать и никакого гемора. Не течет крыша, нет проблем с арендаторами, есть формы аккаунтов, открывая которые можно получить несколько куе налоговых возвратов. А есть аккаунты, кэпитэл гейн по которым не облагается налогами.
Владение арендной недвигой - это анахронизм в американском инвестиционном пространстве.
Есть формы ведения арендного бизнеса с очень высокой ...."прибылью".
Это уже крупный бизнес.
Почему слово "прибыль" в кавычках?
Потому что это не совсем прибыль.
Это получение кэщфлоу с бесконечным оттягиванием выплаты налогов, перефинансированием и дальше передачей этой модели по наследству.
Но это бизнес. Это не пассивный доход. И в общем-то это устаревшая модель.
На моих глазах из бизнеса вышла очень крупная и старая компания.
Кингз энд Квинс. У них были десятки доходных билдингов в 2-х боро НЙ.
В Бруклине (Кингз каунти) и Квинсе.
Почти все они были проданы другой компании, с офисом в небоскребе в центре Манхеттена. Я там был.
В СШа деньги могут делать деньги без какого-либо физического процесса.
И это доступно как крупным компаниям так и простым обывателям.
Кстати, вопрос, я там выше выкладывал квартиру за 199 куе.
Шо думаете?


Если нормальній район, нет автобана под окнами, нормальніе соседи я б брал.
Мне квартира понравилась.
Что с квартплатой непонятно.

Для старта очень неплохо.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:39

  rjkz написав:
Чтобы потомки с металлодетекторами искали?


Как способ сбережения.
Когда прийдет час х вікопать и оказаться в дамках.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 09:23

Хомякоид написав:
  rjkz написав:
Чтобы потомки с металлодетекторами искали?


Как способ сбережения.
Когда прийдет час х вікопать и оказаться в дамках.
От тільки в дамках не будете. Будете у збіднілій країні з шаленою кризою, ось і все. Робити на це ставку - це яскраво характеризує людину
