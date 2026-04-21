Гадаю всім дуже сподобався диспут навколо оприлюдненого мною допису нашого українця пана Романа. Колишнього одесита.



Я деякі цікаві цитати диспуту - від різних людей - навіть виписав.

Багато чого сподобалося - навіть звинувачення на адресу того пана Романа в «прелюбодіяніі», тобто в такій сфери буття, як рієлтор.

Дійсно збоченець: купив собі хату 5 років тому, прожив 4 роки - зробив в ній свою четверту дитину - побудував за рік собі нову СВОЮ та за свої гроші - та продає!

Нелюд! Збоченець! У вогонь його!



Тобто новинкою березня була знаменита тепер фраза:

«Он - идиот!» (рос., це про людину, яка за свої гроші купила для себе власний будинок/квартиру).

А новинкою квітня буде фраза типу:

«Всі рієлтори - гімно, які не заслуговують на право жити!» (цитата не буквальна, а смислова).

Хтось колись писав, що 80% читачів та дописувачів цього форуму є рієлторами.

Я вас, панове, поздоровляю!



Ну а наш форум читають. І діють зовсім НЕ так, як рекомендує нью-йорскский увʼязнений:

https://epravda.com.ua/svit/rinat-ahmet ... da-820652/

Повідомлень: 12016 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4276 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2026 13:15

Чтобы потомки с металлодетекторами искали? Чтобы потомки с металлодетекторами искали?



Как способ сбережения.

Когда прийдет час х вікопать и оказаться в дамках. Как способ сбережения.Когда прийдет час х вікопать и оказаться в дамках. От тільки в дамках не будете. Будете у збіднілій країні з шаленою кризою, ось і все. Робити на це ставку - це яскраво характеризує людину От тільки в дамках не будете. Будете у збіднілій країні з шаленою кризою, ось і все. Робити на це ставку - це яскраво характеризує людину



Криза проходить.

А коли маєте в загашниках щось ліквідне під час кризи, можна прикупитись.



На крайняк закупити продуктів в разі якогось навіть людоїдського режиму.

До речі сімя моїє бабусі так і вижила в 1933.

За золото купували борошно. Золото було дореволюційне. Пятеро дітей вижило.



Або купити виїзну візу як робили євреї в свій час в одній відомій країні. Хомякоид Повідомлень: 2881 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3230 раз. Подякували: 500 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2026 13:57

https://youtu.be/As6pUADtW1s?si=b561CDXNCT2cs9xv Чому дружина філіпінка не дуже хороша ідея. Bolt Повідомлень: 3895 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 304 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2026 14:17 BIGor написав: M-Audio написав: Насправді наявніть кримінального провадження або судимості від України може серйозно зіпсувати плани в іншій країні, навіть якщо виконати покарання не вдасться. Насправді наявніть кримінального провадження або судимості від України може серйозно зіпсувати плани в іншій країні, навіть якщо виконати покарання не вдасться.

Почекайте, кримінал це вже явна злочинність/вбивство/оборот наркотиками. Це явно не звичайний пересічний емігрант. Почекайте, кримінал це вже явна злочинність/вбивство/оборот наркотиками. Це явно не звичайний пересічний емігрант. Так там вище з цього ж починалось -- кримінальна відповідальність за виїзд/неповернення. А в тій країні кажуть -- для візи/ВНЖ/ПМЖ надайте довідку про відсутність судимості з країни вашого громадянства. А тут упс, виявляється, що заведено справу і довідку не дають. І треба або якось владнати ту справу, або щось робити в напряму того сірого паспорту. І те, і інше - довго і дорого. А тимчасовий захист закінчується....



Та є, взагалі-то, навіть більш актуальний приклад. Більш актуальний тому, що люди стикаються вже зараз, за чинного законодавства, а не уявного запропонованого.

Хто вже довго живе за кордоном на постійному місці проживання, але громадянство мають українське, потребують українського паспорту для цього. А щоб отримати новий паспорт, потрібен військово-обліковий документ. Паперового, звісно, ні в кого немає, а для електронного потрібна авторізація, BankID, український номер телефону тощо. В деяких нічого цього немає. Що робити незрозуміло.

Спілкуюся з одним луганчанином, що виїхав між 2014 та 2022 роками, не пам'ятаю точніше. Паспорт в нього є, і він навіть Резерв+ поставив. І згідно цього резерв+ він у розшуку, бо щось там не повідомив чи не надав. Також каже, що ставив там місце проживання за кордоном, але, як видно, не допомогло. Дадуть йому новий паспорт, коли знадобиться? Може й так, але впевненості немає. Збирається писати листа і запитувати, яким чином його інформували про розшук чи адмінсправу. M-Audio Повідомлень: 3657 З нами з: 23.03.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 547 раз. Профіль 1 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2026 14:28

Наскільки я знаю зараз для оформлення документів за кордоном не потрібен резерв. Хомякоид Повідомлень: 2881 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3230 раз. Подякували: 500 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 кві, 2026 14:44

Позивач повідомив, що ще до повномасштабного вторгнення РФ виїхав на постійне місце проживання за кордон (Польща)...

Суд наголосив, що чинне законодавство зобов’язало позивача з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці для уточнення своїх персональних даних. Чоловік, який виїхав до Польщі й не з’явився за повісткою, програв суд щодо зняття з розшуку – що стало причиноюПозивач повідомив, що ще до повномасштабного вторгнення РФ виїхав на постійне місце проживання за кордон (Польща)...Суд наголосив, що чинне законодавство зобов’язало позивача з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк та місце, зазначені в повістці для уточнення своїх персональних даних.

Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». https://news.finance.ua/ua/rezerv-stav- ... a-kordonom Ой+

Ой+ Повідомлень: 7336 З нами з: 19.04.12 Подякував: 111 раз. Подякували: 1168 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата

