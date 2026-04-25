Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:47
Vadim_ написав: rjkz написав:
Нет, вы не поняли.
В США не так.
В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.
А если аренда - то что забирать?
Мортгидж - это ипотека, залог.
Залоговое забрать - как 2 пальца.
Выгнать из аренды - проблемно и дорого.
Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.
А переезжать в республиканские штаты только лишь для того, чтобы иметь чуть больше прав в качестве лендлорда - того не стоит.
Может быть ,
но , если не будет хватать зарплаты на аренду, где жить? а если не будет хватать на платежи по кредиту? а если купить за свои то их надо суметь заработать и где то до того времени жить , замкнутый круг.
Вы не поверите, но в каждом штате есть большое кол-во социального жилья.
От условно бесплатного (надо немного работать и немного оплачивать) до абсолютно бесплатного...
Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:17
Саме так. Є і інші варіанти.
Мій колишній шеф після переїзду в США отримав не соціальне житло, а отримав пожиттєво гроші на оренду житла. Штат Коннектікут десь в 160 миль від Нью Йорка. Мабуть така Програма для переселенців з України діяла: гроші на оренду, вони перераховуються на рахунок орендодавця:
- держава під назвою США сплачує щомісяця на рахунок орендодавця 1000$;
- все інше доплачує наша людина із власної кишені (на практиці доплата 200$ на місяць).
Строго кажучі, це житло не соціальне, а звичайне.
За 25 років його життя в США один раз його дуже обережно попросили змінити житло на таке саме, але меншої площі.
Щоби не дуже по-панські було. Змінив, чого ж там «випендрюватися».
Тим більше, що першу квартиру вони взяли з урахуванням сина та його жінки.
Але син виявився розумним: 25 років тому взяв в іпотеку кондомінімум (квартира в ЖК) та вже давно його виплатив.
Додано: Суб 25 кві, 2026 03:38
Хомякоид написав: rjkz написав: Faceless написав:
До чого тут послуги ЖЕКу до мортгіджа?
За 30 років при ставці 9% переплата разів в 6 не є чимось дивним, є емпіричне правило 70, для 9% кожні 8 років буде подвоєння
Все правильно, в данном случае в сумме мортгиджа "сидят" все расходы связанные с владением. Включая лустричество, воду, отопление и пр.
2000 дол. комунальніе только.
Мда, воистину большое яблоко город контрастов.
И плюс налоги и страховка.
Налоги - самая большая статья расходов.
Страховки тоже сильно подорожали.
Ну и еще раз - в таких билдингах как правило довольно большой штат.
Этому билдингу повезло - много квартир.
Если на билдинг с небольшим количеством квартир натянуть качественное обслуживание, то на одну квартиру будет космос.
Я знаю один менеджмент (типа УК), у них в основном недешевые дома в Манхеттене.
Пардон, там есть мейнтаненсы в 10+к в месяц.
Я знаю дормена, который работает в довольно старом билдинге, но в Манхеттене.
Дормен, это типа швейцара.
Открыть-закрыть дверь, помочь поднести, немного фукций секьюрити.
Работает 2-е суток подряд в неделю.
И бонус чек к Рождеству 12К.
Город контрастов.
Додано: Суб 25 кві, 2026 03:52
slonomag написав:
В Европе наверное вообще таких цен нет на комуналку. Максимум что я видел это у брата 800евро в месяц в Швеции, тоже в шоке был.
Даже если все включено, пусть 100 ээ + 30 вода + 60 обслуживание дома/урбы + 50 охрана + 30 всякие бассейны/спорт площадки = меньше 300евро в месяц. Ну конечно электрик/сантехник 24/7 в доме не сидят, обычно они на 2-3 урбы, тоесть в случае чего надо пару часов подождать. Но как по мне лучше 300евро и пара часов ожидания, чем 2к в месяц.
Даже с учетом разницы в зп, зп в США врядли в 7 раз выше чтобы все было настолько дороже.
Ну, несчет зарплат, смотрите.
Дочь моего друга таки закончила "медучилище" в Германии (как-бы Вишня не ставила это под сомнение). И работает уже госпитальной медсестрой в одном из госпиталей я так понял Берлина.
2500 евро в месяц.
Еще в 2020 году в госпитале Маймонидис НЙ-ка стартовая зп медсестры после коледжа была 96К в год. то есть 96/12= 8К в месяц. То есть, примерно 7кевро в месяц. Но это было 6 лет назад. А сейчас спросил у ИИ.
И вот что он выдал
По состоянию на апрель 2026 года стартовая зарплата для зарегистрированной медсестры (Registered Nurse, RN) без опыта работы (new grad) в Maimonides Medical Center в Бруклине составляет приблизительно $100 000 — $120 000+ в год
Да, не в 7 раз. в 3,4 раза, если брать 120 к.
