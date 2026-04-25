rjkz написав:Нет, вы не поняли. В США не так. В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать. А если аренда - то что забирать? Мортгидж - это ипотека, залог. Залоговое забрать - как 2 пальца. Выгнать из аренды - проблемно и дорого. Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо. А переезжать в республиканские штаты только лишь для того, чтобы иметь чуть больше прав в качестве лендлорда - того не стоит.
Может быть , но , если не будет хватать зарплаты на аренду, где жить? а если не будет хватать на платежи по кредиту? а если купить за свои то их надо суметь заработать и где то до того времени жить , замкнутый круг.
Вы не поверите, но в каждом штате есть большое кол-во социального жилья. От условно бесплатного (надо немного работать и немного оплачивать) до абсолютно бесплатного...
Саме так. Є і інші варіанти. Мій колишній шеф після переїзду в США отримав не соціальне житло, а отримав пожиттєво гроші на оренду житла. Штат Коннектікут десь в 160 миль від Нью Йорка. Мабуть така Програма для переселенців з України діяла: гроші на оренду, вони перераховуються на рахунок орендодавця: - держава під назвою США сплачує щомісяця на рахунок орендодавця 1000$; - все інше доплачує наша людина із власної кишені (на практиці доплата 200$ на місяць). Строго кажучі, це житло не соціальне, а звичайне. За 25 років його життя в США один раз його дуже обережно попросили змінити житло на таке саме, але меншої площі. Щоби не дуже по-панські було. Змінив, чого ж там «випендрюватися». Тим більше, що першу квартиру вони взяли з урахуванням сина та його жінки. Але син виявився розумним: 25 років тому взяв в іпотеку кондомінімум (квартира в ЖК) та вже давно його виплатив.
Faceless написав:До чого тут послуги ЖЕКу до мортгіджа? За 30 років при ставці 9% переплата разів в 6 не є чимось дивним, є емпіричне правило 70, для 9% кожні 8 років буде подвоєння
Все правильно, в данном случае в сумме мортгиджа "сидят" все расходы связанные с владением. Включая лустричество, воду, отопление и пр.
2000 дол. комунальніе только. Мда, воистину большое яблоко город контрастов.
И плюс налоги и страховка. Налоги - самая большая статья расходов. Страховки тоже сильно подорожали. Ну и еще раз - в таких билдингах как правило довольно большой штат. Этому билдингу повезло - много квартир. Если на билдинг с небольшим количеством квартир натянуть качественное обслуживание, то на одну квартиру будет космос. Я знаю один менеджмент (типа УК), у них в основном недешевые дома в Манхеттене. Пардон, там есть мейнтаненсы в 10+к в месяц. Я знаю дормена, который работает в довольно старом билдинге, но в Манхеттене. Дормен, это типа швейцара. Открыть-закрыть дверь, помочь поднести, немного фукций секьюрити. Работает 2-е суток подряд в неделю. И бонус чек к Рождеству 12К. Город контрастов.
slonomag написав:В Европе наверное вообще таких цен нет на комуналку. Максимум что я видел это у брата 800евро в месяц в Швеции, тоже в шоке был.
Даже если все включено, пусть 100 ээ + 30 вода + 60 обслуживание дома/урбы + 50 охрана + 30 всякие бассейны/спорт площадки = меньше 300евро в месяц. Ну конечно электрик/сантехник 24/7 в доме не сидят, обычно они на 2-3 урбы, тоесть в случае чего надо пару часов подождать. Но как по мне лучше 300евро и пара часов ожидания, чем 2к в месяц.
Даже с учетом разницы в зп, зп в США врядли в 7 раз выше чтобы все было настолько дороже.
Ну, несчет зарплат, смотрите. Дочь моего друга таки закончила "медучилище" в Германии (как-бы Вишня не ставила это под сомнение). И работает уже госпитальной медсестрой в одном из госпиталей я так понял Берлина. 2500 евро в месяц. Еще в 2020 году в госпитале Маймонидис НЙ-ка стартовая зп медсестры после коледжа была 96К в год. то есть 96/12= 8К в месяц. То есть, примерно 7кевро в месяц. Но это было 6 лет назад. А сейчас спросил у ИИ. И вот что он выдал
По состоянию на апрель 2026 года стартовая зарплата для зарегистрированной медсестры (Registered Nurse, RN) без опыта работы (new grad) в Maimonides Medical Center в Бруклине составляет приблизительно $100 000 — $120 000+ в год
ОК! Пусть будет Эйч-О-Эй, так понятнее? 1966 долл. в мес. Проц. ставка 6,17 ! И чтобы больше не ссориться, переходим по ссылке, смотрим и охреневаем
Principal & Interest $972 Property Taxes $280 Home Insurance $75 HOA $1,966 Mortgage ins. & other $0
Да, так стало понятнее по цифрам, но ещё более непонятно по сути. Нафиг тот мортгидж, просто достать из кармана 200к и купить эту квартиру, после чего ежемесячный платёж снизиться с 3295 до 2323 долларов в месяц. Это не жильё в собственности, это даже хуже аренды. Из аренды-то хоть съехать можно, и не платить больше, а с этим что сделаешь? Причём в случае роста цены мортгидж хоть останется более-менее неизменным, а эти 2к "коммуналки" незаметно (на самом деле заметно) сначала станут 2100, потом 2300, потом 2500. Но, как я понимаю, дураков особо нет, оттого оно и висит там на продажу уже несколько месяцев минимум. Интересно, а тот, кто продаёт, он всё это время так и отстёгивает по 2к ежемесячно, при этом жильём не пользуясь? Или это исключительно привелегия будущего покупателя?
Бинго! Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет. В США невыгодно владеть своей недвигой. В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс. А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда. В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает. Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду. Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ. Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях. Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости. И владение домом становится все дороже и дороже. Теперь для сравнения. Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше. Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент. Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц. Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит. Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду. Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ". И синдром гнездования уходит в прошлое. Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий. В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ. И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда. Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.
Есть стоимость покупки и есть стоимость владения. Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть. ТО же самое касается машин. В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год. Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд. Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе. Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.
Хто довго шукав - той таке й знайшов. Що і треба було довЕсти.
Поки rjkz шукає черговий «дендрофекальний» будинок - один як ми всі бачимо вже знайшов - зверніть увагу: тій «прєлєсті» більше 50 років, так ось, чергова наша українська родина, яка перебуває в США за Програмою U4U, купила для себе будинок. Це родина Бондаренків. Харківʼяни. Будинок купили в іпотеку після того, як прожили в США 2 роки - тобто дії осмислені та прораховані. Більше того: перші 2 роки в США жили в будинку, який дав прихисток нашим українцям, і коштував той будинок більше за 1 000 000$. Не послухали вони rjkz. Не послухали… Рекомендую для ознайомлення. Чисто для повноти картини: https://youtu.be/XGSzUrC-56U?is=p3mu472Ma_35j7Hu
Будинок біля дороги. Навіть по відео чутно значний шум. Що цей будинок, що Коліна квартира з 2000 дол. комуналі мені не подобається. Я б не брав.
Так и мне не нравится, я и не покупаю. Я предпочитаю жить в аренде в тихом месте одного из самых безопасных локаций НЙ с хорошими школами и платить за это примерно столько сколько хотят за одну "комуналь" в Форт Ли. А те ю4юшники ...ну не все кто имеет канал на ютубе имеют мозги. Акурт такими восхищается, как турЫст не понимающих реалии. А реалии таковы, что Ю4Ю - ВРЕМЕННАЯ гуманитарная программа, которую продлевают все с бОльшим скрипом и уже не всем. И многие ю4юшники столкнулись с большими задержками (до года) в продлении разрешения на работу. В то время когда у них истек срок действия старого и не получили новое - они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА РАБОТАТЬ. МНогие не вытягивают и уезжают, теряя право даже въехивания в США. Взять в таких условиях неопределенности и тупиковости практически ю4ю мортгидж - верх глупости. И только такие акурты радосно прыгают на одной ноге, высунув язык и хлопая в потные ладошки.
\\
В случае если ты в аренде, то ты не связан по рукам и ногам. Можно переехать куда угодно. И это в том случае, если нечем платтить и ты решаешь сам съехать. Многие в ситуации безденежья тупо перестают платить и их хрен могут быстро выселить. В случае владения, за долги очень быстро забирают недвигу. Все. Имея, условно, 300 куе на 1 бдрм в южном Бруклине, можно жить в аренде (примерно 2 куе в месяц) только на приросте этой суммы на стокмаркете. Или иметь 12 куе в год с депозита, что приводит к тому, что надо докинуть на аренду еще 800 долларов с зарплаты, чтобы не трогать тело депо. А еще бывает такое, я это уже расскахывал. Купил муж знакомой фармацевта квартиру за кэш, то есть без мортгиджа. 900 куе, не старый фонд. Кондо. До этого они снимали очень долго 1 бдрм в Бенсонхерсте - район Бруклина. 1200 в месяц, давно снимали и по закону им не могли сильно поднимать аренду. Ну, купили и переехали. Через 3 месяца правление кондоминимума ввела ассесмент. 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Знакомая в шоке - мы-ж только купили! Дом почти новый. Да. Такова селяви. А в арендк они платили только 1200 аренды, ээ и газ. Все вместе у них было около 1300.
Да, есть, но в НЙ его получить очень непросто. И это не всегда ущербное жилье. Я выше писал, что руководство города грузит застройщиков передавать часть квартир под аффордбл хаузинг. И даже лухури сегмент отстегивает часть квартир. Так в Авалон Бруклин Бэй есть такие квартиры. Кто-то покупает за порядка миллион, а кто-то живет нашару почти. Можно по лотерее получить право аренды в каком-нибудь конкретном билдинге. Мы тоже когда-то пробовали. Но там надо соответствовать многим условиям, в том числе по нижнему и верхнему порогу дохода и ...аренда там практически на рыночном уровне. Шарой никак не назовешь. Ну, условно, квартира за 2700 по лотерее сдастся за 2500. При этом в таком доме могут быть и маргиналы и очень почтенная публика вперемешку. Есть еще секшн 8, ее только пару лет как вернули в НЙ, но это для совсем бедных и там очередь на годы вперед мгновенно выстроилась. По ней семья обязана платить треть от своих доходов. То есть, если доходы совсем печальные, то смысл етсь, а если нормальные - то нет.