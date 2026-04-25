Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 20:47

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:Нет, вы не поняли.
В США не так.
В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.
А если аренда - то что забирать?
Мортгидж - это ипотека, залог.
Залоговое забрать - как 2 пальца.
Выгнать из аренды - проблемно и дорого.
Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.
А переезжать в республиканские штаты только лишь для того, чтобы иметь чуть больше прав в качестве лендлорда - того не стоит.

Может быть ,
но , если не будет хватать зарплаты на аренду, где жить? а если не будет хватать на платежи по кредиту? а если купить за свои то их надо суметь заработать и где то до того времени жить , замкнутый круг.


Вы не поверите, но в каждом штате есть большое кол-во социального жилья.
От условно бесплатного (надо немного работать и немного оплачивать) до абсолютно бесплатного...
LEXX
Повідомлень: 329
З нами з: 11.03.14
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2026 21:17

Саме так. Є і інші варіанти.
Мій колишній шеф після переїзду в США отримав не соціальне житло, а отримав пожиттєво гроші на оренду житла. Штат Коннектікут десь в 160 миль від Нью Йорка. Мабуть така Програма для переселенців з України діяла: гроші на оренду, вони перераховуються на рахунок орендодавця:
- держава під назвою США сплачує щомісяця на рахунок орендодавця 1000$;
- все інше доплачує наша людина із власної кишені (на практиці доплата 200$ на місяць).
Строго кажучі, це житло не соціальне, а звичайне.
За 25 років його життя в США один раз його дуже обережно попросили змінити житло на таке саме, але меншої площі.
Щоби не дуже по-панські було. Змінив, чого ж там «випендрюватися».
Тим більше, що першу квартиру вони взяли з урахуванням сина та його жінки.
Але син виявився розумним: 25 років тому взяв в іпотеку кондомінімум (квартира в ЖК) та вже давно його виплатив.
akurt
Повідомлень: 12020
З нами з: 12.02.09
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 03:38

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:
  Faceless написав:До чого тут послуги ЖЕКу до мортгіджа?
За 30 років при ставці 9% переплата разів в 6 не є чимось дивним, є емпіричне правило 70, для 9% кожні 8 років буде подвоєння


Все правильно, в данном случае в сумме мортгиджа "сидят" все расходы связанные с владением. Включая лустричество, воду, отопление и пр.


2000 дол. комунальніе только.
Мда, воистину большое яблоко город контрастов. :shock:



И плюс налоги и страховка.
Налоги - самая большая статья расходов.
Страховки тоже сильно подорожали.
Ну и еще раз - в таких билдингах как правило довольно большой штат.
Этому билдингу повезло - много квартир.
Если на билдинг с небольшим количеством квартир натянуть качественное обслуживание, то на одну квартиру будет космос.
Я знаю один менеджмент (типа УК), у них в основном недешевые дома в Манхеттене.
Пардон, там есть мейнтаненсы в 10+к в месяц.
Я знаю дормена, который работает в довольно старом билдинге, но в Манхеттене.
Дормен, это типа швейцара.
Открыть-закрыть дверь, помочь поднести, немного фукций секьюрити.
Работает 2-е суток подряд в неделю.
И бонус чек к Рождеству 12К.
Город контрастов.
rjkz
Повідомлень: 18426
З нами з: 31.01.12
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 03:52

  slonomag написав:В Европе наверное вообще таких цен нет на комуналку. Максимум что я видел это у брата 800евро в месяц в Швеции, тоже в шоке был.

Даже если все включено, пусть 100 ээ + 30 вода + 60 обслуживание дома/урбы + 50 охрана + 30 всякие бассейны/спорт площадки = меньше 300евро в месяц. Ну конечно электрик/сантехник 24/7 в доме не сидят, обычно они на 2-3 урбы, тоесть в случае чего надо пару часов подождать. Но как по мне лучше 300евро и пара часов ожидания, чем 2к в месяц.

Даже с учетом разницы в зп, зп в США врядли в 7 раз выше чтобы все было настолько дороже.


Ну, несчет зарплат, смотрите.
Дочь моего друга таки закончила "медучилище" в Германии (как-бы Вишня не ставила это под сомнение). И работает уже госпитальной медсестрой в одном из госпиталей я так понял Берлина.
2500 евро в месяц.
Еще в 2020 году в госпитале Маймонидис НЙ-ка стартовая зп медсестры после коледжа была 96К в год. то есть 96/12= 8К в месяц. То есть, примерно 7кевро в месяц. Но это было 6 лет назад. А сейчас спросил у ИИ.
И вот что он выдал
По состоянию на апрель 2026 года стартовая зарплата для зарегистрированной медсестры (Registered Nurse, RN) без опыта работы (new grad) в Maimonides Medical Center в Бруклине составляет приблизительно $100 000 — $120 000+ в год

Да, не в 7 раз. в 3,4 раза, если брать 120 к.
rjkz
Повідомлень: 18426
З нами з: 31.01.12
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 05:39

  M-Audio написав:
  LEXX написав:
  Faceless написав:До чого тут послуги ЖЕКу до мортгіджа?
За 30 років при ставці 9% переплата разів в 6 не є чимось дивним, є емпіричне правило 70, для 9% кожні 8 років буде подвоєння


ОК!
Пусть будет Эйч-О-Эй, так понятнее? 1966 долл. в мес. :D
Проц. ставка 6,17 !
И чтобы больше не ссориться, переходим по ссылке, смотрим и охреневаем :shock:

Principal & Interest $972
Property Taxes $280
Home Insurance $75
HOA $1,966
Mortgage ins. & other $0

Да, так стало понятнее по цифрам, но ещё более непонятно по сути. Нафиг тот мортгидж, просто достать из кармана 200к и купить эту квартиру, после чего ежемесячный платёж снизиться с 3295 до 2323 долларов в месяц. Это не жильё в собственности, это даже хуже аренды. Из аренды-то хоть съехать можно, и не платить больше, а с этим что сделаешь?
Причём в случае роста цены мортгидж хоть останется более-менее неизменным, а эти 2к "коммуналки" незаметно (на самом деле заметно) сначала станут 2100, потом 2300, потом 2500.
Но, как я понимаю, дураков особо нет, оттого оно и висит там на продажу уже несколько месяцев минимум. Интересно, а тот, кто продаёт, он всё это время так и отстёгивает по 2к ежемесячно, при этом жильём не пользуясь? Или это исключительно привелегия будущего покупателя?


Бинго!
Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.
В США невыгодно владеть своей недвигой.
В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.
А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.
В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.
Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.
Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.
Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.
Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.
И владение домом становится все дороже и дороже.
Теперь для сравнения.
Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.
Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.
Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.
Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.
Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.
Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".
И синдром гнездования уходит в прошлое.
Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.
В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.
И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.
Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.

Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.
Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.
ТО же самое касается машин.
В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.
Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.
Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.
Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.
rjkz
Повідомлень: 18426
З нами з: 31.01.12
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 05:49

  Хомякоид написав:
  akurt написав:
  Хомякоид написав: 2000 дол. комунальніе только.
Мда, воистину большое яблоко город контрастов. :shock:

Хто довго шукав - той таке й знайшов.
Що і треба було довЕсти.

Поки rjkz шукає черговий «дендрофекальний» будинок - один як ми всі бачимо вже знайшов - зверніть увагу: тій «прєлєсті» більше 50 років, так ось, чергова наша українська родина, яка перебуває в США за Програмою U4U, купила для себе будинок.
Це родина Бондаренків. Харківʼяни. Будинок купили в іпотеку після того, як прожили в США 2 роки - тобто дії осмислені та прораховані. Більше того: перші 2 роки в США жили в будинку, який дав прихисток нашим українцям, і коштував той будинок більше за 1 000 000$.
Не послухали вони rjkz. Не послухали…
Рекомендую для ознайомлення. Чисто для повноти картини:
https://youtu.be/XGSzUrC-56U?is=p3mu472Ma_35j7Hu


Будинок біля дороги. Навіть по відео чутно значний шум.
Що цей будинок, що Коліна квартира з 2000 дол. комуналі мені не подобається.
Я б не брав.


Так и мне не нравится, я и не покупаю.
Я предпочитаю жить в аренде в тихом месте одного из самых безопасных локаций НЙ с хорошими школами и платить за это примерно столько сколько хотят за одну "комуналь" в Форт Ли.
А те ю4юшники ...ну не все кто имеет канал на ютубе имеют мозги.
Акурт такими восхищается, как турЫст не понимающих реалии.
А реалии таковы, что Ю4Ю - ВРЕМЕННАЯ гуманитарная программа, которую продлевают все с бОльшим скрипом и уже не всем.
И многие ю4юшники столкнулись с большими задержками (до года) в продлении разрешения на работу. В то время когда у них истек срок действия старого и не получили новое - они НЕ ИМЕЮТ ПРАВА РАБОТАТЬ. МНогие не вытягивают и уезжают, теряя право даже въехивания в США.
Взять в таких условиях неопределенности и тупиковости практически ю4ю мортгидж - верх глупости. И только такие акурты радосно прыгают на одной ноге, высунув язык и хлопая в потные ладошки.
rjkz
Повідомлень: 18426
З нами з: 31.01.12
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 06:02

  Vadim_ написав:
  rjkz написав:Нет, вы не поняли.
В США не так.
В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.
А если аренда - то что забирать?
Мортгидж - это ипотека, залог.
Залоговое забрать - как 2 пальца.
Выгнать из аренды - проблемно и дорого.
Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.
А переезжать в республиканские штаты только лишь для того, чтобы иметь чуть больше прав в качестве лендлорда - того не стоит.

Может быть ,
но , если не будет хватать зарплаты на аренду, где жить? а если не будет хватать на платежи по кредиту? а если купить за свои то их надо суметь заработать и где то до того времени жить , замкнутый круг.
\\

В случае если ты в аренде, то ты не связан по рукам и ногам.
Можно переехать куда угодно.
И это в том случае, если нечем платтить и ты решаешь сам съехать.
Многие в ситуации безденежья тупо перестают платить и их хрен могут быстро выселить.
В случае владения, за долги очень быстро забирают недвигу.
Все.
Имея, условно, 300 куе на 1 бдрм в южном Бруклине, можно жить в аренде (примерно 2 куе в месяц) только на приросте этой суммы на стокмаркете.
Или иметь 12 куе в год с депозита, что приводит к тому, что надо докинуть на аренду еще 800 долларов с зарплаты, чтобы не трогать тело депо.
А еще бывает такое, я это уже расскахывал.
Купил муж знакомой фармацевта квартиру за кэш, то есть без мортгиджа.
900 куе, не старый фонд. Кондо.
До этого они снимали очень долго 1 бдрм в Бенсонхерсте - район Бруклина.
1200 в месяц, давно снимали и по закону им не могли сильно поднимать аренду.
Ну, купили и переехали.
Через 3 месяца правление кондоминимума ввела ассесмент.
10 куе с квартиры на ремонт чего-то там.
Знакомая в шоке - мы-ж только купили! Дом почти новый.
Да.
Такова селяви.
А в арендк они платили только 1200 аренды, ээ и газ. Все вместе у них было около 1300.
rjkz
Повідомлень: 18426
З нами з: 31.01.12
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 06:11

  LEXX написав:
  Vadim_ написав:
  rjkz написав:Нет, вы не поняли.
В США не так.
В США если есть что забирать, то заберут если есть право забрать.
А если аренда - то что забирать?
Мортгидж - это ипотека, залог.
Залоговое забрать - как 2 пальца.
Выгнать из аренды - проблемно и дорого.
Поэтому я после многих лет изучения вопроса и откинул вариант покупки под аренду. По крайней мере в НЙ лендлорд - практически бесправное существо.
А переезжать в республиканские штаты только лишь для того, чтобы иметь чуть больше прав в качестве лендлорда - того не стоит.

Может быть ,
но , если не будет хватать зарплаты на аренду, где жить? а если не будет хватать на платежи по кредиту? а если купить за свои то их надо суметь заработать и где то до того времени жить , замкнутый круг.


Вы не поверите, но в каждом штате есть большое кол-во социального жилья.
От условно бесплатного (надо немного работать и немного оплачивать) до абсолютно бесплатного...


Да, есть, но в НЙ его получить очень непросто.
И это не всегда ущербное жилье.
Я выше писал, что руководство города грузит застройщиков передавать часть квартир под аффордбл хаузинг. И даже лухури сегмент отстегивает часть квартир.
Так в Авалон Бруклин Бэй есть такие квартиры. Кто-то покупает за порядка миллион, а кто-то живет нашару почти.
Можно по лотерее получить право аренды в каком-нибудь конкретном билдинге.
Мы тоже когда-то пробовали. Но там надо соответствовать многим условиям, в том числе по нижнему и верхнему порогу дохода и ...аренда там практически на рыночном уровне. Шарой никак не назовешь. Ну, условно, квартира за 2700 по лотерее сдастся за 2500. При этом в таком доме могут быть и маргиналы и очень почтенная публика вперемешку.
Есть еще секшн 8, ее только пару лет как вернули в НЙ, но это для совсем бедных и там очередь на годы вперед мгновенно выстроилась. По ней семья обязана платить треть от своих доходов. То есть, если доходы совсем печальные, то смысл етсь, а если нормальные - то нет.
rjkz
Повідомлень: 18426
З нами з: 31.01.12
