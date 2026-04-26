#<1 ... 3277327832793280> Додано: Нед 26 кві, 2026 07:00 shapo написав: akurt написав: Повторю та додам:

Питання 1: дайте нам звіт про свій с аикм в Ізраїлі; це ваше зауваження до жінки з Харкова. Вона надала докладну інформацію;

Питання 2. Чи є ваша особиста дезінформація учасників форуму на сумму 1 000 000-300 000=700 000 $ дійсно несуттєвою?

Питання 3. Зможете навести власні цифри та досвід купівлі житла в Ізраїлі? Повторю та додам:Питання 1: дайте нам звіт про свій с аикм в Ізраїлі; це ваше зауваження до жінки з Харкова. Вона надала докладну інформацію;Питання 2. Чи є ваша особиста дезінформація учасників форуму на сумму 1 000 000-300 000=700 000 $ дійсно несуттєвою?Питання 3. Зможете навести власні цифри та досвід купівлі житла в Ізраїлі?



Во-первых, вы не прокурор,а я не подследственный и вы так и не ответили ни на одно мое замечание кроме того,что я не разобрал дом где они арендовали и который купили.

Во-вторых, я всё-таки удовлетворю ваше любопытство

Я гражданин Израиля с 2018 г хотя никогда не собирался здесь жить понимая неизбежное понижение своего социального статуса в таком возрасте.

Но живу я тут почти 4 года из-за болезни жены которая умерла от рака 1г2мес назад - приехали слишком поздно по настоянию сына когда это обнаружили.

Ничего в Израиле или в Австралии куда уеду через полтора месяца по родительской визе к сыну покупать не собираюсь.

Наоборот,продал две квартиры на Печерске в Киеве и чувствую себя ничуть не хуже - с годами ценности меняются,причем очень сильно

По замечанию по видео есть ещё пару :

1) на машине женщины заметил на номере штат Джорджия хотя она говорит о Атланте.

2) Женщина долго говорит о преимуществах Кеша при покупке жилья в США.

Мне это немного странно и надеюсь вы развеете мои сомнения относительно хождения наличных в США.

В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.

А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.

Хотя,конечно,есть две категории граждан которые на это плюют - религиозные и арабы связанные с криминалом.

В Австралии даже на базаре рассчитываются картой

Да даже в Казахстане в Алма-Ате наличные практически перестали ходить хотя на высшем уровне как-то берут взятки.

И ещё

Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле

Самые дерьмовые это русскоязычные.

Наверное,в США совсем по-другому Во-первых, вы не прокурор,а я не подследственный и вы так и не ответили ни на одно мое замечание кроме того,что я не разобрал дом где они арендовали и который купили.Во-вторых, я всё-таки удовлетворю ваше любопытствоЯ гражданин Израиля с 2018 г хотя никогда не собирался здесь жить понимая неизбежное понижение своего социального статуса в таком возрасте.Но живу я тут почти 4 года из-за болезни жены которая умерла от рака 1г2мес назад - приехали слишком поздно по настоянию сына когда это обнаружили.Ничего в Израиле или в Австралии куда уеду через полтора месяца по родительской визе к сыну покупать не собираюсь.Наоборот,продал две квартиры на Печерске в Киеве и чувствую себя ничуть не хуже - с годами ценности меняются,причем очень сильноПо замечанию по видео есть ещё пару :1) на машине женщины заметил на номере штат Джорджия хотя она говорит о Атланте.2) Женщина долго говорит о преимуществах Кеша при покупке жилья в США.Мне это немного странно и надеюсь вы развеете мои сомнения относительно хождения наличных в США.В Израиле и в Австралии за кеш вы не купите не только дом,но и подержанную машину,в Израиле ввели даже ограничение на сумму нала которую можно держать дома.А легализовать привезенный из-за границы нал практически невозможно,только потратить.Хотя,конечно,есть две категории граждан которые на это плюют - религиозные и арабы связанные с криминалом.В Австралии даже на базаре рассчитываются картойДа даже в Казахстане в Алма-Ате наличные практически перестали ходить хотя на высшем уровне как-то берут взятки.И ещёИз опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в ИзраилеСамые дерьмовые это русскоязычные.Наверное,в США совсем по-другому



1. Мои соболезнования.

2. Атланта - город в штате Джорджия.

3. Кэщ в США - это личные деньги, не кредитные. К примеру, если я говорю, что готов купить дом за кэш, это не значит, что я принесу на сделку несколько чемоданов с купюрами, а значит, что я покупаю дом без привлечения кредитных денег.

1. Мои соболезнования.
2. Атланта - город в штате Джорджия.
3. Кэщ в США - это личные деньги, не кредитные. К примеру, если я говорю, что готов купить дом за кэш, это не значит, что я принесу на сделку несколько чемоданов с купюрами, а значит, что я покупаю дом без привлечения кредитных денег.
4. Ваш оппонент является ярко выраженным антисемитом (можете просмотеть по диагонали эту ветку чтобы в этом убедиться, особенно его перепалки с барабашовым), поэтому впредь подумайте или вступать с ним в диалог.

Повідомлень: 18434 З нами з: 31.01.12 Додано: Нед 26 кві, 2026 07:07 Vadim_ написав: LEXX написав: Бинго!

Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.

В США невыгодно владеть своей недвигой.

В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.

А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.

В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.

Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.

Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.

Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.

Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.

И владение домом становится все дороже и дороже.

Теперь для сравнения.

Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.

Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.

Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.

Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.

Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.

Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".

И синдром гнездования уходит в прошлое.

Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.

В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.

И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.

Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.



Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.

Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.

ТО же самое касается машин.

В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.

Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.

Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.

Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.



К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.

В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает... В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.И даже в разных районах одного городишка...Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и ХерсонА про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...

А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена? А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена?



Есть такое словосочетание "Американская мечта".

Не знаю кому пришло в голову частью шаблона сделать владение дендрофекальным сараем.

Справедливости ради, этот анахронизм очень медленно, но все-же отходит в прошлое. Более молодые американцы начинают понимать, что жизнь несколько может быть по-другому устроена, чем когда смыслом всей твоей жизни является переплатить в 3-4 раза за дендрофекальный сарай, который в конце концов сожрут термиты.

Люди умнеют, не все позволяют банкам забирать время своей жизни.

Кроме того, более молодые люди не хотят "ходить на работу, чтобы получать зарплату" всю свою жизнь, а для того, чтобы этого достичь, надо чтобы что-то приносило деньги. А в США деньги отлично делают деньги. Есть такое словосочетание "Американская мечта".Не знаю кому пришло в голову частью шаблона сделать владение дендрофекальным сараем.Справедливости ради, этот анахронизм очень медленно, но все-же отходит в прошлое. Более молодые американцы начинают понимать, что жизнь несколько может быть по-другому устроена, чем когда смыслом всей твоей жизни является переплатить в 3-4 раза за дендрофекальный сарай, который в конце концов сожрут термиты.Люди умнеют, не все позволяют банкам забирать время своей жизни.Кроме того, более молодые люди не хотят "ходить на работу, чтобы получать зарплату" всю свою жизнь, а для того, чтобы этого достичь, надо чтобы что-то приносило деньги. А в США деньги отлично делают деньги. rjkz

Повідомлень: 18434 З нами з: 31.01.12 Додано: Нед 26 кві, 2026 07:17 rjkz написав: Хомякоид написав: LEXX написав:

И даже в разных районах одного городишка...



Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон

А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает... В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.И даже в разных районах одного городишка...Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и ХерсонА про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...



Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке.

Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье.

Но остальная Америка ето не Нью Йорк.

То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е.

В других можна найти за 50 тыс.

Самое главное, как тут уже писали, и в Берлине медсетра будет получать 2500 евро так и в условном Франкфурте на Одере на границей с Польшей те же 2500. Тоже думал написать. Коля жил в Америке только в Нью Йорке.Так как он описывает действительно невыгодно покупать жилье.Но остальная Америка ето не Нью Йорк.То же и в Германии. В некоторых городах и землях дома стартуют от 500 тыс.у.е.В других можна найти за 50 тыс.Самое главное, как тут уже писали, и в Берлине медсетра будет получать 2500 евро так и в условном Франкфурте на Одере на границей с Польшей те же 2500.



Жить-то я не жил за пределами НЙ, но это не значит, что не изучал возможности.

Были варианты переезда в НДж, Вашингтон стейт и Флориду.

Во Флориде можно купить дешевые дома, но в депрессивных местах или квартиры за 100 куе, но там опять таки расклады с расходами.

А еще там где низкая стоимость недвиги, там и низкие зарплаты.

К примеру, даже не то, что во Флориде, а в Майами, самом крупном городе Флориды, зарплата в 22 доллара в час очень даже считается приличной.

В НЙ это "обняться и заплакать".

НДж хорошо зарабатывает практически только в НЙ, то есть, это фактически спальные районы НЙка.

Те, кто и живет и работает в НДж, в большинстве своем довольствуются скромными зп.

В Вашингтон стейт очень неплохо зарабатывают айтишники техногигантов и таких корпораций как Боинг. И под их доходы "танцуют" все рынки. Но остальное население зарабатывает намного меньше и им довольно несладко. К примеру та медсестра, которую я знаю много лет и которая работала в том самом Меймонидис, у нее есть опыт, она не начинающая (кроме того, там у медсестер своя иерархия, в зависимости от сданных тество и сертификатов) так вот, работая в НЙ сейчас, она бы имела в районе 150+ куе в год, в Вашингтон стейт она зарабатывала 42 доллара в час (порядка 85 к в год).

А любимые акуртом Северная и Южная Кэролайны вообще имеют среднюю зп в 33 К в год. Неудивительно что там сверхдешевая недвига. Там работы особо нет, а та что есть очень низко оплачивается. Очень характерны были похождения героини канала Залюбило-радио, Нины, когда она пыталась удержаться в Шарлотт пока занималась разборками со своей компанией, которая ее кинула. У Нины есть проверенный рецепт в других местах. Во времена безработия иди работать официанткой.

Официантам в США принято давать 15-20% чаевых, это собственно и есть их заработок. Зачастую официантам платится 2-3 доллара в час (что меньше минимальной зп и только для официантов такое разрешено), но официанты (не путать с бас-боями) считаются "белой кастой" и очень хорошо зарабатывающими.

В хорошем месте официант может спокойно иметь 1К+ за смену. Скажем, я пригласил компанию в ресторан в НДж, чек был что-то около 400 долларов. Официант получил 80 долларов чаевых. И наш столик был не единственным у него.

Недавно сходили в кафе, поели пиццу, френч-фрайз (картошка фри), кофе и пахлава. Официантка приняла заказ, принесла его, пару раз подходила интересоваться или все в порядке и потом чек принесла, забирала посуду другая работница (бас-бой или получается бас-герл). У официантки было еще 5 или 6 столиков. Мы там были около часа и оставили ей 30 долларов типами.

Для чего я это написал?

А к тому, что в Шарлотт, оказалось, что все эти заведения работают по принципу самообслуживания! Там нет официантов! Потому что народ мало зарабатывает и не готов платить за работу официанта плюс 20% от суммы заказа.

Но зато там можно новый дом купить за смешные 250 куе в пригороде Шарлотт. Кстати, "наши украинцы" строят. Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка. Но "пипл хавает", особенно "наши украинцы".

Надо-же хоть In the middle of nowhere (американское выражение, что-то типа "У черта на куличках") но иметь "СВОЕ". Ездить по несколько часов в день на работу за копеечную по американским меркам зп. Но это-же так красиво выглядит - американская мечта в действии.

А есть локации, где вообще нет НИКАКОЙ работы кроме той, что дает штат - полиция, учитель, пожарный...хотя есть много мест, где пожарные - волонтеры, им ничего не платят, водитель мусорного трака. Фсе. Но зато там за 35К можно старый дом купить. И там таких домов как грязи.

Только за эти дома еще и надо платить таксы и надо их содержать, что, повторюсь, в США недешево, особенно когда нет нормальной работы.

Поэтому-то за работой и высокими относительно большинства локаций остальной Америки зарплатами и еду в НЙ. Еще СФ, ЛА, Бостон, Даллас, в некоторой мере Остин. Что-то может забыл. Естественно есть и серединные локации, типа Денвера, ну Маями. В Филадельфии - печаль, меня туда звали....на зп 23 доллара в час (типа круто).

А еще есть такой показатель качества жизни в локации - инфраструктура. И НЙ делает всю остальную Америку на раз-два в этом смысле. При всех недостатках НЙ-ка, все таки, это самый оптимальный город для проживания. Особенно ньюкамеру. Особенно ньюкамеру, которому надо зарабатывать.

Ну и да, мой личный аспект, мне надо за меньшее время заработать себе на такую пенсию, на которую остальные американцы тратят всю жизню. "Предпенсионный возраст" обязывает. Жить-то я не жил за пределами НЙ, но это не значит, что не изучал возможности.Были варианты переезда в НДж, Вашингтон стейт и Флориду.Во Флориде можно купить дешевые дома, но в депрессивных местах или квартиры за 100 куе, но там опять таки расклады с расходами.А еще там где низкая стоимость недвиги, там и низкие зарплаты.К примеру, даже не то, что во Флориде, а в Майами, самом крупном городе Флориды, зарплата в 22 доллара в час очень даже считается приличной.В НЙ это "обняться и заплакать".НДж хорошо зарабатывает практически только в НЙ, то есть, это фактически спальные районы НЙка.Те, кто и живет и работает в НДж, в большинстве своем довольствуются скромными зп.В Вашингтон стейт очень неплохо зарабатывают айтишники техногигантов и таких корпораций как Боинг. И под их доходы "танцуют" все рынки. Но остальное население зарабатывает намного меньше и им довольно несладко. К примеру та медсестра, которую я знаю много лет и которая работала в том самом Меймонидис, у нее есть опыт, она не начинающая (кроме того, там у медсестер своя иерархия, в зависимости от сданных тество и сертификатов) так вот, работая в НЙ сейчас, она бы имела в районе 150+ куе в год, в Вашингтон стейт она зарабатывала 42 доллара в час (порядка 85 к в год).А любимые акуртом Северная и Южная Кэролайны вообще имеют среднюю зп в 33 К в год. Неудивительно что там сверхдешевая недвига. Там работы особо нет, а та что есть очень низко оплачивается. Очень характерны были похождения героини канала Залюбило-радио, Нины, когда она пыталась удержаться в Шарлотт пока занималась разборками со своей компанией, которая ее кинула. У Нины есть проверенный рецепт в других местах. Во времена безработия иди работать официанткой.Официантам в США принято давать 15-20% чаевых, это собственно и есть их заработок. Зачастую официантам платится 2-3 доллара в час (что меньше минимальной зп и только для официантов такое разрешено), но официанты (не путать с бас-боями) считаются "белой кастой" и очень хорошо зарабатывающими.В хорошем месте официант может спокойно иметь 1К+ за смену. Скажем, я пригласил компанию в ресторан в НДж, чек был что-то около 400 долларов. Официант получил 80 долларов чаевых. И наш столик был не единственным у него.Недавно сходили в кафе, поели пиццу, френч-фрайз (картошка фри), кофе и пахлава. Официантка приняла заказ, принесла его, пару раз подходила интересоваться или все в порядке и потом чек принесла, забирала посуду другая работница (бас-бой или получается бас-герл). У официантки было еще 5 или 6 столиков. Мы там были около часа и оставили ей 30 долларов типами.Для чего я это написал?А к тому, что в Шарлотт, оказалось, что все эти заведения работают по принципу самообслуживания! Там нет официантов! Потому что народ мало зарабатывает и не готов платить за работу официанта плюс 20% от суммы заказа.Но зато там можно новый дом купить за смешные 250 куе в пригороде Шарлотт. Кстати, "наши украинцы" строят. Фигня, что строят без бейсмента и муруют в бетонную подушку (ах, да, ленточный фундамент тоже не делают, заливают тонкий слой бетона и на нем мастырят дендрофекальную халабуду)все коммуникации, когда труба начинает течь, надо срывать полы и долбать бетон, чтобы добраться до ремонтируемого участка. Но "пипл хавает", особенно "наши украинцы".Надо-же хоть In the middle of nowhere (американское выражение, что-то типа "У черта на куличках") но иметь "СВОЕ". Ездить по несколько часов в день на работу за копеечную по американским меркам зп. Но это-же так красиво выглядит - американская мечта в действии.А есть локации, где вообще нет НИКАКОЙ работы кроме той, что дает штат - полиция, учитель, пожарный...хотя есть много мест, где пожарные - волонтеры, им ничего не платят, водитель мусорного трака. Фсе. Но зато там за 35К можно старый дом купить. И там таких домов как грязи.Только за эти дома еще и надо платить таксы и надо их содержать, что, повторюсь, в США недешево, особенно когда нет нормальной работы.Поэтому-то за работой и высокими относительно большинства локаций остальной Америки зарплатами и еду в НЙ. Еще СФ, ЛА, Бостон, Даллас, в некоторой мере Остин. Что-то может забыл. Естественно есть и серединные локации, типа Денвера, ну Маями. В Филадельфии - печаль, меня туда звали....на зп 23 доллара в час (типа круто).А еще есть такой показатель качества жизни в локации - инфраструктура. И НЙ делает всю остальную Америку на раз-два в этом смысле. При всех недостатках НЙ-ка, все таки, это самый оптимальный город для проживания. Особенно ньюкамеру. Особенно ньюкамеру, которому надо зарабатывать.Ну и да, мой личный аспект, мне надо за меньшее время заработать себе на такую пенсию, на которую остальные американцы тратят всю жизню. "Предпенсионный возраст"обязывает.

Канал смотрю чувака в Шврлрте. Приехал с рашки, дауншифтнулся с ИТшника на плиточника.Свои 500-600 баксов в день вытягивает, если есть заказы.

Канал смотрю чувака в Шврлрте. Приехал с рашки, дауншифтнулся с ИТшника на плиточника. Свои 500-600 баксов в день вытягивает, если есть заказы.

https://youtu.be/9sofrAgfZq8?si=JB7-pnF-hbf9h_Mw

Додано: Нед 26 кві, 2026 07:20 Коля,



Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?

Додано: Нед 26 кві, 2026 07:26 fler написав: akurt написав: fler написав: Він доволі чітко пояснив вище, чому не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання). Важко судити, тому що для прогнозування трендів ринку нерухомості в США, треба багато знати і враховувати. Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим, наприклад, родинам багатіїв, які знаходяться на утриманні та не збираються працювати чи часто переїжджати.



А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком? А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком?

Не дешевшає, однак якщо розглядати купівлю житла у порівнянні з орендою та враховувати доходи, які можна отримати, наприклад, інвестуючи у цінні папери ту суму, яку інші витратили на придбання житла, а також інші фактори, то можна дійти висновків на користь оренди, як показав rjkz.

akurt написав: А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку ті самі 1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри. А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри.

Це слушна думка, особливо для людей, які не бажають/не вміють заробляти гроші, інвестуючи їх у цінні папери чи крипту тощо, але мають стабільні доходи і впевненість у майбутньому, що є критично важливим для гасіння іпотеки. Якщо наших людей не лякають такі фактори, як зміни у міграційній політиці, втрата роботи чи не дай Боже годувальника, то все ок. Схоже, що rjkz перестраховує свою сім’ю від всього, що може завадити сплаті іпотеки.

akurt написав: Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку, взятого в іпотеку, де живе його жінка та його дочка, і де він організував бізнес, який приносить родині достаток.

Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:"Он - идиот!"

P.S. Той Володимир в ...черговому ролику обіцяв ... Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку,, де живе його жінка та його дочка, і де він, який приносить родині достаток.Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:Той Володимир...

Це говорить про те, що він не крутий бізнесмен (не має великих грошей чи доходів) і очевидно молодший за rjkz. Крім того, невідомо, чи працює його жінка і якого віку дочка. Час покаже, ідіот він чи ні. Поки у нього і його родини все добре, то най живуть собі як хочуть.

І ще одне. Те, що rjkz досі не придбав житло, може означати, що він поки не виключає варіант повернення в Україну або переїзд в іншу країну.

Отже, резюме: багатії можуть собі дозволити ризикувати як завгодно, бо мають фінансову подушку безпеки, а середньому класу (до якого я відношу і rjkz) варто ретельно прораховувати кожне своє рішення у США, бо настання ризику може легко зробити їх жебраками.

Зростання невизначеності у світі, зокрема через війни в Україні та на Близькому Сході, призводить до посилення міграції людей і капіталів. Розумних людей це змушує замислитись: чи варто вкладати кошти у нерухомість, якщо немає впевненості, що завтра все буде ок. А як можна бути впевненим, коли світ поринає у хаос, бо на міжнародне право поклали болт, альянси виявилися ненадійними та поняття “безпека” стало ефемерним? Не дешевшає, однак якщо розглядати купівлю житла у порівнянні з орендою та враховувати доходи, які можна отримати, наприклад, інвестуючи у цінні папери ту суму, яку інші витратили на придбання житла, а також інші фактори, то можна дійти висновків на користь оренди, як показав rjkz.Це слушна думка, особливо для людей, які не бажають/не вміють заробляти гроші, інвестуючи їх у цінні папери чи крипту тощо, але мають стабільні доходи і впевненість у майбутньому, що є критично важливим для гасіння іпотеки. Якщо наших людей не лякають такі фактори, як зміни у міграційній політиці, втрата роботи чи не дай Боже годувальника, то все ок. Схоже, що rjkz перестраховує свою сім’ю від всього, що може завадити сплаті іпотеки.Це говорить про те, що він не крутий бізнесмен (не має великих грошей чи доходів) і очевидно молодший за rjkz. Крім того, невідомо, чи працює його жінка і якого віку дочка. Час покаже, ідіот він чи ні. Поки у нього і його родини все добре, то най живуть собі як хочуть.І ще одне. Те, що rjkz досі не придбав житло, може означати, що він поки не виключає варіант повернення в Україну або переїзд в іншу країну.Отже, резюме: багатії можуть собі дозволити ризикувати як завгодно, бо мають фінансову подушку безпеки, а середньому класу (до якого я відношу і rjkz) варто ретельно прораховувати кожне своє рішення у США, бо настання ризику може легко зробити їх жебраками.



Мадам, за то, что выделенно - снимаю шляпу.

Очень немногие имеют достаточно интеллекта, для того чтобы расфокусироваться с мелочей и увидеть "картину целиком".

Мадам, за то, что выделенно - снимаю шляпу. Очень немногие имеют достаточно интеллекта, для того чтобы расфокусироваться с мелочей и увидеть "картину целиком". В остальном Вы достаточно точно уловили мотивы.

Повідомлень: 18434 З нами з: 31.01.12 Додано: Нед 26 кві, 2026 07:57 rjkz написав: 4. Ваш оппонент является ярко выраженным антисемитом (можете просмотеть по диагонали эту ветку чтобы в этом убедиться, особенно его перепалки с барабашовым), поэтому впредь подумайте или вступать с ним в диалог.



Ну,антисемитизмом после 07.10.23 уже никого не удивишь,это общий тренд от Европы до США не говоря о бывших совковых республиках кроме Грузии и немного Азербайджана.

В Украине его почти не было,но после принятия закона о антисемитизме,похоже,тоже расцветет.

Если даже в НЙ ,городе с огромным количеством евреев,избрали социалиста и исламиста мэром.

А написал я потому,что бросилось в глаза некое несоответствие дешёвой цены,качество дома и возможность получения хорошей работы и обучения для детей.

Из тех немногочисленных стран где бывал это исключено - в благополучных районах с хорошими школами,особенно частными, с достойной работой и без криминала не бывает дешевого жилья

И ещё удивила старая украинская традиция покупать инвестиционный дом для последующей сдачи в аренду где арендатор покроет ипотеку и прочие платежи которую этой даме посоветовала русскоязычная риэлтор.

Насколько я знаю ситуацию в двух странах,Израиле и Австралии, продажи недвиги сейчас идут плохо,причем в Израиле за 30 лет впервые цены начали снижается.

Да,аренда растет и из арендаторов часто выстраивается очередь,но и она не покроет ипотеку,тем более что учётная ставка Центробанков часто имеет тенденцию к увеличению в отличие от почти нулевой в ковидные времена Ну,антисемитизмом после 07.10.23 уже никого не удивишь,это общий тренд от Европы до США не говоря о бывших совковых республиках кроме Грузии и немного Азербайджана.В Украине его почти не было,но после принятия закона о антисемитизме,похоже,тоже расцветет.Если даже в НЙ ,городе с огромным количеством евреев,избрали социалиста и исламиста мэром.А написал я потому,что бросилось в глаза некое несоответствие дешёвой цены,качество дома и возможность получения хорошей работы и обучения для детей.Из тех немногочисленных стран где бывал это исключено - в благополучных районах с хорошими школами,особенно частными, с достойной работой и без криминала не бывает дешевого жильяИ ещё удивила старая украинская традиция покупать инвестиционный дом для последующей сдачи в аренду где арендатор покроет ипотеку и прочие платежи которую этой даме посоветовала русскоязычная риэлтор.Насколько я знаю ситуацию в двух странах,Израиле и Австралии, продажи недвиги сейчас идут плохо,причем в Израиле за 30 лет впервые цены начали снижается.Да,аренда растет и из арендаторов часто выстраивается очередь,но и она не покроет ипотеку,тем более что учётная ставка Центробанков часто имеет тенденцию к увеличению в отличие от почти нулевой в ковидные времена shapo Повідомлень: 4977 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 08:26 Vadim_ написав: Коля,



Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?

Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ? Коля,Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?

Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.

Неужели до сих пор не очевидно, что

а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;

б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;

в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы. Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.Неужели до сих пор не очевидно, чтоа) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы. M-Audio Повідомлень: 3674 З нами з: 23.03.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 555 раз. Профіль 1 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 08:47 M-Audio написав: Vadim_ написав: Коля,



Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?

Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ? Коля,Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?

Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.

Неужели до сих пор не очевидно, что

а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;

б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;

в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы. Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.Неужели до сих пор не очевидно, чтоа) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;в) на старости лет лучшечем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы.

Спасибо!

как писал ранее , лучше иметь свой подвал с кроватью из поддонов чем хату в аренде а потом жить под мостом в картонной коробке когда закончился капитал Спасибо!как писал ранее , лучше иметь свой подвал с кроватью из поддонов чем хату в аренде а потом жить под мостом в картонной коробке когда закончился капитал Vadim_ Повідомлень: 4877 З нами з: 23.05.14 Подякував: 659 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 09:22

Vadim_ написав: Коля,

Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?

Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ? Коля,Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?



Не менш геніальна, але можливо і суперечлива відповідь від M-Audio:

M-Audio написав: Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.

Неужели до сих пор не очевидно, что

а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;

б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;

в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы. Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.Неужели до сих пор не очевидно, чтоа) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы.



Спробую прокоментувати:

За пунктом а): якщо «только получатель денег отличается», то чому не мати своє? За офіційною статистикою східноєвропейских країн до 98% житла перебувають в особистій власності.



За пунктом б): абсолютно погоджуюся з першою частиною речення та абсолютно не погоджуюся з другою частиною речення. Як людина, яка народилася в приватній оселі, побудованій руками тата та мами, та яка зараз мешкає у власній оселі, знаю та щоденно відчуваю, що це щоденна досить важка робота: утримувати власну приватну оселю. З іншого боку у своїй оселі я можу робити все що завгодно, все переробити, все доробити, вирощувати як зараз до 20 видів роз, саджати нові саджанці та безжалісно спилювати непотрібні дерева, любити зайчика, який поселився в мене на території, мити із шланга свою авто - та хоч голим бігати з бокалом вина…



За пунктом в): ой, чи так воно все і є? Пункт в) можливо самий цікавий… Хоча… це реально добре, що всі нажили собі капітал, який приносить щоденний прибуток - то тоді правда. «Дідусь-квартирант» та «бабуся-квартирантка»: навіть звучить лагідно. За все життя зустрічав саме таке подружжя, коли жив в Анталії: там приятелі з числа турків здають 4 квартири в одному будинку і на першому поверсі вже 10 років поспіль орендують квартиру саме дідусь-квартирант та саме бабуся-квартираника. Іх всі люблять, а найбільше орендодавець, який не заходить в ту квартиру вже 10 років та не підвищує їм оплату останні 10 років! Із благочинності.

Цікаво, що колись я дуже здивувався, читаючи біографію одного дуже відомого письменника, що він остані 30 років свого життя жив просто в номері якогось готелю. Мене це тоді сильно здивувало: така поважна, така відома, така багата особа і мешкає просто в номері якогось готелю. Цілих 30 років…

Мабуть, і так можна…

А точно так всі і роблять?

То виходить, що майже всі учасники цього форуму зробили великі помилки у своєму житті та накупили собі квартир, земельних ділянок, хат та дач?

Мій тесть дуже любив запорізьке слово «телепень». Тобто дурнувата людина.

Так що, переважно всі виявилися телепнями?



P.S. Ну точно текст від M-audio геніальний і одночасно самий суперечливий. Обом авторам я поставив «+». Геніальне запитання.Не менш геніальна, але можливо і суперечлива відповідь від M-Audio:Спробую прокоментувати:За пунктом а): якщо «только получатель денег отличается», то чому не мати своє? За офіційною статистикою східноєвропейских країн до 98% житла перебувають в особистій власності.За пунктом б): абсолютно погоджуюся з першою частиною речення та абсолютно не погоджуюся з другою частиною речення. Як людина, яка народилася в приватній оселі, побудованій руками тата та мами, та яка зараз мешкає у власній оселі, знаю та щоденно відчуваю, що це щоденна досить важка робота: утримувати власну приватну оселю. З іншого боку у своїй оселі я можу робити все що завгодно, все переробити, все доробити, вирощувати як зараз до 20 видів роз, саджати нові саджанці та безжалісно спилювати непотрібні дерева, любити зайчика, який поселився в мене на території, мити із шланга свою авто - та хоч голим бігати з бокалом вина…За пунктом в): ой, чи так воно все і є? Пункт в) можливо самий цікавий… Хоча… це реально добре, що всі нажили собі капітал, який приносить щоденний прибуток - то тоді правда. «Дідусь-квартирант» та «бабуся-квартирантка»: навіть звучить лагідно. За все життя зустрічав саме таке подружжя, коли жив в Анталії: там приятелі з числа турків здають 4 квартири в одному будинку і на першому поверсі вже 10 років поспіль орендують квартиру саме дідусь-квартирант та саме бабуся-квартираника. Іх всі люблять, а найбільше орендодавець, який не заходить в ту квартиру вже 10 років та не підвищує їм оплату останні 10 років! Із благочинності.Цікаво, що колись я дуже здивувався, читаючи біографію одного дуже відомого письменника, що він остані 30 років свого життя жив просто в номері якогось готелю. Мене це тоді сильно здивувало: така поважна, така відома, така багата особа і мешкає просто в номері якогось готелю. Цілих 30 років…Мабуть, і так можна…А точно так всі і роблять?То виходить, що майже всі учасники цього форуму зробили великі помилки у своєму житті та накупили собі квартир, земельних ділянок, хат та дач?Мій тесть дуже любив запорізьке слово «телепень». Тобто дурнувата людина.Так що, переважно всі виявилися телепнями?. Ну точно текст відгеніальний і одночасно самий суперечливий. Обом авторам я поставив «+». akurt

Повідомлень: 12028 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4296 раз. Подякували: 1556 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 кві, 2026 09:46 akurt написав: Геніальне запитання.

Vadim_ написав: Коля,

Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?

Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ? Коля,Извиняюсь , но так и не услышал мнение/ответ в чём преимущество потраченных баксов на аренду а не покупку своего?платить до смерти , чем?Чем будут платить за аренду когда нету работы или возраст ?



Не менш геніальна, але можливо і суперечлива відповідь від M-Audio:

M-Audio написав: Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.

Неужели до сих пор не очевидно, что

а) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;

б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;

в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы. Даже странно, что после всех объяснений опять нужно дополнительно объяснять.Неужели до сих пор не очевидно, чтоа) из потраченных баксов на покупку своего (если в ипотеку) в "своё" превращается процентов 20 в первые 10-15 лет, а остальное - та же аренда, только получатель денег отличается;б) оно "своё" только в части ответственности за якобы "свою" собственность, а прав иногда даже меньше, чем в аренде;в) на старости лет лучше иметь капитал для оплаты аренды, чем ветшающий и требующий постоянной заботы домик. Капитал будет приносить доход даже на старости лет, а домик будет только тянуть расходы.



Спробую прокоментувати:

За пунктом а): якщо «только получатель денег отличается», то чому не мати своє? За офіційною статистикою східноєвропейских країн до 98% житла перебувають в особистій власності.



За пунктом б): абсолютно погоджуюся з першою частиною речення та абсолютно не погоджуюся з другою частиною речення. Як людина, яка народилася в приватній оселі, побудованій руками тата та мами, та яка зараз мешкає у власній оселі, знаю та щоденно відчуваю, що це щоденна досить важка робота: утримувати власну приватну оселю. З іншого боку у своїй оселі я можу робити все що завгодно, все переробити, все доробити, вирощувати як зараз до 20 видів роз, саджати нові саджанці та безжалісно спилювати непотрібні дерева, любити зайчика, який поселився в мене на території, мити із шланга свою авто - та хоч голим бігати з бокалом вина…



За пунктом в): ой, чи так воно все і є? Пункт в) можливо самий цікавий… Хоча… це реально добре, що всі нажили собі капітал, який приносить щоденний прибуток - то тоді правда. Дідусь-квартирант та бабуся-квартирантка: навіть звучить лагідно. За все життя лустрічав саме таке подружжя, коли жив в Анталії: там приятелі з числа турків здають 4 квартири в одному будинку і на першому поверсі вже 10 років поспіль орендують квартиру саме дідусь-квартирант та саме бабуся-квартираника. Іх всі люблять, а найбільше орендодавець, який не підвищує їм оплату останні 10 років! Із благочинності.

Цікаво, що колись я дуже здивувався, читаючи біографію одного дуже відомого письменника, що він османі 30 років свого життя жив просто в номері готелю. Мене це тоді сильно здивувало: така поважна, така відома, така багата особа і мешкає просто в номері якогось готелю. Цілих 30 років…

Мабуть, і так можна…



А точно так всі і роблять? Геніальне запитання.Не менш геніальна, але можливо і суперечлива відповідь від M-Audio:Спробую прокоментувати:За пунктом а): якщо «только получатель денег отличается», то чому не мати своє? За офіційною статистикою східноєвропейских країн до 98% житла перебувають в особистій власності.За пунктом б): абсолютно погоджуюся з першою частиною речення та абсолютно не погоджуюся з другою частиною речення. Як людина, яка народилася в приватній оселі, побудованій руками тата та мами, та яка зараз мешкає у власній оселі,За пунктом в): ой, чи так воно все і є? Пункт в) можливо самий цікавий… Хоча… це реально добре, що всі нажили собі капітал, який приносить щоденний прибуток - то тоді правда. Дідусь-квартирант та бабуся-квартирантка: навіть звучить лагідно. За все життя лустрічав саме таке подружжя, коли жив в Анталії: там приятелі з числа турків здають 4 квартири в одному будинку і на першому поверсі вже 10 років поспіль орендують квартиру саме дідусь-квартирант та саме бабуся-квартираника. Іх всі люблять, а найбільше орендодавець, який не підвищує їм оплату останні 10 років! Із благочинності.Цікаво, що колись я дуже здивувався, читаючи біографію одного дуже відомого письменника, що він османі 30 років свого життя жив просто в номері готелю. Мене це тоді сильно здивувало: така поважна, така відома, така багата особа і мешкає просто в номері якогось готелю. Цілих 30 років…Мабуть, і так можна…А точно так всі і роблять?



Головне мати прибуток до труни або заощадження.



