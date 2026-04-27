Додано: Пон 27 кві, 2026 00:00
дел.
Востаннє редагувалось LEXX в Пон 27 кві, 2026 01:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 кві, 2026 00:06
Я из трамповских объктов знаю только Трамп Виллидж.
Еще есть Трамп тауэр, но это в Манхеттене, меня в этот билдинг не заносило.
Как для США Трамп Виллидж построен довольно добротно.
Но там относительно недорогие квартиры.
Я присматривался к 2бдрм 1 санузла за 310 к, но под косметический ремонт.
На тот момент останавливала неопределенность со школами для детей, школы там ужасные. Затем там рещили возле Лунапарка сделать зону казино, что поставило криминогенную ситуацию под вопрос.Потом пришло понимание касательно вообще в целом владения недвиги в США, которое я пытаюсь донести.
"Вопрос владения недвижимостью в США не так однозначен как кажется на первый взгляд" (один лицензированный риелтор в США на ютубе). Могу еще накидать сюда подобного рода высказвания лендлордов.
В целом, на качество строительства не смотрят вообще.
Оно обязано соответствовать нормам, которые вообще ничего не гарантируют.
Додано: Пон 27 кві, 2026 00:11
Собственно опыт моих друзей, которые купили в Ващингтон стейт перед самой пандемией бренд нью дом полностью подтверждает его тезисы.
Дом с гарантией от застройщика, но если что-то простое, что может в течении часа сделать рабочий с универсальнм инструментом, то он придет и как сможет (не факт, что как надо) сделает, если что-то существенное, то придется или решать самому или судиться. Причем у застройщика есть адвокаты на конкракте и они их зп спишут с расходов, а жильцу придется тратить и свое врмея и свои деньги,
Додано: Пон 27 кві, 2026 00:14
Но это-же НЕ социальное жилье.
Это абсолютно другой сорт жилья.
Кто там живет - другой разговор, в НЙ в частных домах тоже разная публика живет.
Додано: Пон 27 кві, 2026 00:55
Сорри, откуда мне знать что Вам 60+?
Я там в ЛС вопрос задал.
Если есть желание ответить, буду благодарен, но не настаиваю.
Это для понимания насколько ВЫ в контексте и насколько подробно для Вас надо доносить свою точку зрения, то что приходится (зачастую безрезультатно) некоторым другим.
Додано: Пон 27 кві, 2026 03:01
Получается, что конкуренции в этой области среди застройщиков нет вообще как и социальных сетей где обсуждаются покупка самого дорогого для многих товара - жилья.
Или есть картельный сговор и невзыскательный покупатель?
Додано: Пон 27 кві, 2026 04:06
Невзыскательный покупатель.
Я повторюсь, в строительных технологиях США уверенно догоняет Европу начала 20-го века.
Мало того, оплата за часы, а не за объем работы, не за качество привело к "срезанию углов" даже в их примитивных технологиях.
Да, они могут спокойно себе позволить и позволяют дорогие материалы, на этом они не экономят, но очень дорогой труд мотивирует их убирать технологические операции и даже процессы.
Ну и как блогер выше рассказывал, строительство в США практически не имеет никакого существенного технологического надзора, если не считать кастоммейд сегмент.
Но даже на высокобюджетных объектах норма, что при всех дорогих проектах и дорогих материалах, если они тамм заложены и даже все что надо делается, выполняться это в 80% случаев будет мексом, который имеет весьма специфическое представление о качестве.
Когда-то на обвальной ветке выкладывали и обсуждали квартиру в небоскребе даунтауна Бруклина.
Там квартиры 1+ млн. Двери затирают, покраска с подтеками.
Вы думаете тут где-то красят краскопультами с компрессором?
Одним валиком катают потолки, стены,двери, кухонную мебель. Вместе с выключателями и розетками, и ручками дверей. Причем если из этого валика может лезть ворса и остатки подсохшей краски оставаться на окрашиваемой поверхности.
Плитку кладут на ляпухи клея, очень редко делают гидроизоляцию в санузлах, швы затирают так, что на это невозможно смотреть.
Я когда увидел как моей знакомой, после того как у нее в ванной просто обвалилась стена (вернее шитрок с плиткой) и ей за один день убрали остатки старого шитрока и плитки, поставили (тут так принято говорить) новый шитрок и на него положили плитку...у меня было такое впечатление, что плитку намазывали клеем и бросали с расстояния в метр в стену. Как прилипнет так прилипнет.
Очень мало где ставят двери и окна на монтажную пену.
Почти никогда не используют грунтовки на поверхности перед покраской или приклейкой чего либо.
Муж знакомой жены пытался хэндименить.
Пришел на вызов, ему сказали что надо покрасить стену, времени - час.
Он говорит, так тут надо вздувшуюся и облезающую краску счистить, зашкурить поверхность, прогрунтовать, нанести шпаклевку (компаунд), его засендить (зашлифовать) и только потом прогрунтовать и покрасить за 2 слоя.
У заказчика шок. Он говорит Нет, только покрасить. Прямо по тому что есть.
За час.
Он, тихо сходя с ума, так и сделал. Результат был ужасным, но заказчик был доволен и выписал чек на 150 долларов без тени сомнения. Сказал что все отлично и будет обращаться.
То есть, тут даже НЕ приветствуется качественная работа, если она занимает больше времени. Это никому не надо за исключением отдельных чудаков.
