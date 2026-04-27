Hotab написав:Хвилюють можливі нежданчики на таких дорогах, який-небудь комбайн, за яким тягнуться всі півгодини . Гугл такого не може передбачити .
По тій дорозі я не їздив, але там ти комбайн спокійно обгониш. Засади бувають у населених пунктах з обмеженнями 50-30, трішки гірше покриття. Гугл показав там ще десь ремонт. Зазвичай на такій дорозі я тошню 90 км/год і чекаю місцевого Гонзалєса, як тільки такий з`явився, додаю швидкості і тримаю його на якійсь відстані, шоб тримать його в полі зору. Бо бувають випадки коли штрахєрили усіх порушників. Але якщо цей Шумахєр пре на такій дорозі швидше ніж 120 км/год, то хай їде далі, я почекаю іншого. Гугл вміє маршрут провести з урахуванням корок, але краще глянуть шо він там пропонує, можеш погодитись, або ні, бо були випадки у вигляді грунтових доріг, або спробуй відключить грунтовки.
Water Ну тут весь маршрут асфальт. Місцевих «спонсорів» я теж використовую. І теж до розумного ліміту швидкості, щоб перевищення було не більше 20 від дозволеного. Воно то теж штраф, але хоч не гігантський, та без вилучень ліцензії.
Найбільш клопітке в такій ситуації те, що коли в авто ти сам, то нікому спокійно, не відволікаючись пробивати кращі варіанти . Самому не реально на ходу. А зупинки щоб проаналізувати сильно крадуть час . Тому доводиться максимально прораховувати ДО виїзду, додавати обовʼязкові поворотні точки , щоб Гугл вів як сам задумав.
Hotab написав:Питання до туристо-емігрантів. Хтось їздив по оцьому південно-східному «обрізу» , замість триматися виключно автобану?
Відстань 205 vs 140 км Різниця по часу 7 хв Гугл і Вейз по дефолту веде по автобану, бо це ж швидше . Мені не сподобалось минулого літа, коли я перед Будапештом вперся в тягнучку (через ремонт дороги і зникнення пари смуг) і я там втратив 30-45 хвилин, та ще і зовсім не зберіг фізичні ресурси для подальшої дороги (одна з основних переваг автобану перед дорогами з містами /селами) . По грошам теж невеликий плюс якщо зрізати : На автобані 200 км зʼїсть 16 літрів Скорочений маршрут 7-8 літрів.
По Румунії їдеш не по автобану, десь годин за 6 400 км долаються, тим більше те щр навігатор малює, завжди швидше можна проїхати.