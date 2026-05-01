#<1 ... 3290329132923293 Додано: П'ят 01 тра, 2026 07:42 fox767676 написав: євроінтегратори позачиняли кордони євроінтегратори позачиняли кордони

З якої пори зелені клоуни і популісти, усілякі міндічі і шуфрічі стали євроінтеграторами?

Людішки тупо працюють на себе, дерибанять залишки того, що їм перепало на шару в 1991.



Хомякоид написав: людський капітал це є саме цінне і втрачається в Україні найшвидше в світі. людський капітал це є саме цінне і втрачається в Україні найшвидше в світі. те, що перепало на шару керманичам=дерибаничам в 1991 - вони абсолютно не оцінили. Могли би зробити другу Францію чи Італію. А притурки роздерибанили все вщерть. Навіть до війни. З якої пори зелені клоуни і популісти, усілякі міндічі і шуфрічі стали євроінтеграторами?Людішки тупо працюють на себе, дерибанять залишки того, що їм перепало на шару в 1991.те, що перепало на шару керманичам=дерибаничам в 1991 - вони абсолютно не оцінили. Могли би зробити другу Францію чи Італію. А притурки роздерибанили все вщерть. Навіть до війни. Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 тра, 2026 08:06, всього редагувалось 1 раз. Frant

Заблокований Повідомлень: 23366 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1827 раз. Подякували: 2603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 тра, 2026 10:01 BIGor написав: Хомякоид написав: В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії.

Також працює олайн.

З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне.

Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!

Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!

Іспанія вирішила легалізувати пів мільйона мігрантів



Мадрид має намір провести масштабну легалізацію іноземців, які перебувають в Іспанії без належних документів. Згідно з озвученими оцінками, йдеться про сотні тисяч осіб.

https://www.dw.com/uk/ispania-virisila- ... a-75679556

По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд. А налогов с них 0.



Вывозить их поездами никто не будет, а так глядишь хотя бы половина легализируется = 250к * 3-4к налогов (средние налоги неквалифицированного рабочего в год) = лишний миллиард евро. Мелочь, а приятно.



Ну и их деньги соответственно будут не в матрасах лежать, а пойдут на банковские счета, тоесть уже будут в экономике страны крутиться что тоже не плохо.



+ снимать квартиры они уже смогут в белую, тоесть какой-то % аренды выйдет из тени и опять же можно будет уже с испана взять налогов от сдачи квартиры, которая сейчас якобы пустая стоит (сдается за кеш).



По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд. А налогов с них 0.Вывозить их поездами никто не будет, а так глядишь хотя бы половина легализируется = 250к * 3-4к налогов (средние налоги неквалифицированного рабочего в год) = лишний миллиард евро. Мелочь, а приятно.Ну и их деньги соответственно будут не в матрасах лежать, а пойдут на банковские счета, тоесть уже будут в экономике страны крутиться что тоже не плохо.+ снимать квартиры они уже смогут в белую, тоесть какой-то % аренды выйдет из тени и опять же можно будет уже с испана взять налогов от сдачи квартиры, которая сейчас якобы пустая стоит (сдается за кеш).Так что впринципе норм ход, как говорится - не можешь победить, возглавь ) slonomag

