Хомякоид написав:В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії. Також працює олайн. З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне. Ну і люди на рослабоні, не напрягаються самі та не напрягають інших.
Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!
По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд. А налогов с них 0.
Вывозить их поездами никто не будет, а так глядишь хотя бы половина легализируется = 250к * 3-4к налогов (средние налоги неквалифицированного рабочего в год) = лишний миллиард евро. Мелочь, а приятно.
Ну и их деньги соответственно будут не в матрасах лежать, а пойдут на банковские счета, тоесть уже будут в экономике страны крутиться что тоже не плохо.
+ снимать квартиры они уже смогут в белую, тоесть какой-то % аренды выйдет из тени и опять же можно будет уже с испана взять налогов от сдачи квартиры, которая сейчас якобы пустая стоит (сдается за кеш).
Так что впринципе норм ход, как говорится - не можешь победить, возглавь )