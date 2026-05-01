Хомякоид написав:В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії. Також працює олайн. З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне. Ну і люди на рослабоні, не напрягаються самі та не напрягають інших.
Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!
По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд. А налогов с них 0.
Вывозить их поездами никто не будет, а так глядишь хотя бы половина легализируется = 250к * 3-4к налогов (средние налоги неквалифицированного рабочего в год) = лишний миллиард евро. Мелочь, а приятно.
Ну и их деньги соответственно будут не в матрасах лежать, а пойдут на банковские счета, тоесть уже будут в экономике страны крутиться что тоже не плохо.
+ снимать квартиры они уже смогут в белую, тоесть какой-то % аренды выйдет из тени и опять же можно будет уже с испана взять налогов от сдачи квартиры, которая сейчас якобы пустая стоит (сдается за кеш).
Так что впринципе норм ход, как говорится - не можешь победить, возглавь )
slonomag написав: Так что впринципе норм ход, как говорится - не можешь победить, возглавь )
«Нормальнй хід» може зробити кожний. Я думав що це фейк, але але підтвердила турецька преса і навіть сам президент. Все на фоні того, що активно люде тікають з Дубаю. В ОАЕ навіть відмінили вимогу для отримання Виду па проживання в разі купівлі нерухомості не менше певної суми. Немає вже мінімальної суми: будь-хто, купивши будь-яку нерухомість, отримує Вид на прожиття.
Тезисно в Туреччині і не дуже точно: - Туреччина стає гаванню для грошей іноземців. За новим законом, який ще в Парламенті, всі іноземці звільняються від податків на 20 (!) років. Оподаткуванню підлягають тільки прибутки, отримані на території Туреччини. - повна амністія капіталу, який завозиться іноземцем в країну. Легалізація за смішний відсоток 1% від суми. - карколомні митні послаблення.
Критики вже нагадують, що в 2021 році Туреччину було внесено в «Сірий список» країн для відмивання грошей. В 2024 розібралися, принесли вибачення, та виключили з того списку… ну типу того, що зараз можуть знову попасти туди.
Не зівай Хомко, на те ярмарок!
Тиждень тому найбільша компанія Туреччини з випуску автобусів та броньованих військових машин викупила за 90 мільйонів євро найбільшого РУМУНСЬКОГО виробника бронетранспортерів та вийшла на ринок Європи. Вже переправили з Туреччини в Румунію на експозицію, навчання працівників та продаж 270 потужних бронетранспортерів.
Хомякоид написав:В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії. Також працює олайн. З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне. Ну і люди на рослабоні, не напрягаються самі та не напрягають інших.
Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!
По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд.
Почекайте, в Іспанії виходить немає жодних покарань для нелегалів? Має бути ж в'язниця/депортація з забороною вїзду на 5-10 років?
Он в Польщі колись депортували чувака який 10 років там жив через якісь доки по фірмі