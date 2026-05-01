#<1 ... 3290329132923293 Додано: П'ят 01 тра, 2026 10:01 BIGor написав: Хомякоид написав: В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії.

Також працює олайн.

З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне.

Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!

Іспанія вирішила легалізувати пів мільйона мігрантів



Мадрид має намір провести масштабну легалізацію іноземців, які перебувають в Іспанії без належних документів. Згідно з озвученими оцінками, йдеться про сотні тисяч осіб.

По мнению местных вся эта штука скорее для наполнения бюджета, чем акт доброй воли. Так как эти пол миллиона человек все равно уже сидят в Испании по 5-10 лет, живут, работают в черную, их дети ходят в школы и тд. А налогов с них 0.



Вывозить их поездами никто не будет, а так глядишь хотя бы половина легализируется = 250к * 3-4к налогов (средние налоги неквалифицированного рабочего в год) = лишний миллиард евро. Мелочь, а приятно.



Ну и их деньги соответственно будут не в матрасах лежать, а пойдут на банковские счета, тоесть уже будут в экономике страны крутиться что тоже не плохо.



+ снимать квартиры они уже смогут в белую, тоесть какой-то % аренды выйдет из тени и опять же можно будет уже с испана взять налогов от сдачи квартиры, которая сейчас якобы пустая стоит (сдается за кеш).



«Нормальнй хід» може зробити кожний.

Я думав що це фейк, але але підтвердила турецька преса і навіть сам президент.

Все на фоні того, що активно люде тікають з Дубаю.

В ОАЕ навіть відмінили вимогу для отримання Виду па проживання в разі купівлі нерухомості не менше певної суми. Немає вже мінімальної суми: будь-хто, купивши будь-яку нерухомість, отримує Вид на прожиття.



Тезисно в Туреччині і не дуже точно:

- Туреччина стає гаванню для грошей іноземців. За новим законом, який ще в Парламенті, всі іноземці звільняються від податків на 20 (!) років. Оподаткуванню підлягають тільки прибутки, отримані на території Туреччини.

- повна амністія капіталу, який завозиться іноземцем в країну. Легалізація за смішний відсоток 1% від суми.

- карколомні митні послаблення.



Критики вже нагадують, що в 2021 році Туреччину було внесено в «Сірий список» країн для відмивання грошей. В 2024 розібралися, принесли вибачення, та виключили з того списку… ну типу того, що зараз можуть знову попасти туди.



Не зівай Хомко, на те ярмарок!



Тиждень тому найбільша компанія Туреччини з випуску автобусів та броньованих військових машин викупила за 90 мільйонів євро найбільшого РУМУНСЬКОГО виробника бронетранспортерів та вийшла на ринок Європи.

Вже переправили з Туреччини в Румунію на експозицію, навчання працівників та продаж 270 потужних бронетранспортерів.



Почекайте, в Іспанії виходить немає жодних покарань для нелегалів? Має бути ж в'язниця/депортація з забороною вїзду на 5-10 років?



Он в Польщі колись депортували чувака який 10 років там жив через якісь доки по фірмі

С 2019 года Испания выдворяет менее 7% нелегально прибывших мигрантов, при этом в 2025 году лидерами по числу депортаций стали Мадрид (788 случаев) и Барселона (327).



Где-то видел статистику, помоему что-то около 2500 в год в среднем депортируют. Ну тут надо понимать что из этих 2500, 2450 попались на уголовке: грабежи, разбой, торговля наркотиками и тд. Чем сажать их в тюрьму в Испании и кормить за свой счет, лучше выслать домой.



А так просто на улице чтобы у тебя документы спрашивали я хз, ни разу не видел. Так то у тебя на лбу не написано что ты нелегал. Это надо попасться на чем-то, попасть в полицию, тебя начали проверять и тд. Если просто остановили машину доки проверить, то там никто не смотрит на твою регистрацию, только на права.



Стільки підробок відомих брендів я давно ніде не бачив.

Форум: Оберіть форум

