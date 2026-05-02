Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 тра, 2026 09:57
Приємно, що на Фінансовому порталі України є розумні люди і їх стає все більше.
Поставив пану BeneFackTor вище "плюс" за корисний матеріал.
Реально цікаво.
Щодо одного абзацу в статті за його посиланням:
"Що ще варто знати: імпортні товари, як-от сир пармезан або техніка (смартфони, ноутбуки, планшети), коштують у Туреччині значно дорожче, ніж в Україні, через високі митні збори. Також смартфон вам, імовірно, доведеться купити вже на місці — новий або вживаний. Це пов’язано з тим, що ввезений пристрій працюватиме в мережах турецьких операторів лише 120 днів."
Туреччина за останні 2 чи 3 роки перейшла практично в усіх цінах на все підряд на ЕВРОПЕЙСЬКІ ціни.
В деяких випадках: алкоголь та смартфони - навіть значно більше. Це правда. Все так і є.
Я планую прибути в Анталію в середині червня - подивлюся на місці, але поки що враження, що після Франції, життя в якій мені дуже подобається, буде важко звикнути до "турецьких цін".
Наприклад:
- у Франції пляшка німецького/французького/бельгійського пива від 0,80 євро. В Туреччині - від 2 євро;
- У Франції пляшка вина від 2 євро (на виноробнях фірмове по 5-7 євро) в Туреччині - від 15 євро;
- У Франції яловичина від 17 євро - в Туреччині від 20 євро. Але у Франції такий шалений вибір м"ясних продуктів - що "мама, не горюй!" - мені найбільше подобається ідентична до львівської "Кров"янка" - ціна від 10 євро кіло. Смакота на ранок із смаженим яйцем! В Туреччині таку НЕ купиш.
- У Франції поїсти в кафе від 19 євро, в Туреччині здається можна поїсти в кафе і за 10 євро (не впевнений).
- У Франції бензин А95 від 2 євро, в Туреччині - від 1,25 євро.
- ціни на медикаменти практично однакові.
- в Туреччині - нехай і за гроші - але легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати саму сучасну діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня. Як і в Великій Британії, як мені повідомляють мої друзі звідти.
Вічна проблема: де ж воно краще жити?
Безперечно і без сумніву: в Україні краще, аби не було війни.
akurt
Додано: Суб 02 тра, 2026 10:25
akurt написав:
в Туреччині - нехай і за гроші - але легко та безпроблемно можна попасти до будь-якого вузького медичного спеціаліста та отримати саму сучасну діагностику та лікування. У Франції медицина практично відсутня.
Вічна проблема: де ж воно краще жити?Безперечно і без сумніву: в Україні краще, аби не було війни.
Є такий загальний показник, де краще, і Туреччина з Україною дуже програють ФранціїЗагальна середня тривалість життя:
Франція: близько 83 років.
Туреччина: близько 78,4 років.
Україна: близько 66 чоловіки і 70 жінки (до війни).
Очевидно, що через найкращу в Європі медицину в Україні в Польщі було багато випадків "медичного туризму" українців, тому для всіх біженців прикрили доступ до системи охорони здоров'я.
BIGor
Додано: Суб 02 тра, 2026 10:55
Все ви правильно пишете.
У Франції і не хочеш, а звертаєш увагу на велосипедистів та «хододків» по дорогам і стежкам у віці 75+ років.
В супермаркетах саме такі купують все саме дороге з харчів.
Як сказали наші люди мені: «Що тут дивуватися, вони ж «невироблені» і весь час жили в комфортних умовах без нервів, без черг, без поїздок у Польщу на заробітки чи торгівлю, без розмішування лопатою бетону та інших важких і таких обовʼязкових робіт.
Цікаво спостерігати, що «обід» - це свята річ і не дай Боже потурбувати француза з 8 до 10 ранку, або з 12 до 14, або після 19:00…
akurt
Додано: Суб 02 тра, 2026 21:34
Анталія подорожчав проїзд в громадському транспорті- 42 ліри по Анталія кард, 50- банківська картка. Не знайшов де можна поповнити Анталія кард банківською карткою, тільки готівка, а це не дуже вигідно обмінять валюту на ліру та поповнить, мені ще Ізі банк давав 5% кешбеку.
Пообідать в кафе реально за 400 лір, наприклад це Pide+Айран. Для порівняння Бігмак меню середнє 625 лір, велике 715.
Базар. Картопля, сині- 30, перець зелений гострий, кавуни- 80. Помідори самі дорогі 130. Риба від 350 десь до тисячи за кіло. Оливки 250-350 лір за кіло, я нарахував більше 30 видів оливок. В оливках та сирах був термінал, інші готівка, але один чоловік у кавунах сказав шо йому можна перекинуть на IBAN, який починався з TR. Сири десь від 400.
Стамбул, в центрі дуже дорогі ресторани, якщо взять аналогічну їжу в Анталії та Стамбулі, різниця буде десь у 6 разів, але там ціла вистава, рекомендую один раз глянуть. Якщо пошукать де місцеві їдять це буде кафе десь у провулку, різниця у 2 рази в порівнянні з Анталією. Макдональдс ціна така ж сама, як в Анталії.
В меню ресторанів та кафе практично всюди є пиво, вино, ракія. Пиво десь 350 лір за 0.33 місцевий Efes, сухе вино 400 лір за 150 мл, або 1600 за пляшку, ракія не пам`ятаю, але місцеві брали ракію. Чай 75, айран 120, кава по-турецьки 150. Скільки це все в магазинах- не знаю, не заходив.
Корабель 1.5 години по Босфору- 300 лір.
Громадський транспорт 42 ліри, бачив можливість розрахунку зразу банківською карткою, також можливість поповнити Істанбул кард безготівково.
Погода зовсім інша в порівнянні з Анталією- там вже літо, в Стамбулі +13, місцями дощ.
До популярних Султанахмет та Айя-Софія не потрапив, там 3.14сець народу, в т.ч. китайців.
Дістатись з IST до Стамбулу це 3.14сець, при замовленному трансфері я прочекав 1.5 години.
Uber взяв з МЕНЕ за проїзд по Євразія тунелю 280 лір, плюс ще якась ділянка дороги 49 лір, це шось на Азійській стороні. Тобто, лічильник таксі, плюс ці всі збори з пасажира. Я ще здивувався питанню таксіста як їхать через тунель чи по мосту.
Бензин трішки дешевший в Стамбулі, ніж в Анталії, по 63 ліри, дизель ціна такаж сама.
Ліки ціна шара, продають шо завгодно.
З подивом дізнався шо існує спеціальний потяг From Istanbul to Rome
Istanbul-Plovdiv-Sofia-Timișoara-Vienna-Venice-Rome
5 days, 4 nights
На жовтень 2026 ціна від 16640€ з одного пасажира.
В ціні помилки немає, кому цікаво- гугліть Orient Express.
Water
