За повідомленнями наших українських ІТ-ників в Сан Францисько - це таке відстале село, де ціни на квартири та будинки падають шомісяця в 2 рази, і люди живуть під мостами в картонних коробах, щоби зекономити собі гроші на пенсію) відбулася неймовірно цікава подія: https://stripesessions.com/
Наші хлопці вчора особисто мали можливість спілкуватися з CEO компанії, яка ChatGPT створила. За отриманими мною даними, на події зустрічалися наші українці, які закінчили українські університети - одні і ті ж - але в різні роки випуску.
Америка-это страна айтишников, которые работают из Индии удалённо. з коментів ютуба
Цікавий статистичний матеріал розмістила преса США, в тому числі про українців за кордоном:
У 2025 році населення Європейського Союзу, народжене за кордоном, перевищило 64 мільйони, або 14 відсотків населення, що є історичним максимумом. Згідно з новим звітом Центру досліджень та аналізу міграції (CReAM) незалежного дослідницького інституту RFBerlin, лише на Іспанію припадала приблизно третина річного приросту блоку.
Дослідження під назвою «Іммігрантське населення в Європейському Союзі: зростання, концентрація та розсіювання», авторами якого є економісти Томмазо Фраттіні та Камілла Пьовесан, спирається на дані Євростату та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) для відображення різкого та нерівномірного зростання міграційних потоків у блоці з 27 країн-членів.
За останні 15 років населення ЄС, народжене за кордоном, зросло з приблизно 40 мільйонів у 2010 році до приблизно 64 мільйонів сьогодні. Тільки з 2024 по 2025 рік загальна кількість зросла на 2,1 мільйона, що становить 3,4 відсотка річного зростання, після ще більшого приросту в 2,6 мільйона у попередньому році.
У звіті зазначається, що станом на грудень 2025 року близько 4,35 мільйона осіб, які втекли з України, перебували під тимчасовим захистом у ЄС.