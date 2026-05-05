Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 06:46

  Water написав:

Ну так їдь і питай французів як так виходить.

Ти там був , міг запитати подробиці а не по фото.

п.с. у мене родичі у Італії, там інший клімат , достатньо однієї обробки фунгіцидом з мідью, але ті машини коштують грошей як і все ..., 2 евро за вино це не вино.

на днях за років 5 купив "яблучний сік" ,це шось не те в порівнянні з соком який ми віджимаємо зі своїх яблук
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 07:01

Вадік, ти ж ніколи не виїжджав з України!! Навіщо умнічати?

Vadim_

Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.

Ось що реально впливає:

1. Ідеальні природні умови
Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.

2. Величезні обсяги
Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр.
Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.

3. Кооперативи
У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:

* спільне обладнання
* спільна переробка
* мінімальні витрати на маркетинг
У результаті — базове вино дуже дешеве.

4. Простий продукт (без “маркетингу”)
Те, що продають «по 2 €», — це:

* молоде вино
* без витримки в дубі
* без складного брендингу
* часто розлив «на місці» або в просту тару

Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.

5. Дешевша тара або налив
Часто продають:

* в пластикових каністрах
* або наливають у свою тару
Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.

6. Низькі податки на вино
У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.

7. Прямий продаж
Коли купуєш «у дядька в селі»:

* нема посередників
* нема супермаркетної націнки
Це ще мінус 30–50% до ціни.



А чи реально 2 € за пляшку?

Так, але важливо розуміти що це за вино:

* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC
* може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття
* іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами

У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).



Чому в Україні/інших країнах дорожче

* менш стабільний клімат
* менші обсяги
* дорожча логістика
* більші податки/регулювання

