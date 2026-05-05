#<1 ... 32953 32963 32972 32983298 Додано: Вів 05 тра, 2026 06:46 Water написав:



Ну так їдь і питай французів як так виходить. Ну так їдь і питай французів як так виходить.

Ти там був , міг запитати подробиці а не по фото.



п.с. у мене родичі у Італії, там інший клімат , достатньо однієї обробки фунгіцидом з мідью, але ті машини коштують грошей як і все ..., 2 евро за вино це не вино.



Ти там був , міг запитати подробиці а не по фото.

п.с. у мене родичі у Італії, там інший клімат , достатньо однієї обробки фунгіцидом з мідью, але ті машини коштують грошей як і все ..., 2 евро за вино це не вино.

на днях за років 5 купив "яблучний сік" ,це шось не те в порівнянні з соком який ми віджимаємо зі своїх яблук Vadim_ Повідомлень: 4888 З нами з: 23.05.14 Додано: Вів 05 тра, 2026 07:01 Вадік, ти ж ніколи не виїжджав з України!! Навіщо умнічати?



Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.



Ось що реально впливає:



1. Ідеальні природні умови

Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.



2. Величезні обсяги

Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр.

Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.



3. Кооперативи

У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:



* спільне обладнання

* спільна переробка

* мінімальні витрати на маркетинг

У результаті — базове вино дуже дешеве.



4. Простий продукт (без “маркетингу”)

Те, що продають «по 2 €», — це:



* молоде вино

* без витримки в дубі

* без складного брендингу

* часто розлив «на місці» або в просту тару



Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.



5. Дешевша тара або налив

Часто продають:



* в пластикових каністрах

* або наливають у свою тару

Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.



6. Низькі податки на вино

У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.



7. Прямий продаж

Коли купуєш «у дядька в селі»:



* нема посередників

* нема супермаркетної націнки

Це ще мінус 30–50% до ціни.



А чи реально 2 € за пляшку?



Так, але важливо розуміти що це за вино:



* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC

* може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття

* іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами



У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).



Чому в Україні/інших країнах дорожче



* менш стабільний клімат

* менші обсяги

* дорожча логістика

* більші податки/регулювання



