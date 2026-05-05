Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 тра, 2026 06:46
Water написав:
Ну так їдь і питай французів як так виходить.
Ти там був , міг запитати подробиці а не по фото.
п.с. у мене родичі у Італії, там інший клімат , достатньо однієї обробки фунгіцидом з мідью, але ті машини коштують грошей як і все ..., 2 евро за вино це не вино.
на днях за років 5 купив "яблучний сік" ,це шось не те в порівнянні з соком який ми віджимаємо зі своїх яблук
Додано: Вів 05 тра, 2026 07:01
Vadim_
Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.
Ось що реально впливає:
1. Ідеальні природні умови
Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.
2. Величезні обсяги
Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр.
Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.
3. Кооперативи
У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:
* спільне обладнання
* спільна переробка
* мінімальні витрати на маркетинг
У результаті — базове вино дуже дешеве.
4. Простий продукт (без “маркетингу”)
Те, що продають «по 2 €», — це:
* молоде вино
* без витримки в дубі
* без складного брендингу
* часто розлив «на місці» або в просту тару
Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.
5. Дешевша тара або налив
Часто продають:
* в пластикових каністрах
* або наливають у свою тару
Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.
6. Низькі податки на вино
У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.
7. Прямий продаж
Коли купуєш «у дядька в селі»:
* нема посередників
* нема супермаркетної націнки
Це ще мінус 30–50% до ціни.
⸻
А чи реально 2 € за пляшку?
Так, але важливо розуміти що це за вино:
* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC
* може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття
* іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами
У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).
⸻
Чому в Україні/інших країнах дорожче
* менш стабільний клімат
* менші обсяги
* дорожча логістика
* більші податки/регулювання
Додано: Вів 05 тра, 2026 08:20
Hotab написав:
Наверно, как один из основных факторов стоит добавить отсутствие ограничений, накладываемых всяческими ассоциациями производителей известных марок. Прежде всего, это регулирование сортов винограда. Замечание о неприхотливости, как правило, не относится к сортам винограда, считающимся благородными и используемым для производства марочных вин. С этими сортами бывают серьезные проблемы. Чего стоит только нашествие филлоксеры на Мадейре, случившееся более века тому назад, от которого до сих пор не оправились.
2
Додано: Вів 05 тра, 2026 08:59
Сибарит
Замечание о неприхотливости, как правило, не относится к сортам винограда, считающимся благородными и используемым для производства марочных вин. С этими сортами бывают серьезные проблемы.
Ну такі по 2 ойро і не будуть)
Додано: Вів 05 тра, 2026 09:09
Hotab написав:
Замечание о неприхотливости, как правило, не относится к сортам винограда, считающимся благородными и используемым для производства марочных вин. С этими сортами бывают серьезные проблемы.
Ну такі по 2 ойро і не будуть)
Именно поэтому я и указал на свободу выбора сортов как на основной фактор получения дешёвого вина.
