Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.
Ось що реально впливає:
1. Ідеальні природні умови Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.
2. Величезні обсяги Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр. Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.
3. Кооперативи У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:
* спільне обладнання * спільна переробка * мінімальні витрати на маркетинг У результаті — базове вино дуже дешеве.
4. Простий продукт (без “маркетингу”) Те, що продають «по 2 €», — це:
* молоде вино * без витримки в дубі * без складного брендингу * часто розлив «на місці» або в просту тару
Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.
5. Дешевша тара або налив Часто продають:
* в пластикових каністрах * або наливають у свою тару Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.
6. Низькі податки на вино У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.
7. Прямий продаж Коли купуєш «у дядька в селі»:
* нема посередників * нема супермаркетної націнки Це ще мінус 30–50% до ціни.
⸻
А чи реально 2 € за пляшку?
Так, але важливо розуміти що це за вино:
* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC * може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття * іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами
У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).
⸻
Чому в Україні/інших країнах дорожче
* менш стабільний клімат * менші обсяги * дорожча логістика * більші податки/регулювання
Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.
Ось що реально впливає:
1. Ідеальні природні умови Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.
2. Величезні обсяги Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр. Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.
3. Кооперативи У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:
* спільне обладнання * спільна переробка * мінімальні витрати на маркетинг У результаті — базове вино дуже дешеве.
4. Простий продукт (без “маркетингу”) Те, що продають «по 2 €», — це:
* молоде вино * без витримки в дубі * без складного брендингу * часто розлив «на місці» або в просту тару
Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.
5. Дешевша тара або налив Часто продають:
* в пластикових каністрах * або наливають у свою тару Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.
6. Низькі податки на вино У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.
7. Прямий продаж Коли купуєш «у дядька в селі»:
* нема посередників * нема супермаркетної націнки Це ще мінус 30–50% до ціни.
⸻
А чи реально 2 € за пляшку?
Так, але важливо розуміти що це за вино:
* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC * може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття * іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами
У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).
⸻
Чому в Україні/інших країнах дорожче
* менш стабільний клімат * менші обсяги * дорожча логістика * більші податки/регулювання
Наверно, как один из основных факторов стоит добавить отсутствие ограничений, накладываемых всяческими ассоциациями производителей известных марок. Прежде всего, это регулирование сортов винограда. Замечание о неприхотливости, как правило, не относится к сортам винограда, считающимся благородными и используемым для производства марочных вин. С этими сортами бывают серьезные проблемы. Чего стоит только нашествие филлоксеры на Мадейре, случившееся более века тому назад, от которого до сих пор не оправились.
Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.
Ось що реально впливає:
1. Ідеальні природні умови Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.
2. Величезні обсяги Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр. Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.
3. Кооперативи У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:
* спільне обладнання * спільна переробка * мінімальні витрати на маркетинг У результаті — базове вино дуже дешеве.
4. Простий продукт (без “маркетингу”) Те, що продають «по 2 €», — це:
* молоде вино * без витримки в дубі * без складного брендингу * часто розлив «на місці» або в просту тару
Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.
5. Дешевша тара або налив Часто продають:
* в пластикових каністрах * або наливають у свою тару Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.
6. Низькі податки на вино У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.
7. Прямий продаж Коли купуєш «у дядька в селі»:
* нема посередників * нема супермаркетної націнки Це ще мінус 30–50% до ціни.
⸻
А чи реально 2 € за пляшку?
Так, але важливо розуміти що це за вино:
* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC * може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття * іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами
У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).
⸻
Чому в Україні/інших країнах дорожче
* менш стабільний клімат * менші обсяги * дорожча логістика * більші податки/регулювання
Якшо це не ШІ букви то аплодую стоячи , не зважаючи шо не той ВОС. У нас без 5 обробок фунгіцидом не виросте , тільки бурьян
Все, що опрлюднив пан Hotab вище, є дуже правильним для Франції.
Вина на виноробнях - реально в дубових бочках витримуються. Як правило ціна 7 євро пляшка. Інколи у них же можна по акції на свято взяти по 5 євро пляшка. Це все марочні вина. Але така ціна може бути під якусь подію і тільки 1- 2 рази на рік.
В супермаркеті можна зустріти вина дійсно по 1,99 євро - і не можна сказати, що то якісь штучні або погані. Просто, хто займається винами знає, що з одного винограду роблять за два підходи вина. Другий підхід - це мезгу заливають цукровим сиропом та починається процес бродіння також. Це натуральне вино, просто спирт получиться з іншого цукру.
Регулятна ціна на білі та черовні вина вс ж 7 євро пляшка. Інколи навіть Бордо можна взяти дешевше, бо такі прикольні акціє бувають: знижка на другу пляшку такого ж вина 30-50%. На деяких виноробюнях - зовсім не на всіх - я знаю тільки одну неподалік - можна взяти на розлив вино в каністру - тоді ціна за 1 літр від 1,25 (біле) до 2,5 (червоне) євро за 1 літр. При мені троє чоловіків - французів - брали аж 10 чи більше літрів.
Ось одна з моїх улюблених виноробень - власники італійці - заснували виноградники ще на початку 20-го сторіччя. https://maps.app.goo.gl/UgqKS6ghu6DYSQHw9 Досі живий засновник - він інколи сидить на лавці на подвір"ї старенький дідусь дуже сухий. Цікаво, що мене впустив подивитися у нього в гаражі авто Сітроєн - його власність - 1932 (!) року. Всім керує його онука - жінка, яка не так давно одружилася з італійцем та той буде допомагати розвивати виноробню далі - у них всього 7 га виноградників. Ось вам дубові бочки та підвали. Фото мої під час відвідування, дегустації та закупів. Підвали створювали запрошені з Італії працівники.
Ось виноробня, на якій був десь 2 тижня тому - то такого асортименту вин я ніколи в житті на бачив - але в них і сотні га виноградників. Місяць тому на свято були наші українці - всіх пускали не в магазин, а прямо в середину складу - треба було брати коробку - коробки по 6 пляшок - так взяли червоне сухе врожаю 2008 (!) року по 9 євро пляшка, а біле по 5 євро пляшка. Можна фото подивитися - правда НЕ улюблений деким ШІ: https://maps.app.goo.gl/WiMmJWfkmCUETPbk6
Ось торгова зала виноробні:
А ось той Сітроєн 1932 року: Це не музей - це гараж власника виноробні. Він вже мабуть і не ходить сам, не здивуюся якщо 1ому вже 100 років - але на лавці сидів - я сам бачив.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 тра, 2026 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Ось виноробня, на якій був десь 2 тижня тому - то такого асортименту вин я ніколи в житті на бачив - але в них і сотні га виноградників. Місяць тому на свято були наші українці - всіх пускали не в магазин, а прямо в середину складу - треба було брати коробку - коробки по 6 пляшок - так взяли червоне сухе врожаю 2008 (!) року по 9 євро пляшка, а біле по 5 євро пляшка. Можна фото подивитися - правда НЕ улюблений деким ШІ: https://maps.app.goo.gl/WiMmJWfkmCUETPbk6
Я Вам кажу , натуральне молоде вино не може коштувати меньше 5-10 евро за 0,7 а не шось схоже на вино
Я не буду з вами сперечатися - вам видніше. Не буду ж я розказувати, що у відділі супермаркету "Intermarche" - чи не найкращий вибір вин з різних регіонів Франції - там на полицях можуть стояти вина і по 4,5 євро, і по 23, і по 33, і по 43 євро. І це може бути один і той же виробник - тільки врожай винограду був різний і вино визріло різне. І сорт винограду різний. Але РЕГУЛЯРНА звичайна ціна на вина плюс - мінус 7 євро. Вважайте це середньої ціною з виноробні вин які витримуються в дубових бочках. Фото я вам нваів.
Я давно не спілкуався з одним вченим - так ось унікальна людина - це саме він - доцент одного з університетів розробив рецептуру вин, які випускали із цукру, фарби, лимонної кислоти та інших компонентів майже по сусідству з паном Вадимом - я торгову марку вже забув - але завод був в містечку з історичною здається назвою "Синельникове". Або десь там. Людині добре - як він говорив мені - заплатили за його талант. Справжній кандидат хімічних наук. А те вино ніколи не знало винограду. Але продавалося по 10 євро пляшка...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 тра, 2026 16:45, всього редагувалось 1 раз.