Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 06:46

  Water написав:

Ну так їдь і питай французів як так виходить.

Ти там був , міг запитати подробиці а не по фото.

п.с. у мене родичі у Італії, там інший клімат , достатньо однієї обробки фунгіцидом з мідью, але ті машини коштують грошей як і все ..., 2 евро за вино це не вино.

на днях за років 5 купив "яблучний сік" ,це шось не те в порівнянні з соком який ми віджимаємо зі своїх яблук
Vadim_
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 07:01

Вадік, ти ж ніколи не виїжджав з України!! Навіщо умнічати?

Коротко: дешеве вино в Південній Європі — це не «диво», а результат поєднання клімату, масштабу і простоти продукту.

Ось що реально впливає:

1. Ідеальні природні умови
Франція, Італія, Іспанія мають клімат, де виноград росте майже «сам»: багато сонця, мало дощів у період дозрівання. Менше витрат на хімію, полив, ризики втрат — нижча собівартість.

2. Величезні обсяги
Це ключове. Виноградники — тисячі гектарів. Масове виробництво сильно знижує ціну за літр.
Навіть «маленькі фермери» часто здають виноград у кооперативи, які роблять дешеве столове вино.

3. Кооперативи
У Франції/Італії дуже розвинені винні кооперативи. Сотні фермерів об’єднуються:

* спільне обладнання
* спільна переробка
* мінімальні витрати на маркетинг
У результаті — базове вино дуже дешеве.

4. Простий продукт (без “маркетингу”)
Те, що продають «по 2 €», — це:

* молоде вино
* без витримки в дубі
* без складного брендингу
* часто розлив «на місці» або в просту тару

Тобто ти платиш тільки за напій, а не за історію, пляшку і етикетку.

5. Дешевша тара або налив
Часто продають:

* в пластикових каністрах
* або наливають у свою тару
Скляна пляшка + корок + логістика — це може додати 1–2 € до ціни.

6. Низькі податки на вино
У багатьох винних країнах ЄС акциз на вино або дуже низький, або нульовий (особливо на тихі вина). Це сильно відрізняється від, наприклад, міцного алкоголю.

7. Прямий продаж
Коли купуєш «у дядька в селі»:

* нема посередників
* нема супермаркетної націнки
Це ще мінус 30–50% до ціни.



А чи реально 2 € за пляшку?

Так, але важливо розуміти що це за вино:

* це просте столове вино, не рівень Bordeaux AOC
* може бути дуже навіть нормальним для щоденного пиття
* іноді продається навіть дешевше, якщо брати літрами

У Франції це часто називається vin de table / vin de pays (зараз IGP).



Чому в Україні/інших країнах дорожче

* менш стабільний клімат
* менші обсяги
* дорожча логістика
* більші податки/регулювання

Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18885
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2605 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 08:20

Наверно, как один из основных факторов стоит добавить отсутствие ограничений, накладываемых всяческими ассоциациями производителей известных марок. Прежде всего, это регулирование сортов винограда. Замечание о неприхотливости, как правило, не относится к сортам винограда, считающимся благородными и используемым для производства марочных вин. С этими сортами бывают серьезные проблемы. Чего стоит только нашествие филлоксеры на Мадейре, случившееся более века тому назад, от которого до сих пор не оправились.
Сибарит
Форумчанин року
 
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 08:59

Сибарит

Замечание о неприхотливости, как правило, не относится к сортам винограда, считающимся благородными и используемым для производства марочных вин. С этими сортами бывают серьезные проблемы.


Ну такі по 2 ойро і не будуть)
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 09:09

  Hotab написав:Сибарит

Замечание о неприхотливости, как правило, не относится к сортам винограда, считающимся благородными и используемым для производства марочных вин. С этими сортами бывают серьезные проблемы.


Ну такі по 2 ойро і не будуть)

Именно поэтому я и указал на свободу выбора сортов как на основной фактор получения дешёвого вина.
Сибарит
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 15:48

Якшо це не ШІ букви то аплодую стоячи , не зважаючи шо не той ВОС.
У нас без 5 обробок фунгіцидом не виросте , тільки бурьян
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:08

Все, що опрлюднив пан Hotab вище, є дуже правильним для Франції.

Вина на виноробнях - реально в дубових бочках витримуються.
Як правило ціна 7 євро пляшка. Інколи у них же можна по акції на свято взяти по 5 євро пляшка. Це все марочні вина. Але така ціна може бути під якусь подію і тільки 1- 2 рази на рік.

В супермаркеті можна зустріти вина дійсно по 1,99 євро - і не можна сказати, що то якісь штучні або погані. Просто, хто займається винами знає, що з одного винограду роблять за два підходи вина. Другий підхід - це мезгу заливають цукровим сиропом та починається процес бродіння також. Це натуральне вино, просто спирт получиться з іншого цукру.

Регулятна ціна на білі та черовні вина вс ж 7 євро пляшка.
Інколи навіть Бордо можна взяти дешевше, бо такі прикольні акціє бувають: знижка на другу пляшку такого ж вина 30-50%.
На деяких виноробюнях - зовсім не на всіх - я знаю тільки одну неподалік - можна взяти на розлив вино в каністру - тоді ціна за 1 літр від 1,25 (біле) до 2,5 (червоне) євро за 1 літр. При мені троє чоловіків - французів - брали аж 10 чи більше літрів.

Ось одна з моїх улюблених виноробень - власники італійці - заснували виноградники ще на початку 20-го сторіччя.
https://maps.app.goo.gl/UgqKS6ghu6DYSQHw9
Досі живий засновник - він інколи сидить на лавці на подвір"ї старенький дідусь дуже сухий.
Цікаво, що мене впустив подивитися у нього в гаражі авто Сітроєн - його власність - 1932 (!) року.
Всім керує його онука - жінка, яка не так давно одружилася з італійцем та той буде допомагати розвивати виноробню далі - у них всього 7 га виноградників.
Ось вам дубові бочки та підвали. Фото мої під час відвідування, дегустації та закупів.
Зображення
Підвали створювали запрошені з Італії працівники.
Зображення
akurt
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:19

Мама казали: "Дурень думкою багатіє".

Ось виноробня, на якій був десь 2 тижня тому - то такого асортименту вин я ніколи в житті на бачив - але в них і сотні га виноградників.
Місяць тому на свято були наші українці - всіх пускали не в магазин, а прямо в середину складу - треба було брати коробку - коробки по 6 пляшок - так взяли червоне сухе врожаю 2008 (!) року по 9 євро пляшка, а біле по 5 євро пляшка.
Можна фото подивитися - правда НЕ улюблений деким ШІ:
https://maps.app.goo.gl/WiMmJWfkmCUETPbk6

Ось торгова зала виноробні:
Зображення

А ось той Сітроєн 1932 року:
Зображення
Це не музей - це гараж власника виноробні. Він вже мабуть і не ходить сам, не здивуюся якщо 1ому вже 100 років - але на лавці сидів - я сам бачив.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 тра, 2026 16:31, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:31

Я Вам кажу , натуральне молоде вино не може коштувати меньше 5-10 евро за 0,7 а не шось схоже на вино
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2026 16:35

Я не буду з вами сперечатися - вам видніше.
Не буду ж я розказувати, що у відділі супермаркету "Intermarche" - чи не найкращий вибір вин з різних регіонів Франції - там на полицях можуть стояти вина і по 4,5 євро, і по 23, і по 33, і по 43 євро. І це може бути один і той же виробник - тільки врожай винограду був різний і вино визріло різне.
І сорт винограду різний.
Але РЕГУЛЯРНА звичайна ціна на вина плюс - мінус 7 євро.
Вважайте це середньої ціною з виноробні вин які витримуються в дубових бочках.
Фото я вам нваів.

Я давно не спілкуався з одним вченим - так ось унікальна людина - це саме він - доцент одного з університетів розробив рецептуру вин, які випускали із цукру, фарби, лимонної кислоти та інших компонентів майже по сусідству з паном Вадимом - я торгову марку вже забув - але завод був в містечку з історичною здається назвою "Синельникове". Або десь там.
Людині добре - як він говорив мені - заплатили за його талант.
Справжній кандидат хімічних наук. А те вино ніколи не знало винограду.
Але продавалося по 10 євро пляшка...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 тра, 2026 16:45, всього редагувалось 1 раз.
