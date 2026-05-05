Додано: Сер 06 тра, 2026 00:00

Vadim_ написав: akurt написав: Мама казали: "Дурень думкою багатіє".



Ось виноробня, на якій був десь 2 тижня тому - то такого асортименту вин я ніколи в житті на бачив - але в них і сотні га виноградників.

Місяць тому на свято були наші українці - всіх пускали не в магазин, а прямо в середину складу - треба було брати коробку - коробки по 6 пляшок - так взяли червоне сухе врожаю 2008 (!) року по 9 євро пляшка, а біле по 5 євро пляшка.

Можна фото подивитися - правда НЕ улюблений деким ШІ:

Я Вам кажу , натуральне молоде вино не може коштувати меньше 5-10 евро за 0,7 а не шось схоже на вино

НЕ молодое белое сухое вино из Австралии Савиньон-Блан бренда Yellow Tail с кенгуренком на этикетке стоит 5,99 доллара. Легкое, приятное особенно в жаркую погоду белое сухое вино.В НЙ. Его из той Австралии еще привезти надо и заплатить трамповы тарифы на въезде.Французское белое сухое средней ценовой категории - 14 долларов. Очень насыщенный букет и, по правде сказать, несколько тяжеловат. Но вполне для весенней погоды в количестве не более одного бокала.Этого-же производителя самое дорогое вино - кажется около 60 долларов за бутылку мы брали. Устроили пикник поздним июньским вечером на пустынном берегу океана с креветками и суши. Получилось недурственно. Бутылка на двоих легко проскочила. Но в жаркую погоду скорей всего было-бы несколько лишним.Цены указаны без учета такс сейл, на алкоголь примерно 20% в НЙ.Французского производителя сейчас в "тумбочке" нет, на память не помню.К слову, то грузинское вино что мы обычно брали в Украине, тут один раз попробовали - ...или они его очень неправильно хранили или это подделка или еще что ... - это употреблять нельзя.Не помню точно - или Картули Вази или Теллиани Вэлли. Я их вечно путаю. В Украине брали грузинское только этих двух брендов.