Додано: Сер 06 тра, 2026 05:13

Вино - справа хороша. Обговорення цікаве, але пропоную повернутися до теми гіркиЕміграція, заробітчанствоNews from GermanyНашу люди за кордоном інколи дивують до без тями.То жіночка з Анталії кричить: «Рятуйте! Ось щойно знайшла нареченого із Сомалі - треба терміново одружитися - поки він погоджується - то порадьте як це зробити якнайшвидше, поки ве не прийшов до тями! (А там не все просто: якщо хтось із майбутнього подружжя має інше громадянство, то укласти шлюб в Консульстві неможливо. Треба укладати шлюб в мерії міста/району де проживає хтось із «молодят», а «брачуюшиеся» мешкають в готелі… та ще й за турецькими законами «молодята» повинні пройти доволі сувору медичну комісію).То ось прямо з відпочинку на Мальдівах прибула у Париж наша українка- харківʼянка та голосно вимагаю терміново надати їй «Тимчасовий захист» у Іранціі щ проживанням виключно в Парижі.Цікаво, що навіть у Версалі не погоджується. Тільки Париж!«А на меньшее я не согласна!»На цьому фоні наші чоловіки - наприклад, в Німеччині виглядають реально «красавами» та працьовитими.Мені сподобався підхід до життєвих справ пана Максима на прізвище Біда.Що тут цікавого?По-перше підтверджує, що середня ціна приватної оселі чи квартири в Європі складає 300 000€.Погоджуюсь: у Франції ви можете купити пристойне житло за ціну від 150 000 євро до 450 000€.Як правило, Продавець вимагає сплату «живими» грошима )на рахунок в банку), без банківсько-кредитних справ, але наші люди і тут молодці - можуть вляти і в іпотеку.По-друге, не бояться брати - теоретично - убите повністю житло. Не бояться тому, що як говорить пан Максим, «рукасті» і не тільки рукасті, тобто не бояться «брати важке у руки та дурне в голову». Відкривають тому, хто стукає! Ну ось: при стартовій ціні за нерухомість в 300 000€ с торгувалися да 230 000 (!) євро. З них 215 000 - кредитні гроші, НЕ БОЯТЬСЯ! Все прораховано!По-третє, не перша але нерухомість - і зверніть увагу - не для сете, коханого, а під оренду поданими майбутніми орендарями!Про таку схему ми всі знаємо, нею вірно розпорядилися двоє моїх приятелів, один в Ірландії здає та сплачує свою іпотеку в Бельгії; інший в Австрії - у Відні, та сплачує свою іпотеку да велику квартиру в центрі Відня. «А что, так можно было?» (с) - Можна!Рекомендую. В наступному відео обіцяє розказати фінансовий бік питання: набрався кредитів але на 400 000€ - і знає, як буде віддавати.Реально цікаво - і на тему гілки.