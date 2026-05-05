Додано: Сер 06 тра, 2026 05:13

Вино - справа хороша. Обговорення цікаве, але пропоную повернутися до теми гілки.А то дехто міру не знає.News from GermanyНашу люди за кордоном інколи дивують до без тями.То жіночка з Анталії кричить: «Рятуйте! Ось щойно знайшла нареченого із Сомалі - треба терміново одружитися - поки він погоджується - то порадьте, як це зробити якнайшвидше, поки він не прийшов до тями! (А там не все просто: якщо хтось із майбутнього подружжя має інше громадянство, ніж українське, то укласти шлюб в Консульстві неможливо. Треба укладати шлюб в мерії міста/районухтось із «молодят», а «брачуюшиеся» мешкають в готелі… Та ще й за турецькими законами «молодята» повинні пройти доволі сувору медичну комісію).То ось прямо з відпочинку на Мальдівах прибула у Париж наша українка - харківʼянка - та голосно вимагає терміново надати їй «Тимчасовий захист» у Франції з проживанням виключно в Парижі.Цікаво, що навіть у Версалі не погоджується. Тільки Париж!«А на меньшее я не согласна!» Ну, наші люди з діаспори крутять пальцем біля скроні, але ж:“О, Paris…” Та ще й весною…На цьому фоні наші чоловіки - наприклад, в Німеччині, виглядають реально «красенями» та працьовитими.Мені сподобався підхід до життєвих справ пана Максима на прізвище Біда.Що тут цікавого?По-перше підтверджує, що середня ціна приватної оселі чи квартири в Європі складає 300 000€.Погоджуюсь: у Франції ви можете купити пристойне житло за ціну від 150 000 євро до 450 000€.Як правило, Продавець вимагає сплату «живими» грошима (не готівкою, а на рахунок в банку), без банківсько-кредитних справ.Але наші люди і тут молодці - можуть взяти і в іпотеку.По-друге, не бояться брати - теоретично - убите повністю житло! Не бояться тому, що - як говорить пан Максим - «рукасті» і не тільки рукасті, тобто не бояться «брати важке у руки та дурне в голову». Ну і взагалі: «Відкривають тому, хто стукає!»Ну ось: при стартовій ціні за нерухомість в 300 000€ кваліфіковано сторгувалися за 230 000 (!) євро. Різниця в 70 000€!!!З тих 230 000€ цілих 215 000 - кредитні гроші, і НЕ БОЯТЬСЯ! Все пораховано!По-третє, не перша вже нерухомість - і зверніть увагу! - не для себе, коханого, а під оренду майбутніми орендарями! Ну який же українець не любить орендарів!!!!Про таку схему ми всі знаємо, нею вірно розпорядилися і двоє моїх приятелів: один в Ірландії здає та сплачує свою іпотеку в Бельгії; інший в Австрії - у Відні, та сплачує свою іпотеку за велику квартиру в центрі Відня.«А что, так можно было?» (с) - Можна!Рекомендую. В наступному відео обіцяє розказати про саме цікаве: фінансовий бік питання: набрався кредитів але на 400 000€ - і знає, як буде віддавати.Реально цікаво - і на тему гілки.