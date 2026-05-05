Vadim_ написав:rjkz написав:НЕ молодое белое сухое вино из Австралии Савиньон-Блан бренда Yellow Tail с кенгуренком на этикетке стоит 5,99 доллара. Легкое, приятное особенно в жаркую погоду белое сухое вино.
В НЙ. Его из той Австралии еще привезти надо и заплатить трамповы тарифы на въезде.
Французское белое сухое средней ценовой категории - 14 долларов. Очень насыщенный букет и, по правде сказать, несколько тяжеловат. Но вполне для весенней погоды в количестве не более одного бокала.
Этого-же производителя самое дорогое вино - кажется около 60 долларов за бутылку мы брали. Устроили пикник поздним июньским вечером на пустынном берегу океана с креветками и суши. Получилось недурственно. Бутылка на двоих легко проскочила. Но в жаркую погоду скорей всего было-бы несколько лишним.
Цены указаны без учета такс сейл, на алкоголь примерно 20% в НЙ.
Французского производителя сейчас в "тумбочке" нет, на память не помню.
К слову, то грузинское вино что мы обычно брали в Украине, тут один раз попробовали - ...или они его очень неправильно хранили или это подделка или еще что ... - это употреблять нельзя.
Не помню точно - или Картули Вази или Теллиани Вэлли. Я их вечно путаю. В Украине брали грузинское только этих двух брендов.
Киндзмараули нравилось , до того как ур одил свой виноград
Любимое вино тов.сталина?
Подозреваю, что киндзмараули только этой байкой и обязано.
Мне когда-то один человек сказал, что пробовал киндзмараули (еще в советские времена) в Грузии где-то там для привелегированных. И то вино вообще ничего общего с тем, что продается в Украине под этим названием за любые деньги не имеет общего.
Нам легче.
Мы только по белому сухому.
И в весьма ограниченных количествах.