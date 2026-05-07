(Або «Під лежачій камінь вода не тече»)
Як відомо, досягти успіху в кожній справі можна тільки зусиллями.
Якщо нічого не робити, то ніколи не досягнеш мети.
В цьому смислі наші українці внесли в США таке нове «дихання», що можна безкінечно дивуватися.
Ми тут вже обговорювали пана Романа Сидюка - колишнього одесита - який приїхав в США за програмою U4U, майже відразу купив собі за 170 000$ будинок (була невиплачена іпотека в сумі 150 000$), прожив в тому будинку 2 роки, там жінка йому народила 4-у (!) дитину. Він не спав та дурниць на форумі не писав:
а) отримав ліцензію рієлтора;
б) зайнявся продажем будинків в ціновому діапазоні 250 000…350 000$;
в) підібрав собі в купівлю ділянку землі; створив «кооператив» з українців в кількості 8 осіб - всі украінці; побудували всі разом собі приватні будинки за тією технологією, до якої звикли в Україні (залізобетон, залізобетонні плити перекриття, цегла). Один з будинків продали, маючи профіт на потреби. Вселилися.
г) перши свій будинок пан Роман вже продав за 270 000$, отримавши профіт в сумі 100 000$.
Але далі ціла фантасмагорія: ось що значить наші українці в умовах вільного ринку!
Його «кооператив» вірно відчув тенденцію на ринку нерухомості та побудували хлопці відразу 10 (!) недорогих будинків під «тимчасових орендарів».
Ідея цікава: іде масовий попит на приватні будинки в гарній локації серед приємного клімату (нагадує нашу Житомирщину), люди приїжджають і приїжджають: треба їх десь розселити на період пошуку варіанта для інвестицій.
Так ось, будь ласка: будинок, а не квартира, в оренду на період пошуку стабільного житла - оренда за дисконтною ціною в 1200$. Ніяка копійка, як говорить колишній одесит пан Роман, не повинна проходити мимо розсудливих, активних та розумних людей…
Чудова ідея: при ціні оренди в тому штаті в 1400…1600$ за квартиру в кондомініумі - бери в оренду в нас - будеш під нашою опікою і ціна для тебе дисконтна: 1200$.
Ну розумно ж! І клієнт «під ретельним доглядом»!
Але наші люди не зупиняються та йдуть і далі.
Зайняли також нішу «ДОРОГОГО» БУДІВНИЦТВА ДЛЯ заможних клієнтів.
Штат Флорида. Наш колишній киянин пан Сергій Головченко.
Ще 6 років тому ходив по Позняках, милуючись будинками на вулиці Анни Ахматової.
Плювався від унікальної технології, при якій з купи білої силікатної цегли або з залізобетонних стовпів та з/б плит можна зробити паралелепіпед, обмежений з боків чимось, що нагадує здалеку цеглу. Такі паралелепіпеди з гиканʼєм та криками купували люди, які в середині за допомогою мішків з цементом, мішків з піском, вапняного розчину, листів гіпсокартону та картонного ламінату з дверьми, які зовні нагадують дерево, намагалися за великі або за дуже великі гроші створити щось типу житлове, в якому можна розмістити ліжко для щасливого сімейного життя.
Зовсім інша ніша: купує ділянки землі по 1,5 мільйона доларів.
Здійснює будівництво: і вуаля - продано за 7 мільйонів доларів.
Це при тому, що переїхав в США всього 4 (чотири) роки тому.
